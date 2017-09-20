 Экс-главе правления банка "Национальный кредит" объявлено о подозрении в хищении 4 млн, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева
В сообщении отмечается: "В ходе досудебного расследования, которое проводится следственным управлением Главного управления Нацполиции в г.. Киеве при оперативном сопровождении УЗЭ в г.. Киеве, установлено, что указанное лицо, вступив в сговор с другими должностными лицами банка, совершившего присвоение денежных средств финансового учреждения на сумму около 4 млн гривен.
Действия экс-главы правления квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается".
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