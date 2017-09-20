 Депутата Константиновского горсовета оштрафовали на 42,5 тыс. грн за неподачу декларации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, житель Константиновки, депутат городского совета, находясь с января по апрель на территории Украины, умышленно не подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2016 год.
Суд признал депутата виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 42 500 грн.
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