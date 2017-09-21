 Украинский боксер Гвоздик лидирует в рейтинге WBO

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на XSport, украинец потеснил с вершины россиянина Сергея Ковалева и стал официальным претендентом на титульный поединок против чемпиона дивизиона Андре Уорда.
В наилегчайшем весе украинец Артем Далакян опустился с 12-й на 13-ю позицию.
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новые доказательства агрессии
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