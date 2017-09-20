 Украина поддерживает идею реформирования ООН, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы приветствуем усилия, которые генеральный секретарь с первого дня своего избрания прилагает для разработки и реализации полноценной и всеобъемлющей повестки реформирования ООН. Также мы приветствуем и поддерживаем инициативу Соединенных Штатов по продвижению эффективной и целенаправленной реформы ООН", - сказал он.
"Комплексная реформа Совета Безопасности давно уже назрела. Надеемся, что 72-я сессия Генеральной Ассамблеи объявит о новом этапе в межправительственных переговорах по программе реформы Совета Безопасности. Когда основывалась ООН, она задумывалась для того, чтобы поддерживать мир и безопасность в мире на основе принципов уважения суверенитета и целостности границ. Нации-основательницы, среди которых была и Украина, стремились обезопасить мир, где уважают суверенное право свободного выбора", - отметил глава государства.
"Это тот принцип, на страже которого должны быть пять постоянных членов Совета Безопасности во имя устойчивого мира и безопасности. Это именно тот принцип, который так бесцеремонно нарушила против моего государства одна страна из этой пятерки", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал ООН к "смелым реформам", которые, по его словам, позволят превратить эту организацию в более эффективный инструмент мира.
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Шо на Майдане не так давно на проповеди безрук-безног-прыгдаскок творилось, видел?
Шо у Рабиновича на Институтской за 80 гривен на лицо творится видел?
Это ты еще настоящую очередь за гречкой не видел.
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https://www.youtube.com/watch?v=IIsIUQwVdJ4
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В 1991 году Россия, провозгласив себя «государством-продолжателем» СССР, заняла его место в Совбезе ООН. Но де-юре Россия, как Украина и все остальные бывшие советские республики, государство-правопреемник СССР.
Разница между правопреемством и «продолжательством» или, как говорят, континуитетом в том, что в первом случае речь идет о переходе прав и обязанностей одного государства другому за международные отношения. Во втором - речь идет о государстве, которое изменило, например, название, границы территории, политическое устройство, но при этом сохранило своею идентичность.
Вот, например, Украина существует как государство с 1917 года. Менялось название - было УССР, теперь Украина. Менялась конституция, политический строй, границы менялись. Но государство сохраняло свою идентичность.
А СССР и Российская Федерация - это два разных субъекта международного права. В 1991 году СССР перестал существовать. Поэтому юридически и логически Россия не может быть «продолжателем» государства, которое перестало существовать, как геополитическая реальность. Заняв место СССР в ООН, Россия грубо нарушила Устав этой организации.
Если вы возьмете Устав ООН, то там до сих пор написано, что в Совете безопасности СССР, там о России и слова нет. По Уставу ООН, РФ надо было бы обращаться в Генассамблею, Совбез, чтобы заново проходить процедуру приобретения членства.
К примеру, после распада Югославии Сербию заставили это сделать. Хотя Сербия и была частью СФРЮ, никто не отождествляет ее и СФРЮ. В случае с Россией этого не произошло.
В 1991 году на Совете глав государств СНГ было принято решение поддержать Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР ООН, включая членство в Совбезе и других международных организациях. Ельцин затем просто выслал в ООН уведомление, что мы, мол, занимаем место СССР и все.
Никто не возражал (почему - отдельный вопрос), и это единственное, к чему сейчас может апеллировать Россия, если поднимут вопрос о ее незаконном членстве. Но есть юридический нюанс, который фактически нивелирует действие этого соглашения. Соглашение глав государств СНГ - это не международный договор, а политическое соглашение.
Оно не должно противоречить Уставу ООН (ст. 103 Устава ООН) и никак не может быть правовым основанием к тому, чтобы Россия заняла место СССР в Совбезе. Некоторые российские авторы тоже признают, что это было политическое решение, но ссылаются на то, что в то время не было другого выхода, надо было, чтобы кто-то соблюдал обязанности СССР.
Но это не юридические аргументы. Был нарушен Устав ООН - это главное. Поэтому сейчас Украина может и должна отозвать свое согласие относительно поддержки России как члена ООН вместо СССР и ситуация должна вернуться к status quo ante.
Т.е. вопрос о том, кто должен занять место СССР должен быть поставлен вновь. Это, кстати, дает шанс на проведение реформы СБ ООН. Одним словом, если украинская дипломатия проявит волю, решительность и последовательность, и пойдет до конца, то есть вероятность восстановить международный правопорядок и вышвырнуть агрессора из ООН и тем самым, спасти страны, которые этот агрессор постоянно терроризируют, пользуюсь неправомерно присвоенным местом в ООН.
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Артеменко подтвердил, что участвовал в боевых действиях в непризнанном Приднестровье и Чечне.По его словам, фотография сделана в Рашкове (Приднестровье, Молдова), где Артеменко командовал гарнизоном УНА-УНСО.
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Орфография и пунктуация автора сохранеы, и я здесь не при чем.
До чего ты меня довела, або Проня
Со всеми этими хлопотами как-то подзапустил свое сетевое хозяйство, сегодня улучил ночку и решил посерфить - шо там как в этих ваших интернетах? Не случилось ли чего страшного, дошли ли за два дня до Киева, упал ли доллар, родил ли Путин от Трампа, или, упаси боже, не помер ли Кобзон?
Нашел страшное из рубрики "До чиво Украина довела Крым". Какой-то тагильский лишенец негодует, что при Украине в Крыму возводились "отели гаражного типа". Типа земля отводилась под два гаража, а в итоге вырастал минимум трехэтажный курятник. А вот теперь курятники посносят, и будут строить фэшэнэбэльныэ отэли, такие бело-сахарные с высоты птичьего полета, что сам Сорокин захочет их хотя бы лизнуть, если не откусить.
Естественно, для детей рабочих-нефтяников и колхозников-маководов, почти даром, дешевле чем в Эмиратах. Ну не счастье ли?
Тут в чат пришел крымчанин и сказал: "Иди ты нахуй со своими отелями. Денег не даете, так хоть самим вертеться не мешайте. И только попробуйте тронуть мой гараж".
***
Перед нами типичная попытка выдать говно за сосиски. "Отели гаражного типа" возводились в Крыму не "при Украине", а при АР Крым. Которая, будучи реальной автономией, болт ложила на центральное правительство и его хочушки. Украина и сама была бы рада их посносить и построить сахарно-сорокинские отэли, но... зась. Ибо автономия. Конституция, парламент АРК, местная исполнительная власть - короче жили независимо, как Проня Прокоповна при богатых батьках-Сирках.
Оттуда же и остальное неподобство "при украине"(тм).
Зато когда требовалось заступничество Киева - бежали со скавчанням, как, например, при рейдерской попытке РПЦМП отжать часть заповедного побережья. Бо самим надо. А мы жеж - Украина, не?
Однако Проня ступила, и таки вышла за своего Голохвостого цилюрника з-за Канавы, который вместо того, чтобы глушить ее истерики мармеладом, как покорные папа с мамой, гасит волну встречным волнорезом по еблу. А что ты хотела, Проня, ты же так его любила, аж внутри шкварчало!
***
Так что, крымчанин, у меня для тебя плохие новости. Нахуй пойдет не твой оппонент, а ты к нему. И вертеться ты обязательно будешь, только не в тот способ, каким себе представляешь.
Твою автомобильную деятельность сначала лицензируют, потом запретят, на банан и скутер ты будешь продавать билеты, а кассу ежевечерне сдавать, кафе твое закроют, потому что ты, сука, никогда не выдавал чеки, и однажды тебя поймают проверяющие. А твои позорные гаражные отели "до чего довела Украина" обязательно снесут - бо это таки да, нехорошо. И построят вместо них сахарные отели, которые ты сможешь полизать вместо Сорокина. Или поработать там рум-сервисом за небольшой прайс, нося чемоданы за тагильцами, которых ты раньше за людей не считал. Потому что даже такая работа в Крыму скоро будет считаться везухой. Не нравится - вали в Читу.
И что ты ему сделаешь? Тебя отпиздит омон. Возможно, даже крымский. А если он будет плохо тебя пиздить, то его отпиздит рязанский омон - чтобы не сачковал и старался. Это тебе не театральное бодание казаков с татарами за право поставить крест на горке. И что прикольно, когда тебя отпиздят, ты, глотая слезы и кровавые сопли, пойдешь не домой, а в тюрьму на реальный срок. Тюрьма будет не в Крыму - вы же больше не автономия. И твоя мамаша будет возить тебе передачки в ту самую Мордовию, в которой ты так желал умереть.
Ты же этого хотел, ликуй, паяц.
А когда взгрустнется, можешь как в старые добрые времена пойти в Севастополь на набережную, повстречать вместе с бабушками буксиры ЧВМФ с портретом Сталина. Российские моряки будут тебе, бывшему хозяину набережной, кидать с палубы своих зачуханов мелочь и баранки.
Зато Украина больше тебя ни до чего не доводит, Проня.
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