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Все про:Германия (2970) электричка (53) Омелян (344)

 Мы начали переговоры о передаче нам б/у немецких электричек. Они в разы лучше наших модернизированных, - Омелян

омелян

Украина ведет переговоры с Германией о передаче в украинское хозяйство части бывшего в употреблении немецкого пригородного железнодорожного подвижного состава

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, в эфире "5 канала" в среду вечером.

"Переговоры с Германией только начались, она предварительно выразила готовность передать Украине определенный подвижной состав. Если немцы будут настаивать на оплате, посмотрим, чего это стоит и сделаем это", - отметил он.

По его словам, в указанном немецком подвижном составе необходимо будет заменить тележки, поскольку они рассчитаны на европейский путь, будут определенные вопросы с напряжением для электродвигателей, поскольку в Германии используется другой их тип.

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"Но в итоге мы будем иметь абсолютно качественный подвижной состав и поверьте, бывшие в употреблении немецкие электрички в разы лучше чем то, что мы имеем сегодня даже после модернизации. Сегодняшний ремонт, который проводится, он проводится комплексно, но кондиционеров по-прежнему нет, проблема с туалетами, качество материалов под большим вопросом. Я очень надеюсь, что нам удастся этот проект, поскольку это хоть и временное латание дыр, но это необходимо нашим гражданам, которые пользуются пригородным транспортом", - резюмировал В.Омелян.

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он себе Майбах не секонд приобрёл ) Самый хитрый из Армян , это Вова Омелян )
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Старі електрички теж потрібно брати, але від нових теж не відмовлятись.
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Крюківський вагонобудівний завод випускає ж електропотяги швидкісні
ЕКр1 «Тарпан» а вони в гансів хлам дивляться

тарпан
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ты когда нибудь ссать в туалет электрички ходил???
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в любом городе страны штурмуют секонд-хенды после привоза
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Зато автомобили на евробляхах хуже.Двойные стандарты,просто епическая власть
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Емм. В чем проблема? Кто сказал что хуже? Бери, растамаживай и ездь себе туда куда нужно.
Хочу посмотреть на тех ко ездит в Германии на украинских номерах месяцами.
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Ну во первых это наши перлы во власти вещали что мол эти машины рухлять,а во вторых обдираловка в беднейшей стране Европы-растаможка всем известна
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В Германии не обещаю, но могу показать кто в Польше ездит на немецких и нидерландских номерах.
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Если надо тележки менять и електрику. Нафиг нам коробка пустая.
Неужели их в Кременчуге не могут делать.
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" Если немцы будут настаивать на оплате, посмотрим, чего это стоит и сделаем это"
Вчора Сиеменс був поганий, бо не хоче сваритися з рашкою, тому прокотив Україну з послугами в ремонти ГТС. Прийшлось звертитись до Женерал Електрик в США.
А сьогодні вже можна купляти Сиеменс? І запчастини і все інше?

Краще б так не поспішати.
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поддержу старого мусора - емеля дибил!!!!
чуть тележки не те
чуть напруга не та
чуть евры из страны вывезем
чуть рабочие места сократим
всего почучуть
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Як я "кохаю" Омеляна. Ще трішки і ми будемо ставити на залізничну колію модернізовані "Богдани"
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"Если немцы будут настаивать на оплате, посмотрим, чего это стоит и сделаем это", - отметил он.

Здесь надо искать основу месседжа. "Посмотрим" или "Оплатим"
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Вы знаете в Киеве когда то на Сенном рынке -- была барахолка -- не то что секонд хэнд -- а ужас . И я лично помню -- все дипломаты иностранцы ходили на Сенной рынок с семьями многие и покупали вещи и вещицы -- а там было все .
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Дипломати такіж самі люди як і інші. В основної маси ніякого бажання колупатися в чужих старих речах.
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Це як в дитячий будинок речі дорослих дітей віддавати. Тільки там сироти, а тут злодії та брехуни на чолі з порошенко, цілу країну в притулок перетворили. Навіть не соромно цим мерзотникам як жебраком все, що списано в країну тягнути.
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Омелян Секондович начал хорошо подвижным составом но кончит ли?
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А как же евро 5. Может надо было заказать в запорожье у васадзе и святоша они бы зделали экологически чистые запорожцы только немножко дороже и говнянее.
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А таможенный сбор хз%. НДС! как вы их завозить собрались? Автозаз не делат электрички? Ни кого не ущемляет?
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электрички в германии списывают не из-за неисправностей, они хорошо ходят, есть понятие как усталость металла, где и что лопнет и сломается сложно предположить, тем более это не автомобиль.
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но если эту "усталость" посчитать на украинских электричках которые все равно собираются модернизировать... то там она уже - "на пенсию вышла" ((
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Элыта шоколадная.Все страны свое развивают.Но в соевом воровском царстве эти правила не действуют.Когда японцы хотят плохое пожелать,желают жить во время перемен.Пожалуй соглашусь с ними.
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оооо сейчас потоки фекалий польются от тех, кто должен был получить откаты за модернизацию....(
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Министер, а наши свами рабочие места где ? если ми неумеем то учитесь у немцов пошлите людей пускай там посмотрят на заводи, чем ми хуже других . Делайте заводи високих технологий министер дорогой и потому немци хорошо живут бо качественно делают .А Украина смотрела 80 лет на кацапов каторие, ездили и ездят на Жигулях и ми всосани в го...но кацапское тупое .И незнаем и модернизировать кацапское поколение .........нада самим мозги уключять.........
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А б.у. правительство из Германии нельзя ли как нибудь заполучить? Нет, с Гройсманом мы наконец зажили, но хотелось бы к германским ценам на газ германские же зарплаты и пенсии.
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для этого к власти из года в год нужно приводить ярых националистов, а не продажных слуг то кремля, то европы
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омелян! когда ты будешь умирать, надеюсь колоть тебя будут б/у шприцами и одевать б/у подгузники
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Электробляшки конечно бу, но уверен там Немецкий запас хода и прочности!
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Ну, это полумера.... Нам бы ещё пдрсов Омеляна, Авакяна, Гройсманяна и Педра-1 "Шоколадного" заменить на Меркель - и тогда ну их всех нак*й.
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Зашибись. Електрички на евробляхах? Зачем нам етот металлолом? Почему автомобили б,у нельзя ввозить а старые быдловозы можно?
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Но, вот, блин непонятно . Почему завозить б/у немецкие электрички - это хорошо, даже при условии наличия своего производства, а вот б/у немецкие автомобили - чуть ли не главное преступление против страны, даже при условии отсутствия своего производства. А так - норм. Пусть себе ездят немецкие электрички на литовских номерах )
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Немцы сплавят свой шрот нашару и будут готовится скирдовать бабло за его вечный ремонт.
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Свою отрасль забросили и теперь покупаем в корейцев и немцев.
Чего тебя омелян не устраивает в украинских электричках? Нужен кондиционер и биотуалет? Так поставь такое задание перед инженерами завода. А он хочет чтобы ему завод это сделал за свои деньги.
Зато отмыть деньжат на немецком секондхенде хочет.
Европа разрушает наше производство а они только подпевают. РВЗ (рижский завод) не выпускает поезда с 2003 года хотя только ЕР9 было 648 штук выпущено.
Сейчас Эстония ездит на немецких поездах тоже.
Зачем поддерживать свое производство? Лучше немцам платить а самим сосать лапу и расказывать что денег нет, ведь деньги с воздуха не взять. Нужно производство которое платит налоги.
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ох уж эти реформаторы куевы ! да пусть эти электрички будут в миллион лучше наших но наши дают налоги и рабочие места а "немецкие" кроме ваших откатов ничего не дают и плюс еще мы даем немцам заработать на их обслуживании..
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМы начали переговоры о передаче нам б/у немецких электричек. Они в разы лучше наших модернизированных, - Омелян
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