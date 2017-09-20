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 ООН должна противодействовать шантажу со стороны КНДР, терроризму и агрессии РФ в Украине, - Туск

туск

ООН не должна признавать нарушения международного права.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск в своем обращении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы всегда внимательно реагируем ... на нарушения международного законодательства. ЕС и ООН не должны сомневаться насчет конфронтации со злом... Это четко понятно в таких делах, как ядерный шантаж Северной Кореи, терроризм, а также агрессия в Украине", - сказал он. По его словам, ООН не должна идти на компромисс со злом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внешнему врагу Украину не одолеть. Вы очень сильны, - Туск. ВИДЕО
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Вот нет чтобы прямо сказать что зло это РФ и ее своерменная политика, опять в кошки мышки. Пора товарищу Туску вместе со всем дипкорпусом Польши штудировать выступления Грибаускайте и брать у нее и ее спич-райтеров уроки.
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пора уже Северную накрыть нах со всех сторон, с воздуха и забыть, что такое чмо было!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомООН должна противодействовать шантажу со стороны КНДР, терроризму и агрессии РФ в Украине, - Туск
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