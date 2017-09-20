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Все про:депутат (3032) Константиновка (1747) электронное декларирование (587) штраф (7)

 Депутата Константиновского горсовета оштрафовали на 42,5 тыс. грн за неподачу декларации

штраф

Константиновский горрайонный суд (Донецкая область) вынес обвинительный приговор депутату городского совета за неподачу декларации о доходах и имуществе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, житель Константиновки, депутат городского совета, находясь с января по апрель на территории Украины, умышленно не подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2016 год.

Суд признал депутата виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 42 500 грн.

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Самый конченный городок в Мире... Константиновка. Я всяко видел, но не такой ментовской запредел. Не думается, что что-то там изменилось...
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Тихо-тихо... тихонечко... А то эта сцуко поймет: против топора- шансов - ноль...
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Можно отделаться 42.5 тысячей гривен и не подавать декларацию?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДепутата Константиновского горсовета оштрафовали на 42,5 тыс. грн за неподачу декларации
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