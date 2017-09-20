 ООН должна противодействовать шантажу со стороны КНДР, терроризму и агрессии РФ в Украине, - Туск

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск в своем обращении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Мы всегда внимательно реагируем ... на нарушения международного законодательства. ЕС и ООН не должны сомневаться насчет конфронтации со злом... Это четко понятно в таких делах, как ядерный шантаж Северной Кореи, терроризм, а также агрессия в Украине", - сказал он. По его словам, ООН не должна идти на компромисс со злом.
353 7
Порошенко обсудил с Туском ситуацию на Донбассе и вопрос деоккупации Крыма(20)
Порошенко и президент Евросовета Туск проведут встречу 19 сентября(22)
"Сильніші разом": Туск о вступлении в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС(77)
Внешнему врагу Украину не одолеть. Вы очень сильны, - Туск. ВИДЕО(122)
До и после избрания: что говорили о Трампе мировые политики(0)
Сегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС(50)
ЕС подтвердил, что санкции против России будут продолжены, - Порошенко. ВИДЕО(76)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TY4JH3HxfVA
Ответить