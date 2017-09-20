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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:граница (3277) Европа (1092) Россия (72352) Пенс (53)

 "В Восточной Европе Россия продолжает представлять угрозу для суверенитета ее соседей", - Пенс

пенс

Россия пытается силой изменить границы соседних стран в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс на заседании Совета Безопасности ООН.

"В Восточной Европе Россия продолжает представлять угрозу для суверенитета ее соседей, поскольку стремится перекроить международные границы с помощью силы", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины", - экс-генсек НАТО Расмуссен. ФОТОрепортаж
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Кацапия уже Крым оккупировала,перекроив границы,а вы все чухаетесь.
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злой крот, а оно им надо? Просмотри, сколько Штаты заработали на 2-й мировой...
Но вот в нас все еще тот по-доброму человечный живет менталитет: справедливость, сопереживание.....
Деньги правят миром!
Давно к этому надо привыкнуть!
И чем дешевле будут углеводороды, тем тем меньше у кацев прав на правление миром .... Такая вот политология напару с карлом марксом.
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а на сегодня - 56. Но ползет, вверх.Пора арабов поднимать )))))))
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Бацилорассадник надо уничтожать всем миром
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Казаки-разбойники: ЧВК на службе у УПЦ МП? Житомирская епархия

Татьяна Деркач
Житомирщина ещё с начала 2000-х годов стала пристанищем уймы всяких черносотенных кружков. Не все они дожили до нынешних дней, но пока они существовали - поддерживали тесную связь с местной епархией УПЦ МП. Их духовный центр находится не в Житомире, а в Новоград-Волынском. Началась эта весёлая история ещё при прежнем епископе - Гурии (Кузьменко). Сначала он, как водится, благословил всякие крестные ходы, организованные казачками, потом казачки начали втягивать священноначалие в свои игрища.
В Новограде-Волынском до недавних пор существовало отделение Международной общественной организации «Верное казачество». В этот пул входили также Житомирская областная общественная организация «Русское содружество», Новоград-Волынская городская общественная организация «Русский культурный центр» и местное отделение Всемирного русского народного собора.
Руководил всем этим осиным гнездом богоугодным делом благочинный Новоград-Волынского округа Житомирской епархии протоиерей Стефан (Маркевич). Маркевич - родной брат архиепископа Августина (Маркевича), председателя Синодального отдела УПЦ МП по взаимодействию с Вооружёнными Силами и другими воинскими формированиями Украины. Да, того самого Августина, который при каждом удобном случае кричит об ущемлении его конфессии, которую не допускают к военнослужащим ВСУ, чем нарушают все их конституционные права.
Ой, всё забываю вам рассказать: нарушение конституционных прав защитников Украины от «русской весны» произошло не сразу. А в самом начале клирики УПЦ МП очень были недовольны и даже жаловались, что их ЗАСТАВЛЯЮТ ездить в украинские военные части, тогда как война эта братоубийственная, и на стороне хунты они не хотят быть, даже если это нарушает чьи-то конституционные права. Но это так, небольшая ремарочка.
Сейчас-то братья архиепископа Августина (Стефан и Михаил, оба благочинные) принимают самое активное участие в ритуальном окормлении военнослужащих Украины. Как говорится, одной рукой крестимся, другой трусы снимаем. Однако вся эта псевдопатриотическая мимика братьев Маркевичей не способна удержать собственную паству от оттока.
Кстати, сам о.Стефан Маркевич в Житомирской епархии носит такой же титул, как и его брат - руководитель отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и другими военными формированиями. Он же - настоятель Спасо-Преображенского храма г.Новоград-Волынский. Войсковой казачий храм Иоанна Русского
Это очень интересный храм. Как сообщал в своё время официальный сайт УПЦ МП, «по благословению архиепископа Житомирского и Новоград-Волынского Гурия, Новоград-Волынское казачье товарищество МОО «Верное Казачество» совместно с Русским культурным центром Житомирщины приступили к возведению Войскового казачьего храма Святого Праведного Иоанна Русского в городе Новоград-Волынском Житомирской области.
На подворье храма разместятся: штаб казачьего товарищества, сестричество милосердия во имя святой праведной Матроны Московской, православные воскресные классы, воскресные кадетские классы, Русский культурный центр Житомирщины (в ближайшее время РКЦ Ж будет реорганизован в Житомирскую областную организацию соотечественников «Русский Дом»)».
Строительство храма сопровождалось протестами общественности, но УПЦ МП на эти протесты культурно наплевала и торжественно отчиталась перед «старшими товарищами» об очередной победе канонического православия над совестью.
По данным Минюста, религиозная организация «Парафия святого Иоанна Русского Украинской православной церкви», код 37273853, зарегистрирована 14.12.2010 г. учредители: Лукьянец Сергей Васильевич, Маркевич Степан Иванович. С Маркевичем понятно - это тот самый благочинный, брат Августина Маркевича. А вот Лукьянец - прелюбопытный тип.
Он был учредителем: житомирского отделения всеукраинской общественной организации «Руський рух України», код 33063900 (деятельность прекращена в 2012 году), Новоград-Волынской городской общественной организации «Руський культурний центр», код 34066719 (деятельность прекращена в июне 2017 года), Новоград-Волынской городской общественной организации «ВРНС», код 38006606 (деятельность прекращена в мае 2017 года).
«За чей счет весь этот банкет?» - может задать логичный вопрос читатель. В поисках ответа я наткнулась на новость следующего содержания:
"В Восточной Европе Россия продолжает представлять угрозу для суверенитета ее соседей", - вице-президент США Пенс - Цензор.НЕТ 3055
продолжение здесь https://petrimazepa.com/churchandmercenaries4.html
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Для жителей Житомира и области это знать важно, потому что пока эти гниды среди нас, до тех пор мемориалные доски и памятники героям Украины будут подвергаться надругательствам и вандализму.
https://censor.net.ua/video_news/456003/vandaly_razbili_memorialnuyu_dosku_dobrovoltsu_ato_konovalovu_na_jitomirschine_video
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Блин, та уже разбомбите нах.. этот гадюшник ...100 лет уже как над миром издеваются ... Сколько людей уничтожили 😈
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После уничтожения свино-фашистов русские земли отойдут Вейшнории аж по Урал. А от Урала русские земли частично заберёт Китай, частично - Япония.
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Бог шельму метит...
Думал от судьбы ускакать ПИДАРОК???))))
Ага)))она и не таких умных через колено ломала
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Очередь очень длинная, но уверен - всем достанется, не совок! Надеюсь, и стоять в очереди будут недолго.
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Убираются главные свидетели преступлений... ради сракальности и величия...
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Лавров отказался от поездки в Киев на заседание министров иностранных дел ОЧЭС, поскольку опасается ареста. АFT
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Ладно. У нас сегодня- тихо-тихо... Коты не врубаются- чего это я до сих пор не с ними. То есть- не сплю.... И они не знают- хто цэ такый? Ну, Пенс, в смысле. Потому- завтра увидим- хто и шо... Тока Пономаря- не предлагать, лады?
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Украина ввела санкции против 18 российских компаний

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/20/09/2017/59c2b4369a794743567b5a10?from=main
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ЯК ДИТЯ З ЗАДЕРЖКОЮ РОЗВИТКУ , РАШКА ЗАГАЛЬМУВАЛА ДЕСЬ В 19 СТОРІЧЧІ , І ПРОБУЄ СВОЇ СТОСУНКИ НАЛАШТОВУВАТИ МЕТОДАМИ КОЛОНІЙ І МЕТРОПОЛІЙ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В Восточной Европе Россия продолжает представлять угрозу для суверенитета ее соседей", - Пенс
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