 Украина просит Турцию не пускать граждан ТР на конференции оккупантов в Крыму

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом дипломатическое представительство заявило в Twitter.
"Сообщили турецкой стороне о т. н. международных конференциях в Крыму, которые оккупационная администрация АРК планирует в ноябре с. г. Обратились с просьбой принять все возможные меры с целью предотвращения участия граждан Турецкой Республики в каких-либо конференциях, организованных в Крыму", - пишет посольство.
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Со всеми этими хлопотами как-то подзапустил свое сетевое хозяйство, сегодня улучил ночку и решил посерфить - шо там как в этих ваших интернетах? Не случилось ли чего страшного, дошли ли за два дня до Киева, упал ли доллар, родил ли Путин от Трампа, или, упаси боже, не помер ли Кобзон?
Нашел страшное из рубрики "До чиво Украина довела Крым". Какой-то тагильский лишенец негодует, что при Украине в Крыму возводились "отели гаражного типа". Типа земля отводилась под два гаража, а в итоге вырастал минимум трехэтажный курятник. А вот теперь курятники посносят, и будут строить фэшэнэбэльныэ отэли, такие бело-сахарные с высоты птичьего полета, что сам Сорокин захочет их хотя бы лизнуть, если не откусить.
Естественно, для детей рабочих-нефтяников и колхозников-маководов, почти даром, дешевле чем в Эмиратах. Ну не счастье ли?
Тут в чат пришел крымчанин и сказал: "Иди ты нахуй со своими отелями. Денег не даете, так хоть самим вертеться не мешайте. И только попробуйте тронуть мой гараж".
Перед нами типичная попытка выдать говно за сосиски. "Отели гаражного типа" возводились в Крыму не "при Украине", а при АР Крым. Которая, будучи реальной автономией, болт ложила на центральное правительство и его хочушки. Украина и сама была бы рада их посносить и построить сахарно-сорокинские отэли, но... зась. Ибо автономия. Конституция, парламент АРК, местная исполнительная власть - короче жили независимо, как Проня Прокоповна при богатых батьках-Сирках.
Оттуда же и остальное неподобство "при украине"(тм).
Зато когда требовалось заступничество Киева - бежали со скавчанням, как, например, при рейдерской попытке РПЦМП отжать часть заповедного побережья. Бо самим надо. А мы жеж - Украина, не?
Однако Проня ступила, и таки вышла за своего Голохвостого цилюрника з-за Канавы, который вместо того, чтобы глушить ее истерики мармеладом, как покорные папа с мамой, гасит волну встречным волнорезом по еблу. А что ты хотела, Проня, ты же так его любила, аж внутри шкварчало!
***
Так что, крымчанин, у меня для тебя плохие новости. Нахуй пойдет не твой оппонент, а ты к нему. И вертеться ты обязательно будешь, только не в тот способ, каким себе представляешь.
Твою автомобильную деятельность сначала лицензируют, потом запретят, на банан и скутер ты будешь продавать билеты, а кассу ежевечерне сдавать, кафе твое закроют, потому что ты, сука, никогда не выдавал чеки, и однажды тебя поймают проверяющие. А твои позорные гаражные отели "до чего довела Украина" обязательно снесут - бо это таки да, нехорошо. И построят вместо них сахарные отели, которые ты сможешь полизать вместо Сорокина. Или поработать там рум-сервисом за небольшой прайс, нося чемоданы за тагильцами, которых ты раньше за людей не считал. Потому что даже такая работа в Крыму скоро будет считаться везухой. Не нравится - вали в Читу.
И что ты ему сделаешь? Тебя отпиздит омон. Возможно, даже крымский. А если он будет плохо тебя пиздить, то его отпиздит рязанский омон - чтобы не сачковал и старался. Это тебе не театральное бодание казаков с татарами за право поставить крест на горке. И что прикольно, когда тебя отпиздят, ты, глотая слезы и кровавые сопли, пойдешь не домой, а в тюрьму на реальный срок. Тюрьма будет не в Крыму - вы же больше не автономия. И твоя мамаша будет возить тебе передачки в ту самую Мордовию, в которой ты так желал умереть.
Ты же этого хотел, ликуй, паяц.
А когда взгрустнется, можешь как в старые добрые времена пойти в Севастополь на набережную, повстречать вместе с бабушками буксиры ЧВМФ с портретом Сталина. Российские моряки будут тебе, бывшему хозяину набережной, кидать с палубы своих зачуханов мелочь и баранки.
Зато Украина больше тебя ни до чего не доводит, Проня.
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