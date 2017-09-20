 "В Восточной Европе Россия продолжает представлять угрозу для суверенитета ее соседей", - Пенс

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс на заседании Совета Безопасности ООН.
"В Восточной Европе Россия продолжает представлять угрозу для суверенитета ее соседей, поскольку стремится перекроить международные границы с помощью силы", - сказал он.
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Но вот в нас все еще тот по-доброму человечный живет менталитет: справедливость, сопереживание.....
Деньги правят миром!
Давно к этому надо привыкнуть!
И чем дешевле будут углеводороды, тем тем меньше у кацев прав на правление миром .... Такая вот политология напару с карлом марксом.
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Татьяна Деркач
Житомирщина ещё с начала 2000-х годов стала пристанищем уймы всяких черносотенных кружков. Не все они дожили до нынешних дней, но пока они существовали - поддерживали тесную связь с местной епархией УПЦ МП. Их духовный центр находится не в Житомире, а в Новоград-Волынском. Началась эта весёлая история ещё при прежнем епископе - Гурии (Кузьменко). Сначала он, как водится, благословил всякие крестные ходы, организованные казачками, потом казачки начали втягивать священноначалие в свои игрища.
В Новограде-Волынском до недавних пор существовало отделение Международной общественной организации «Верное казачество». В этот пул входили также Житомирская областная общественная организация «Русское содружество», Новоград-Волынская городская общественная организация «Русский культурный центр» и местное отделение Всемирного русского народного собора.
Руководил всем этим осиным гнездом богоугодным делом благочинный Новоград-Волынского округа Житомирской епархии протоиерей Стефан (Маркевич). Маркевич - родной брат архиепископа Августина (Маркевича), председателя Синодального отдела УПЦ МП по взаимодействию с Вооружёнными Силами и другими воинскими формированиями Украины. Да, того самого Августина, который при каждом удобном случае кричит об ущемлении его конфессии, которую не допускают к военнослужащим ВСУ, чем нарушают все их конституционные права.
Ой, всё забываю вам рассказать: нарушение конституционных прав защитников Украины от «русской весны» произошло не сразу. А в самом начале клирики УПЦ МП очень были недовольны и даже жаловались, что их ЗАСТАВЛЯЮТ ездить в украинские военные части, тогда как война эта братоубийственная, и на стороне хунты они не хотят быть, даже если это нарушает чьи-то конституционные права. Но это так, небольшая ремарочка.
Сейчас-то братья архиепископа Августина (Стефан и Михаил, оба благочинные) принимают самое активное участие в ритуальном окормлении военнослужащих Украины. Как говорится, одной рукой крестимся, другой трусы снимаем. Однако вся эта псевдопатриотическая мимика братьев Маркевичей не способна удержать собственную паству от оттока.
Кстати, сам о.Стефан Маркевич в Житомирской епархии носит такой же титул, как и его брат - руководитель отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и другими военными формированиями. Он же - настоятель Спасо-Преображенского храма г.Новоград-Волынский. Войсковой казачий храм Иоанна Русского
Это очень интересный храм. Как сообщал в своё время официальный сайт УПЦ МП, «по благословению архиепископа Житомирского и Новоград-Волынского Гурия, Новоград-Волынское казачье товарищество МОО «Верное Казачество» совместно с Русским культурным центром Житомирщины приступили к возведению Войскового казачьего храма Святого Праведного Иоанна Русского в городе Новоград-Волынском Житомирской области.
На подворье храма разместятся: штаб казачьего товарищества, сестричество милосердия во имя святой праведной Матроны Московской, православные воскресные классы, воскресные кадетские классы, Русский культурный центр Житомирщины (в ближайшее время РКЦ Ж будет реорганизован в Житомирскую областную организацию соотечественников «Русский Дом»)».
Строительство храма сопровождалось протестами общественности, но УПЦ МП на эти протесты культурно наплевала и торжественно отчиталась перед «старшими товарищами» об очередной победе канонического православия над совестью.
По данным Минюста, религиозная организация «Парафия святого Иоанна Русского Украинской православной церкви», код 37273853, зарегистрирована 14.12.2010 г. учредители: Лукьянец Сергей Васильевич, Маркевич Степан Иванович. С Маркевичем понятно - это тот самый благочинный, брат Августина Маркевича. А вот Лукьянец - прелюбопытный тип.
Он был учредителем: житомирского отделения всеукраинской общественной организации «Руський рух України», код 33063900 (деятельность прекращена в 2012 году), Новоград-Волынской городской общественной организации «Руський культурний центр», код 34066719 (деятельность прекращена в июне 2017 года), Новоград-Волынской городской общественной организации «ВРНС», код 38006606 (деятельность прекращена в мае 2017 года).
«За чей счет весь этот банкет?» - может задать логичный вопрос читатель. В поисках ответа я наткнулась на новость следующего содержания:
продолжение здесь https://petrimazepa.com/churchandmercenaries4.html
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https://censor.net.ua/video_news/456003/vandaly_razbili_memorialnuyu_dosku_dobrovoltsu_ato_konovalovu_na_jitomirschine_video
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Думал от судьбы ускакать ПИДАРОК???))))
Ага)))она и не таких умных через колено ломала
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Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/20/09/2017/59c2b4369a794743567b5a10?from=main
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