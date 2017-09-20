 Мы начали переговоры о передаче нам б/у немецких электричек. Они в разы лучше наших модернизированных, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, в эфире "5 канала" в среду вечером.
"Переговоры с Германией только начались, она предварительно выразила готовность передать Украине определенный подвижной состав. Если немцы будут настаивать на оплате, посмотрим, чего это стоит и сделаем это", - отметил он.
По его словам, в указанном немецком подвижном составе необходимо будет заменить тележки, поскольку они рассчитаны на европейский путь, будут определенные вопросы с напряжением для электродвигателей, поскольку в Германии используется другой их тип.
"Но в итоге мы будем иметь абсолютно качественный подвижной состав и поверьте, бывшие в употреблении немецкие электрички в разы лучше чем то, что мы имеем сегодня даже после модернизации. Сегодняшний ремонт, который проводится, он проводится комплексно, но кондиционеров по-прежнему нет, проблема с туалетами, качество материалов под большим вопросом. Я очень надеюсь, что нам удастся этот проект, поскольку это хоть и временное латание дыр, но это необходимо нашим гражданам, которые пользуются пригородным транспортом", - резюмировал В.Омелян.
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ЕКр1 «Тарпан» а вони в гансів хлам дивляться
тарпан
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Хочу посмотреть на тех ко ездит в Германии на украинских номерах месяцами.
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Неужели их в Кременчуге не могут делать.
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Вчора Сиеменс був поганий, бо не хоче сваритися з рашкою, тому прокотив Україну з послугами в ремонти ГТС. Прийшлось звертитись до Женерал Електрик в США.
А сьогодні вже можна купляти Сиеменс? І запчастини і все інше?
Краще б так не поспішати.
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чуть тележки не те
чуть напруга не та
чуть евры из страны вывезем
чуть рабочие места сократим
всего почучуть
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Здесь надо искать основу месседжа. "Посмотрим" или "Оплатим"
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Чего тебя омелян не устраивает в украинских электричках? Нужен кондиционер и биотуалет? Так поставь такое задание перед инженерами завода. А он хочет чтобы ему завод это сделал за свои деньги.
Зато отмыть деньжат на немецком секондхенде хочет.
Европа разрушает наше производство а они только подпевают. РВЗ (рижский завод) не выпускает поезда с 2003 года хотя только ЕР9 было 648 штук выпущено.
Сейчас Эстония ездит на немецких поездах тоже.
Зачем поддерживать свое производство? Лучше немцам платить а самим сосать лапу и расказывать что денег нет, ведь деньги с воздуха не взять. Нужно производство которое платит налоги.
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