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 Политика Украины, Происшествия
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 Выявлены махинации с 70 га земли на побережье Азовского моря, - Луценко

луценко

20 сентября, во время брифинга в Запорожье Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об обнаружении незаконного отвода 70 га земли заповедника у Бирючего острова на Азовском море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в 2009 году на основании выданных бывшим главой Якимовской районной государственной администрации незаконных распоряжений, в собственность был передан 41 земельный участок общей площадью 70,87 га, расположенных на косах Федотова (на полуострове Бирючий) и Пересыпь в пределах прибрежной защитной полосы Азовского моря, непосредственно у среза воды.

Указанные земельные участки получило 39 граждан якобы для ведения личного крестьянского хозяйства. В дальнейшем по договорам дарения эти земли были отчуждены в пользу связанных между собой юридических лиц, где в настоящее время расположены незаконные постройки для отдыха и развлекательные заведения", - говорится в сообщении.

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Бывшему главе РГА сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается на земельные участки наложен арест.

"Параллельно мы изучаем, кто бенефициары, то есть конечные выгодоприобретатели этих земельных участков. Изучаем, кто подставные люди, их связи, есть большая вероятность, что подозрения будут предъявлены и представителям судебной ветви власти, которые принимали участие в этих незаконных сделках", - сообщил Луценко.

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Шо за бред "боярышний", казлажопамордику??
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Вот не понимаю...
Какой смысл писать комментарии,если их все равно удалят вместе с тобой?
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ага,в лучшем случае крестик от тебя останется.
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На рашке полно таких манкуртов руфиков, но чего вдруг этой ПЕРЕГНОЙ тут выпер и портит воздух ?
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Розуміти не в вашій компетенції,ваша задача служити і захищати владу
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- а вот бывший мэр Мариуполя Хотлубей и его сепаратизм - никак "не выявляются".
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.Это победа генпрокурора воюющей страны.Ну тут даже матов не хватает,после победы сепарского шабаша,который уже 3 дня продолжается.Тут закрадывается сомнение,решили барыгу утопить подельнички,пока он в несуществующей организации вещает.
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Наоборот,он не при делах,его не было когда выпускали,руки умыл как всегда и хуйлу угодил
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Генпрокурор после 3 дней сплошного сепарского шабаша ,подал бы в отставку,но так как он не генпрокурор,то и "работает" на благо семью рошена.
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от судить у бандитов что были у власти, и присудить другим что при власти.
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Ну да, выявлять махинации Луценко мастак, а вот посадить хоть одного махинатора, что-то у него никак не получается... Видать боится, что оттеснить от корыта могут...
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Это он реабилитироваться желает, после потери Мотор Сичи, проданной Китаю!
Авиация и оборонка теперь ИХНЯ!

Вертолёты и двигатели, теперь МАDE in CHINA.
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Ну ничего себе,что правда продали?А то я как то это пропустил...
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наверное лучше если-бы там степь была, отдайте людям на законных основаниях и пусть платят налоги и развивают туризм, я отдыхаю на Федотовой косе три года подряд, там весьма неплохо, но нужно развивать инфраструктуру, дайте людям возможность вложить деньги в туристический бизнес и ненужно будет ездить по крымам и турциям
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И ЧТО???? Бабла отожмете и дельце прикроете втихаря.
Беспросвет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыявлены махинации с 70 га земли на побережье Азовского моря, - Луценко
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