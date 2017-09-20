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 Политика Украины
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 Генштаб ВСУ об учениях РФ и Беларуси "Запад-2017": "Мы отработали комплекс мер по адекватному реагированию по разным сценариям"

учения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отслеживают потенциальную угрозу, которую несут российско-белорусские военные учения "Запад-2017".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью Генерального штаба ВСУ Богдан Сеник.

"Что касается компетенции ВСУ и Генштаба, то мы отслеживаем ситуацию на границе. У нас есть информация о провокационных нарушениях авиаграниц Литвы", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные самолеты РФ вторглись в воздушное пространство Литвы, - МИД

По его словам, Украина "неоднократно заявляла, что видит угрозу в этих учениях". "Мы отработали комплекс мер по адекватному реагированию по разным сценариям. Например, ситуация, когда Россия использует в качестве повода мнимую угрозу безопасности русскоязычному населению и начинает вооруженную агрессию против Украины и стран - членов НАТО во время учений "Запад-2017", - рассказал чиновник.

Сеник отметил, что во время российско-белорусских учений в Украине проводится комплекс мер по усилению оборонных возможностей. "Недавно завершилась штабная фаза наших учений "Нерушимая стойкость 2017", сейчас продолжается тренировка и подготовка органов военного управления по разным сценариям. На наши учения были приглашены международные наблюдатели", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника. ФОТОрепортаж

Напомним, президент Александр Лукашенко призвал Запад и Украину "не ждать атаки" со стороны Беларуси.
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ірка луценко заявила ,що росія не є країною оккупантом. ось такі пиріжки.
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прям так и сказала?а порохоботы что на это?
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Имя‏ @Nick4Nemo 5 ч.5 часов назад

Блицкриг «Запад-2017» позорно провалился: Бесславные ублюдки неся потери и теряя технику бежали назад на восток!

Генштаб ВСУ об учениях РФ и Беларуси "Запад-2017": "Мы отработали комплекс мер по адекватному реагированию по разным сценариям" - Цензор.НЕТ 6971
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А партизани переможеної кацапами, але не зламаної Вейшнорії замочили Сердюкова! Хай живе Вейшнорія!
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Да какой там нах сценарий адекватного реагирования?!
После этих Мучений запад 2017 - кацапобестолочи главное не мешать самозашквариваться !
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Больше шума из ничего делали с прошедшими учениями, год запугивали.
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ссылкой поделитесь, пожалуйста. проверить. А то что-то не найду такого.
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Запад - 17 грохнул рашистского военного преступника

Герой анексії Криму: Від важких поранень загнувся командувач ВДВ Росії
http://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/heroi-aneksii-krymu-vid-vazhkykh-poranen-zahnuvsia-komanduvach-vdv-rosii-193162.html
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Пустая трата денег. Лучше бы пенсии подняли.
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что там,вышиватники, путин таки не напал?

Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" объявлены закрытыми.
Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на полигоне "Борисовский" 20 сентября, передает УНН.
"Сегодня завершились совместные белорусско-российские учения "Запад-2017". Эти мероприятия не направлены против третьих стран", - сказал Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что военные угрозы Беларусь будет отражать совместно с Россией.
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Вспомнилось как отот х*йло уже раз из Сирии выводил войска.
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теперь плотность красух, борисоглебсков и лееров в лесах Беларуси на границе Лубении и Весбарии доведена до критического уровня, и теперь НАТО подтянет туда еще больше всяких игрушечек и дивайсиков.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенштаб ВСУ об учениях РФ и Беларуси "Запад-2017": "Мы отработали комплекс мер по адекватному реагированию по разным сценариям"
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