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Все про:армия РФ (6847) ликвидация (369) Сирия (2517) военнослужащие (3985)

 Российский контрактник Тарасюк ликвидирован в Сирии

сирия

В Сирии при выполнении боевого задания ликвидирован житель Братска, военнослужащий РФ по контракту Владимир Тарасюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewIrkutsk, сестра погибшего Ольга Долматова рассказала, что Тарасюк погиб при возвращении на базу. По ее словам, он получил осколочное ранение в голову, потерял много крови. Вертолет не имел возможности приземлиться и забрать его на борт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое российских военных ликвидированы в Сирии
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хоть одна отличная новость за последние дни.
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Помни, тысячи кацапов ежедневно гибнут от алкольсодержащих препаратов и наркотиков, погибают в ДТП, кончают жизнь самоубийством, их убивают преступники и они, о ужас!!!, смотрят программу "Время"! А еще мы их тоже убиваем! Пусть эта инфа будет всегда с тобой и отличное настроение тебе гарантировано!
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не по братски получилось у у Аль Нусры...
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Ой щастя яке ... Нагода пісні співати та горілку випивати...
Гей, Україна веселися та співай з новини цієї!!!
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Не много ли чести для куска говна, чтоб о нем тут писать?
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ликвидация по контракту - приглошаем контрактиков - добровольцов
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"Культурный бренд России" очень ценится за рубежомРоссийский контрактник Тарасюк ликвидирован в Сирии - Цензор.НЕТ 8697
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лавров почернел от солнца или от злости ?
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ШАМ. Русские разбомбили больницу в Хан-Шейхуне. Асадиты разрушли штаб Ахрар Шам. В Дейр-Зор ИГ уничтожило 3 русских кафиров ФОТО смотрите на кавказцентер.
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Отдел мониторинга
Кавказ-Центр. Русский каратель в Сирии.
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Между тем в ходе ожесточенных боев в Дейр Зор силы ИГ уничтожили большое число кафиров, в том числе 3 русских спецназовцев. Сообщается о значительных потерях асадитов и русских в военной технике..

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не лехко на это смотреть, но как то приятно, извините
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ага, после полуночи особенный кайф созерцать ))))))
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Странно. Ранение в голову для кацапа стало летальным.
Сплошные парадоксы; кацап - и мозг
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у новости есть продолжение
вместе с тарасюком якобы были еще кацапские высшие офицеры из ихтамнетов в количестве двух ушлепков. попали в плен.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский контрактник Тарасюк ликвидирован в Сирии
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