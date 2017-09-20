 "В Восточной Европе Россия продолжает представлять угрозу для суверенитета ее соседей", - вице-президент США Пенс

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс на заседании Совета Безопасности ООН.
"В Восточной Европе Россия продолжает представлять угрозу для суверенитета ее соседей, поскольку стремится перекроить международные границы с помощью силы", - сказал он.
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