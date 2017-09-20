 Генштаб ВСУ об учениях РФ и Беларуси "Запад-2017": "Мы отработали комплекс мер по адекватному реагированию по разным сценариям"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью Генерального штаба ВСУ Богдан Сеник.
"Что касается компетенции ВСУ и Генштаба, то мы отслеживаем ситуацию на границе. У нас есть информация о провокационных нарушениях авиаграниц Литвы", - сказал он.
По его словам, Украина "неоднократно заявляла, что видит угрозу в этих учениях". "Мы отработали комплекс мер по адекватному реагированию по разным сценариям. Например, ситуация, когда Россия использует в качестве повода мнимую угрозу безопасности русскоязычному населению и начинает вооруженную агрессию против Украины и стран - членов НАТО во время учений "Запад-2017", - рассказал чиновник.
Сеник отметил, что во время российско-белорусских учений в Украине проводится комплекс мер по усилению оборонных возможностей. "Недавно завершилась штабная фаза наших учений "Нерушимая стойкость 2017", сейчас продолжается тренировка и подготовка органов военного управления по разным сценариям. На наши учения были приглашены международные наблюдатели", - подчеркнул он.
Напомним, президент Александр Лукашенко призвал Запад и Украину "не ждать атаки" со стороны Беларуси.
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"Никакой атаки от нас не ждите. Особенно в Украине", - Лукашенко(110)
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Ситуация на границе с Беларусью спокойная и контролируемая. Явных признаков провокаций нет, - Слободян(25)
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Военные учения России: есть ли опасность для Украины?(0)
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Блицкриг «Запад-2017» позорно провалился: Бесславные ублюдки неся потери и теряя технику бежали назад на восток!
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После этих Мучений запад 2017 - кацапобестолочи главное не мешать самозашквариваться !
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вплоть до самоликвидации...
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Герой анексії Криму: Від важких поранень загнувся командувач ВДВ Росії
http://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/heroi-aneksii-krymu-vid-vazhkykh-poranen-zahnuvsia-komanduvach-vdv-rosii-193162.html
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Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" объявлены закрытыми.
Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на полигоне "Борисовский" 20 сентября, передает УНН.
"Сегодня завершились совместные белорусско-российские учения "Запад-2017". Эти мероприятия не направлены против третьих стран", - сказал Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что военные угрозы Беларусь будет отражать совместно с Россией.
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