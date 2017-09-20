===Россия предлагает учредить миссию ООН для охраны ОБСЕ на Донбассе, - Лавров===

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на заседании Совета безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Существуют перспективы взаимодействия между ООН и ОБСЕ. Такую возможность предусматривает российская инициатива учредить миссию ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и комплексному выполнению Минских договоренностей", - сказал Лавров.
При этом российский представитель назвал происходящее на Донбассе "украинским внутренним кризисом".
Напоминаем, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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забыл добавить - "для охраны ОБСЕ от ордловских обезьян"....
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До чего же противно, когда очередная блядь строит из себя невинность (Ф. Раневская)
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Своё решение они пояснили тем, что на лошадей могут посмотреть в зоопарке
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