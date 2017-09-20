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 Заммэра Одессы по гуманитарным вопросам Цвиринько уволена с формулировкой "по собственному желанию", - "Думская"

пожар детский виктория лагерь

Городской голова Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об отставке своего заместителя по гуманитарным вопросам Зинаиды Цвиринько

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Думская.net.

Она уволена с формулировкой "по собственному желанию".

Как отмечается, заявление на увольнение она написала вчера.

Фамилии Цвиринько уже отсутствует среди заместителей Труханова на официальном сайте Одессы.

Уход Цвиринько связан с трагедией в детском лагере "Виктория", где в огне погибли три девочки.

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Как сообщалось ранее, сегодня под зданием мэрии, где проходит сессия горсовета Одессы, собрался митинг с требованием наказать виновных в пожаре в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей. Буквально через несколько минут после начала митинга между участниками и правоохранителями произошла серия потасовок. По информации полиции, в результате столкновений под зданием Одесского горсовета пострадали 36 правоохранителей.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

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Совок не победим.При любой ж..пе увольнять задним числом,по собственному желанию.Нету слов нормальных.
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Погибло три девочки на пожаре и в качестве наказания увольняется всего одна баба. Это как всю эту хуйню понимать? Издевательство и ЛОХОТРОН?
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чиї були фірми, які будували той дитячий табір ?
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У Кернеса тоже заместитель-женщина виновата в том, что он воровал землю. Труханов мог бы и пооригинальней виновного придумать.
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У этой бабы нюх, как у крысы, может почувствовала, что "корабль" тонет ?
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Полетят в сторону границы ? Да, им скоро придется драпать по-серьезному.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаммэра Одессы по гуманитарным вопросам Цвиринько уволена с формулировкой "по собственному желанию", - "Думская"
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