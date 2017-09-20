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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дороги (1817) ремонт (846) видеонаблюдение (135) Омелян (345)

 Полноценный онлайн-мониторинг строительства и ремонта дорог будет запущен в 2018 году, - Омелян

омелян

В следующем году Министерство инфраструктуры введет систему онлайн-мониторинга строительства и ремонта дорог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"С конца года мы начнем пилотный вариант, а в следующем году уже полноценный, я надеюсь не только по государственным дорогам, но и по местным, онлайн-мониторинг строек. То есть будут установлены камеры, каждый человек, если будет желание, будет видеть, что конкретно делает техника на том или ином участке или она вообще там присутствует ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы начали переговоры о передаче нам б/у немецких электричек. Они в разы лучше наших модернизированных, - Омелян
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Ребята, кто поближе: уе*ите этого тифозного чем-нибудь по голове. Ну просто достал уже....
Блять, ещё ж и фамилия "подходящая" - ОМУЛЯН... Какая фамилия - такие и министры.
Армянин, похоже. Как Авакян. Гнать их всех с "моей страны"... (с)
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А тем временем где то в Америке по информации Financial Fimes- компания Google планирует построить собственный мегаполис
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Ну так на то США и сверхдержава, а Google - сверхкорпорация
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Ох і клоуни, наступного року вибори - можна обіцяти що хочеш......Ви б краще камери в своїх кабінетах поставили, щоб люди бачили як ви працюєте і днями і ночами для України.......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолноценный онлайн-мониторинг строительства и ремонта дорог будет запущен в 2018 году, - Омелян
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