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 Спорт
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Все про:бокс (600) рейтинг (1111)

 Украинский боксер Гвоздик лидирует в рейтинге WBO

гвоздик

Украинский боксер в полутяжелой весовой категории Александр Гвоздик занял первое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на XSport, украинец потеснил с вершины россиянина Сергея Ковалева и стал официальным претендентом на титульный поединок против чемпиона дивизиона Андре Уорда.

В наилегчайшем весе украинец Артем Далакян опустился с 12-й на 13-ю позицию.

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там этих рейтингов! но хоть что то для Украины
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там чотири основні версії, решта - путин на постном масле
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боксеры - в душе бандиты. здравый человек не может зарабатывать на жизнь и получать удовольствие от причинения боли другим живым существам
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Гвоздик тепер в трійці кращих боксерів України: Ломаченко, Усик, Гвоздик! Маю великі надії на них.
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Наконец вступит во взрослую лигу. Боюсь даже представить что с ним могут сделать Уорд или Ковалев.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинский боксер Гвоздик лидирует в рейтинге WBO
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