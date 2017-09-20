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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия предлагает учредить миссию ООН для охраны ОБСЕ на Донбассе, - Лавров

лавров

Россия считает, что миротворческая миссия ООН на Донбассе должна ограничиваться охраной представителей миссии ОБСЕ.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на заседании Совета безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Существуют перспективы взаимодействия между ООН и ОБСЕ. Такую возможность предусматривает российская инициатива учредить миссию ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и комплексному выполнению Минских договоренностей", - сказал Лавров.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Сегодня нам нужно миротворческое плечо ООН", - Порошенко на Совбезе ООН заявил о введении "голубых касок" на Донбасс. ВИДЕО

При этом российский представитель назвал происходящее на Донбассе "украинским внутренним кризисом".

Напоминаем, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Смотрите также: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

Читайте: Миротворческая миссия ООН на Донбассе не должна легализовать ситуацию с нарушением территориальной целостности Украины, - МИД Польши
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Кацапи хочуть своїми в місії ООН охороняти своїх членів ОБСЄ...
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Странно, что Роися не предлагает миссии ООН охранять свою технику.
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===Россия предлагает учредить миссию ООН для охраны ОБСЕ на Донбассе, - Лавров===

забыл добавить - "для охраны ОБСЕ от ордловских обезьян".... Россия предлагает учредить миссию ООН для охраны ОБСЕ на Донбассе, - Лавров - Цензор.НЕТ 432
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Не будет никаких миротворцев.Это есть железный факт.
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да..ты прав...а Петро так хотел сбросить проблемы с войной на миротворцев и ООН , и самому заняться своим любимым делом - барыжничать и дограбить Украину до конца..
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Рабсия предлагает баальшую канюшню?! Так тока от этого польза одной лошади...
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Любой зал с приходом Лаврова становится конюшней :D Россия предлагает учредить миссию ООН для охраны ОБСЕ на Донбассе, - Лавров - Цензор.НЕТ 1848
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можно и так...лишь бы по всей территории ордило включительно с госграницей...и шоб их было тысяч сорок.и шоб кацапня в их состав не входила
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Ага, потом конь в миссию ОБСЕ введет Гиркина, и че? Нам бля облизываться? На%уй миротворцев из массковии.
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Да понятно что Россия одобрит миротворцев только на линии разграничения, на любые резолюции о наблюдателях на границе будет наложено вето.
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Тогда будут реально щи с корой жрать, потому что дальше пойдут такие полезные санкции, что окуеют. Там уже США готовит сюрпрайз после Нового Года.. Путина и его шоблу свои же грохнут, когда американцы начнут бить по бабкам российских олигархов.
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Вот жеж циник 😡😡😡😡
До чего же противно, когда очередная блядь строит из себя невинность (Ф. Раневская)
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Серый Кардинал @slevo4kin·1 годПорошенко и Пенс бойкотировали выступление Лаврова в ООН.
Своё решение они пояснили тем, что на лошадей могут посмотреть в зоопарке
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Путин предлагает всего лишь размещение в Украине охранников для сотрудников ОБСЕ , а ООН дивизии вдоль границы с РФ не выставит. /На призыв Ивана Петровича Сидорова назвать кандидатов в президенты никто не отозвался .У нас незаменимых нет. А хочешь сделать хорошо-сделай сам . Когда Ивану Петровичу Сидорову будет сделано предложение о выдвижении его кандидатом в президенты, он, возможно, его примет. После нахождения консенсуса между украинцами в вопросе Как закончить войну. Иван Петрович Сидоров предлагал: закончим войну дипломатией т.е.переговорами.В ответ истерика с обвинениями. Иван Петрович Сидоров предлагал: закончим войну военным способом. В ответ истерика с обвинениями. Ленинское Ни войны, ни мира ( АТО) стоит ежегодно 22 млрд долл при валютном резерве 18 млрд. Для Украины это означает непрерывное снижение жизненного уровня. Нашедшему консенсунс Иван Петрович Сидоров обещает пост премьер-министра.
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Лицемірна стара Коняка, як завжди з розумним виглядом непритомного маніака знущається над здоровим глуздом
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Как сказал путлер от мертвого слона вам уши ,рашисты!!!!!
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Выкопать там ров по периметру лугандона а вал заминировать - вот альтернатива как заморозить конфликт. Вот на Кипре миротворцы 53 года, а греки туркам блокируют вход в ЕС. В Абхазии, Осетии и Приднестровье вообще не миротворцы, а на дамбасе где гарантия что после ротации туда не зайдут буряты в голубых касках. Лугандон это как Сектор Газа в Израиле придётся к этому привыкнуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия предлагает учредить миссию ООН для охраны ОБСЕ на Донбассе, - Лавров
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