 Миротворцы ООН на Донбассе - не панацея, - замглавы МИД Зеркаль

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
"Для нас миротворческий контингент - не панацея. Очень многое зависит от того, в каком составе войдут на Донбасс миротворцы, каким будет мандат. Есть много деталей, которые потом могут стать барьером на пути установления мира и мирного процесса на Донбассе", - сказала она.
По ее словам, возможности Украины в Совете Безопасности ООН значительно ограничивает постоянное членство России.
Напомним, сегодня Президент Петр Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.
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госдеп с печенюжками... Утопический кацапский бред
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твой фюрер согласился, чтобы "миротворцы ООН охраняли ОБСЕ", не более..
А вот границу с Украиной параша оставит только под свой единоличный контроль, о чем заявил лавровый конь...
Не понимаю, поц, у тебя запоребриком выступления фюрера не смотрят и не слушают, что ты не в теме? Непорядок!
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а про ракету сбившую самолет цацапстана над черным морем - это была русская ракета. украинской не хватило бы дальности. кучма просто заключил сделку неофициально признав что сбила Украина в обмен на цены на газ
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Сосуд твоего остроумия показал дно.
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Конченые гегемоны, над вами весь мир смеется до коликов
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Кароче, спать иди, лошара
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Бачите, в Росії все добре з корупцією, каже "поважна" організація Іванушкі Трансперенсі Інтернешнл. Ви думали, там згортання демократії, фашистський режим, ач ні, то боротьба з корупцією. І дивно, чи вже зрозуміло, що Україну вони цькують з якихось особливих міркувань, люблять ці ліваки Україну. Схоже.
А якщо серйозно, як тепер реагувати на заяви та звіти таких організацій?
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Хуйло следило за ООНом
Смотрел как Порошенко крут
И плакал в бункере бетонном.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Рвала пукан сквозь три шинели
Пылала языком костра.
Песков, надев противогаз
Крапал ответ седому негру
Сквозь десять оцеплений ГРУ
Чуть слышен был грозящий бас.
Медведев шпилил на айфоне,
В углу Лавров жевал овёс
Никто не видел вождя слёз
Как жалок трус на царском троне.
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Якщо вони зайдуть до Донбасу це буде визнання війни з Росією чи громадянської війни на Українській території?
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