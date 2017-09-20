 Заммэра Одессы по гуманитарным вопросам Цвиринько уволена с формулировкой "по собственному желанию", - "Думская"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Думская.net.
Она уволена с формулировкой "по собственному желанию".
Как отмечается, заявление на увольнение она написала вчера.
Фамилии Цвиринько уже отсутствует среди заместителей Труханова на официальном сайте Одессы.
Уход Цвиринько связан с трагедией в детском лагере "Виктория", где в огне погибли три девочки.
Как сообщалось ранее, сегодня под зданием мэрии, где проходит сессия горсовета Одессы, собрался митинг с требованием наказать виновных в пожаре в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей. Буквально через несколько минут после начала митинга между участниками и правоохранителями произошла серия потасовок. По информации полиции, в результате столкновений под зданием Одесского горсовета пострадали 36 правоохранителей.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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