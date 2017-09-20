 Выявлены махинации с 70 га земли на побережье Азовского моря, - Луценко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в 2009 году на основании выданных бывшим главой Якимовской районной государственной администрации незаконных распоряжений, в собственность был передан 41 земельный участок общей площадью 70,87 га, расположенных на косах Федотова (на полуострове Бирючий) и Пересыпь в пределах прибрежной защитной полосы Азовского моря, непосредственно у среза воды.
Указанные земельные участки получило 39 граждан якобы для ведения личного крестьянского хозяйства. В дальнейшем по договорам дарения эти земли были отчуждены в пользу связанных между собой юридических лиц, где в настоящее время расположены незаконные постройки для отдыха и развлекательные заведения", - говорится в сообщении.
Бывшему главе РГА сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается на земельные участки наложен арест.
"Параллельно мы изучаем, кто бенефициары, то есть конечные выгодоприобретатели этих земельных участков. Изучаем, кто подставные люди, их связи, есть большая вероятность, что подозрения будут предъявлены и представителям судебной ветви власти, которые принимали участие в этих незаконных сделках", - сообщил Луценко.
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Какой смысл писать комментарии,если их все равно удалят вместе с тобой?
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і здається, це не дуже касабам тисне)))
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Авиация и оборонка теперь ИХНЯ!
Вертолёты и двигатели, теперь МАDE in CHINA.
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Беспросвет.
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