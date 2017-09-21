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 "Укрзализныця" назначила 5 дополнительных поездов на октябрь

поезд

Ко Дню украинского казачества и Покровы Пресвятой Богородицы (14 октября) "Укрзализныця" назначила 5 дополнительных поездов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на компанию, составы будут курсировать с 13 по 17 октября из Киева в Днепр, Хмельницкий, Львов и Бердянск, а также из Одессы во Львов.

Дополнительные поезда:
№191/192 Киев - Львов, отправление из Киева и Львова 14, 16 октября;
№179 Киев - Днепр, отправление из Киева и Днепра 14 и 16 октября;
№295/296 Киев - Хмельницкий, отправление из Киева и Хмельницкого 14 и 16 октября;
№227/228 Одесса - Львов, отправление из Одессы 13, 15, 17 октября, из Львова - 14, 16 октября;
№227/228 Киев - Бердянск, отправление из Бердянска 13, 15 октября, из Киева - 14 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажиры поезда Одесса - Киев ехали стоя из-за замены основного состава укороченным вследствие поломки, - "Укрзализныця"
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