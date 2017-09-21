 Премьер Великобритании Мэй назвала помощь сепаратистам на Донбассе поддержкой терроризма

Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила во время выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Все мы должны решить, будем действовать на уровне ответственности друг перед другом. Я говорю о роли ООН в деле противостояния терроризму. Это та работа, где мы страны-члены несем критически важную ответственность, где сама ООН не справится.
Терроризм, конфликты и нестабильность, которые мы видим во всем мире, это во многих смыслах определяется действиями отдельных стран через посредников. В частности, поддержка так называемых сепаратистов в Украине, для того, чтобы дестабилизировать восточные границы, - все это ставит под сомнение международные правила", - отметила Мэй.
962 15
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Порошенко: Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины, Украина это никогда не примет(62)
В боях за Иловайск участвовали наемники из РФ в возрасте от 16 лет, - террорист Дубовой(25)
Порошенко в ООН о последствиях агрессии РФ: 10 тыс. человек убиты, 25 тыс. ранены, 1,8 млн стали вынужденными переселенцами(28)
Главы МИД Украины и Финляндии обсудили в Нью-Йорке вопросы противодействия агрессии РФ(24)
Блогер: Brexit отменяется?(0)
Во время обстрелов Авдеевки главной целью террористов был коксохимический завод, - директор предприятия Магомедов(14)
"В Украине мы должны постоянно выполнять принятые на себя обязательства и обеспечить эффективное прекращение огня", - Макрон(16)
все как по нотам
Трамп-Грибаускайте-Порошенко-Пенс
все четко и по делу. финальный аккорд - бриты.
Ответить
Ответить
32 хв.
Среда продолжила сумасшедший темп нашей недели.
Всё внимание приковано к Нью-Йорку и сессии ООН, но начать я хочу не с этого. А с тревожного.
Блез Паскаль когда-то сказал замечательную фразу: "Единожды - случайность, дважды - совпадение, трижды - тенденция."
Менее чем за неделю мы имеем.
1. Суд в Одессе оправдывает всех участников по событиям 2 мая 2014 года в Одессе.
2. Суд в Харькове отпускает под домашний арест экс-мэра Славянска Нелю Штепу.
3. Суд в Киеве отпускает под домашний арест бойца 1-й роты спецбатальона "Беркут" Сергея Лободу, который до задержания полтора года находился в розыске.
Если верить знаменитому французу, то мы с вами имеем тенденцию.
Я очень не люблю теории заговора, но если у нас продолжится массовый исход сепаров и рузькемирцев под браслет, то можно будет говорить, что нас разогревают к годовщине Революции Достоинства через самую нереформированную ветвь власти.
Хотя в Одессе, наложившись на пожар в детском лагере "Виктория", результат был уже сегодня: массовые стычки с полицией, срыв сессии и требование к Порошенко бросить все и приехать в Одессу бить вместе Труханова.
Также может полыхнуть и Харьков, где отпустили Штепу, а до этого в течении двух недель были нападения на активистов, расследующих махинации Кернеса.
Поэтому ещё раз повторю свою просьбу: текущая неделя - очень важна, поэтому я прошу отложить все митинги и идеи митингов до 25 числа, решается судьба Украины.
ООН. Новостей опять очень много. И еще очень много сказанных ключевых фраз, поэтому блок цитат будет опять длинным - ничего не могу с этим поделать. Общий смысл - чудовищное давление на Россию и ООН со стороны "Клуба друзей Украины".
Даля Грибаускайте, давний друг Украины, размазала Россию по залу ООН таким тонким слоем, что к концу ее выступления делегация РФ отсутствовала в зале.
Немного цитат из пани Дали.
Прямая речь.
"Сегодня внимание мира обращено на Северную Корею и другие регионы, однако те же методы шантажа и агрессии используются в Украине и вдоль восточной границы НАТО.
Россия репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению.
Несмотря на особую ответственность, которую наложили на РФ, - защита международного мира в качестве постоянного члена Совета безопасности - Россия нарушает устав ООН. Она напала на Грузию, незаконно аннексировала Крым и напрямую участвует в войне на востоке Украины.
Снова и снова у нас нет смелости, чтобы обеспечить соблюдение правил, которые мы сами создаем. Мы рисуем красные линии на песке, а затем делаем вид, что их не существует… Мы должны перестать быть пассивными наблюдателями и начать называть вещи своими именами.
Какой смысл говорить о безопасности, если главный террорист имеет право голоса в ООН?
Мы должны изменить ООН. Этот уникальный универсальный орган был создан, чтобы спасти мир от войн и нестабильности. Цели достигнуть не удалось. Теперь у нас дилемма: либо мы даем этой организации голос, чтобы выступить против злоупотреблений, либо сами сделаем организацию неактуальной."
Конец цитаты.
На выступление Порошенко, которое закончилось буквально недавно, не пришел Сергей Лавров, глава российской делегации на Генассамблее.
Порошенко калёным железом потыкал во все дыры в мундире России: привел доказательства российской агрессии, обвинил в затягивании обмена пленными, назвал фамилии политзаключенных, попросил ввести на Донбасс миротворцев, потребовал исключить россиян из числа миротворцев, как агрессоров, призвал провести расследование по северокорейским ракетам и попросил признать Голодомор геноцидом украинского народа. В своей речи Порошенко много апеллировал ко вчерашнему вступлению Трампа. Если учесть, что сразу после Порошенко сегодня выступал вице-президент США Майк Пенс, который тоже постоянно ссылался на речь пана Дональда, то я бы говорил о некоем сценарии, который, как по нотам, разыгрывают Украина и ее друзья.
Прямая речь.
"Позвольте воспользоваться этой возможностью и четко заявить, что мы, в Украине, не можем не согласиться с призывом уважать и гарантировать суверенитет в глобальном понимании.
На страже этого принципаа должны стоять все пять постоянных членов Совета Безопасности ООН во имя стабильности мира и безопасности.
Это именно тот принцип, который так бесцеремонно нарушила против моего грсударства одна страна из этой пятёрки. Это именно тот принцип, который мы должны вернуть всеми способами и инструментами, которые есть у нас в руках.
Мы приветствуем и полностью поддерживаем усилия генерального секретаря по разработке и осуществлению эффективной и жесткой системы для реформирования ООН.
Три года назад мир был ошеломлен тем, что в небе над Донбассом был сбит рейс Малайзийских авиалиний MH17 с 298 людьми на борту... Те, кто стоял за этим ужасным преступлением, прибыли из России. Ракета была доставлена из России. Смерть жертв рейса MH17 на совести России.
Мы помним судьбу 16-ти летнего Степана Чубенко, которого убили 5-ю выстрелами в голову после того, как Россия увидела, что он нес украинскую ленточку. Игорь Козловский уже 2 года находится в тюрьме по ложному обвинению и с ним нет никакой связи… Россия все еще удерживает 16 политических заключенных на своей территории.
Мандат миротворцев должен покрывать всю оккупированную территорию, включая украинско-российскую государственную границу. Это -обязательное условие.
Россия не является тем государством, которое делает свой взнос в международную безопасность. Россия является наибольшей угрозой международной безопасности. Сегодня Россия - единственная страна, которая имеет конфликт, замороженный или устойчивый, практически со всеми своими соседями."
Конец цитаты.
Практически каждое выступление Порошенко на международной арене, начиная с 2014 года, имеет достаточно устойчивую агрессивную риторику в отношении России. Но сейчас окончательно сброшены все маски, и вещи называют своими именами.
Сразу после Порошенко, как я уже и говорил, слово перешло к вице-президенту США Майку Пенса, который
большую часть своей речи посвятил реформированию миротворческих миссий ООН.
Фактически, это не только наш интерес, но это и болезненный удар по России, которая так или иначе является миротворцем с мандатом ООН во всех замороженных конфликтах на ее границах.
Прямая речь.
"Мы здесь собрались все сегодня для того, чтобы обговорить то, что я считаю самой главной миссией Организации Объединенных Наций: поддержание мира
Президент Трамп и мы твёрдо уверены в том, что ООН должна действовать, чтобы сделать свои операции по поддержанию мира более эффективными, полезными, ответственными и более надежными.
Миротворческие миссии должны основываться на политическом решении. Должны иметь согласие принимающей страны. Их мандаты должны быть реалистичными и достижимыми. Каждая миссия должна иметь стратегию выхода. Миротворческие миссии организации Объединенных Наций должны приспосабливаться к прогрессу и неудачам.
Словом, если миссия удаётся - мы не должны ее продлевать. Если миссия недостаточно эффективна - мы должны ее переделать. И если миссия последовательно не выполняет мандат этого Совета - мы должны ее прекратить.
В конце концов сохранение мира есть наиглавнейшей миссией Организации Объединенных Наций. Самые первые слова устава ООН - "поддерживать мир во всем мире".
Мы находимся в ситуации, когда политические лидеры пытаются разрушить мир, который мы построили тяжелым трудом... В Восточной Европе Россия продолжает подрывать суверенитет соседей, отправляя тогда свои войска.
ООН должна прилагать больше усилий, чтобы остановить любого безумца, который захочет контролировать мир."
Конец цитаты.
Раскатывают Россию так, что становится понятно: роли - прописаны, места - заняты, цели - разобраны, плюгавая лысинка - торчит в оптическом прицеле.
Хотелось бы только еще отметить, что выступление главы российского МИДа Сергея Лаврова проигнорировал и Пётр Порошенко, и Майк Пенс.
- Ураган Мария разносит в щепки Пуэрто-Рико;
- В Мексике произошло землетрясение по масштабам жертв и разрушений схожее с землетрясением в Армении, старшим с лица земли город Спитак;
- В Кропивницком полиция задержала 27 участников криминальной сходки, включая "воров в законе";
- В зоне АТО выросло количество обстрелов со стороны российско-террористических войск;
- Ford приостановил работу пяти заводов из-за спада продаж;
- А в России ищут средства для Газпрома, которому в долг банки на западе не дают. По итогам первого полугодия Газпром наторговал газа на 446 млрд рублей, потратил - 746 млрд, вот всего 300 млрд руб им и не хватает. Но это пока, год-то ещё не закончился. Как вы думаете, кто заплатит в этот раз: учителя, врачи, пенсионеры или все россияне?
Доброй ночи, Хунта!
Очень важные дни. Продолжаем изо всех сил держаться и работать тоже изо всех сил: Украина должна быть самой прекрасной!
Улыбаемся и пашем!
Ответить
Ответить
кацапия не только поддерживает террористов, но и сама является террористом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Даже Лукашенко брезгует появиться рядом с путиным на учениях.
Ответить
Ответить
Ответить