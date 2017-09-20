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Все про:граница (3277) Европа (1092) Россия (72350) Пенс (53)

 "В Восточной Европе Россия продолжает представлять угрозу для суверенитета ее соседей", - вице-президент США Пенс

пенс

Россия пытается силой изменить границы соседних стран в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс на заседании Совета Безопасности ООН.

"В Восточной Европе Россия продолжает представлять угрозу для суверенитета ее соседей, поскольку стремится перекроить международные границы с помощью силы", - сказал он.

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