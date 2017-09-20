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 Политика Украины
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 Миротворцы ООН на Донбассе - не панацея, - замглавы МИД Зеркаль

зеркаль

Введение миротворческого контингента ООН на Донбасс не решит все проблемы Украины в войне с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Для нас миротворческий контингент - не панацея. Очень многое зависит от того, в каком составе войдут на Донбасс миротворцы, каким будет мандат. Есть много деталей, которые потом могут стать барьером на пути установления мира и мирного процесса на Донбассе", - сказала она.

По ее словам, возможности Украины в Совете Безопасности ООН значительно ограничивает постоянное членство России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия предлагает учредить миссию ООН для охраны ОБСЕ на Донбассе, - Лавров

Напомним, сегодня Президент Петр Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.
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ну вот, как рф согласилась с миротворцами на границе! амерам нужна война до последней свиньи
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7 раз! это только доказывает, на вашей стороне ложь
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это вам хозяева желают
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о, да да,
госдеп с печенюжками... Утопический кацапский бред
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Юра , все хорошо. Когда войдем в Крым - тябе жопа. Ты ж, сцука, тама сидишь
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и ты ублюдок не понял что ты здесь не сможешь написать ничего? тебя тупо удалят - ты мазохист или просто любишь когда тебя ипут?
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та не, оно ж с каждого высера две копейки имеет. Вот и гундит...
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Юра Багтистов

твой фюрер согласился, чтобы "миротворцы ООН охраняли ОБСЕ", не более..
А вот границу с Украиной параша оставит только под свой единоличный контроль, о чем заявил лавровый конь...
Не понимаю, поц, у тебя запоребриком выступления фюрера не смотрят и не слушают, что ты не в теме? Непорядок!
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а как вы думаете, через 100 километровую лднр перелетят искандеры или калибры?
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может перелетят а может и не перелетят. кто его знает. только сейчас не 2014 и вариант с Зеленопольем уже не пройдет. цапы под объективами спутников и прицелами не только нашими. так что усохни крысеныш и готовься принимать анальные процедуры
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как вы думаете, рлс нато зафиксируют обстрел территории Украины? (они прекрасно видели ракету, сбившую самолет над черным морем)
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крысеныш НАТО фиксирует не только прилет и не только старт но и подготовку к нему. ты думаешь амерские корабли зря постоянно находятся в черном море с томагавками на борту?
а про ракету сбившую самолет цацапстана над черным морем - это была русская ракета. украинской не хватило бы дальности. кучма просто заключил сделку неофициально признав что сбила Украина в обмен на цены на газ
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майдан головного мозга! следующие поколение страны оценит ваши достижения!
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Пошел тупой копипаст.

Сосуд твоего остроумия показал дно.
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достижения карлито ты уже ощущаешь на себе крысеныш. и это не предел. самый цимес для тебя начнется когда ты теряя портки ломанешься на континент и там где нибудь в сибири тебя будут тупо пиз..ить за то что из-за таких дебилов как ты кацапстан встрял по самые яйца. вот тогда ты оценишь....
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самый цимест будет, когда я отправлю нах.. укро арийцев домой.. из своей бригады
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из какой бригады? ты тупиздень можешь отправить только естественные надобности и то - себе в рот потому что жрать тебе нечего
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Юра Багтистов, хер его знает. Но твоего адмирала кузнецова и без рлс видно издалека :D

Конченые гегемоны, над вами весь мир смеется до коликов
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поц, чтобы они перелетели - им сначала необходимо взлететь А это уже проблема .
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Взлететь и полететь в Украину, а не в Воронеж, Калугу или Иран. Роисянские ракеты, как китайсике фейерверки - летят куда попало.
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в Сирии прекрасно взлетали и попадали, вы и сами видели
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у хозяев тоже все прекрасно! если не пропажа 30 ракет
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Ну ващето тамагавками все цели уничтожены. Чего не скажешь о ваших калибрах, если только вы по верблюдам в Иране их не запускали.
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все выпущенные томагавки легли точно в цель. и лягут и в будущем. только теперь никто вас предупреждать не станет заранее чтобы вы свалили с точки удара. а ваши ихтамнеты именно свалили кинув сирийцев и ни слова им не сказав.
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поц, я тябе втолковываю про всямогущую расейскую пво в Сирии, когда столь ненавидимые тобой пиндосы (а джинсы, сцука, носишь, хавчик импортный жрешь ну и прочие благи загнивающего запада любишь, но только не отчественное, да? Но это к слову) , так вот - все нахрен Тамагавками расхерячили. Процент поражения целей - 75. Вот така вот крута рос ПВО...
Кароче, спать иди, лошара
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баран бл. куда они попадали? из 8 или 9 ракет до сирии долетело две(!!!!) и те попали в барханы а не в игиловцев...
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Russisches schwein - эту фразу даже без знания немецкого языка интуитивно знает каждый русский.
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Іванушкі Трансперенсі

Бачите, в Росії все добре з корупцією, каже "поважна" організація Іванушкі Трансперенсі Інтернешнл. Ви думали, там згортання демократії, фашистський режим, ач ні, то боротьба з корупцією. І дивно, чи вже зрозуміло, що Україну вони цькують з якихось особливих міркувань, люблять ці ліваки Україну. Схоже.
Миротворцы ООН на Донбассе - не панацея, - замглавы МИД Зеркаль - Цензор.НЕТ 9562


А якщо серйозно, як тепер реагувати на заяви та звіти таких організацій?
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Миротворцы на даунбасе это замороженный конфликт на долгие годы даже не смотря стоят ли они на нынешней линии разграничения или на границе с кацапами. И в этом чиколатке очень умело и завуалировано подыгрывают в мацкве пока как бы настаивая на своей версии расположении миссии ООН. Я только не могу понять американцев, они что так ни чего не поняли или махнули рукой как европа, лишь бы с глаз долой?
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Во глубине сибирских руд
Хуйло следило за ООНом
Смотрел как Порошенко крут
И плакал в бункере бетонном.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Рвала пукан сквозь три шинели
Пылала языком костра.

Песков, надев противогаз
Крапал ответ седому негру
Сквозь десять оцеплений ГРУ
Чуть слышен был грозящий бас.

Медведев шпилил на айфоне,
В углу Лавров жевал овёс
Никто не видел вождя слёз
Как жалок трус на царском троне.
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тварюка, завали свое ебало, миротворцы будут введены с тем мандатом, который необходим Украине
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Цікаво, а миротворці заходять на територію іноземної агресії чи громадянської війни?
Якщо вони зайдуть до Донбасу це буде визнання війни з Росією чи громадянської війни на Українській території?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворцы ООН на Донбассе - не панацея, - замглавы МИД Зеркаль
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