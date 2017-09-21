 Российский контрактник Тарасюк ликвидирован в Сирии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewIrkutsk, сестра погибшего Ольга Долматова рассказала, что Тарасюк погиб при возвращении на базу. По ее словам, он получил осколочное ранение в голову, потерял много крови. Вертолет не имел возможности приземлиться и забрать его на борт.
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Гей, Україна веселися та співай з новини цієї!!!
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Кавказ-Центр. Русский каратель в Сирии.
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Кавказ-Центр Вот так .
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Сплошные парадоксы; кацап - и мозг
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вместе с тарасюком якобы были еще кацапские высшие офицеры из ихтамнетов в количестве двух ушлепков. попали в плен.
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