 Полноценный онлайн-мониторинг строительства и ремонта дорог будет запущен в 2018 году, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"С конца года мы начнем пилотный вариант, а в следующем году уже полноценный, я надеюсь не только по государственным дорогам, но и по местным, онлайн-мониторинг строек. То есть будут установлены камеры, каждый человек, если будет желание, будет видеть, что конкретно делает техника на том или ином участке или она вообще там присутствует ", - сказал он.
285 5
Индексация ж/д тарифов на перевозку грузов может оказать негативное влияние на отдельные отрасли экономики Украины, - Европейская Бизнес Ассоциация. ДОКУМЕНТ(19)
На новый автобан GO Highway Гданьск-Одесса в 2018 году выделят 4 млрд грн, - Омелян(49)
Омелян о поезде с Саакашвили: Была масса правовых механизмов, которые должны были применяться в такой ситуации, а на самом деле решили сделать тупо(43)
Сейчас Ryanair находится в переговорном процессе с аэропортом "Борисполь": надеюсь, вторая попытка будет успешной, - Омелян(10)
Ложкин, Кононенко и "Укрзалізниця"(0)
"Я лично требовал от Бальчуна объяснений, где он взял персонажа с устойчивой репутацией "ворую-с-первого дня", - Омелян об аресте чиновника "Укрзализныци"(80)
Омелян о ситуации с Саакашвили: "Призываю руководство УЗ сосредоточиться на своих прямых обязанностях"(278)
Ответить
Блять, ещё ж и фамилия "подходящая" - ОМУЛЯН... Какая фамилия - такие и министры.
Армянин, похоже. Как Авакян. Гнать их всех с "моей страны"... (с)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить