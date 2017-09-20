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 Политика Украины
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 "Смерть жертв рейса МН17 на совести России", - Порошенко в ООН

порошенко оон

Ответственность за катастрофу самолета "Боинг" Малайзийских авиалиний (рейс МН17) в небе над Донбассом несет Россия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Три года назад мир был потрясен сбиванием в небе над Донбассом рейса Малайзийских авиалиний MH17 с 298 людьми на борту. Украина решительно настроена сделать все возможное для привлечения к ответственности всех причастных к этому массовому убийству", - сказал он.

"Продолжаются два расследования - техническое и уголовное. Оба выявили конкретные детали. Те, кто стоял за этим ужасным преступлением, прибыли из России. Ракета была доставлена ​​из России. Смерть жертв рейса МН17 на совести России", - подчеркнул глава государства.

"Пять стран, составляющих Совместную следственную группу, решили привлечь к ответственности виновных за сбивание МН17 в рамках нидерландской правовой системы", - напомнил Президент.

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Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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а как же торговые партнеры шыкаладного цеха?
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тем временем в Украине:

Бывший мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в пособничестве террористам "ДНР", вышла из Харьковского следственного изолятора после трех лет заключения.
Об этом сообщила в своем Facebook журналистка Ирма Крат.
"Нелю Штепу, героя Украины, на мои поруки отпустили под домашний арест с браслетом на ноге! Правда сильнее лжи! Слава Украине! Спасибо адвокатам, судьям, прокуратуре и СБУ!", - написала Крат.
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Так это Штепа сбила Боинг? А шо ж ты молчал ДО СИХ ПОР???
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порохоботина, продолжай восхвалять гаранта, не отвлекайся по мелочам)а то премии не получишь)
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Ты не переживай за меня . Мне Порох за усердие уже квартиру и машину подарил. Это тебе не с лубянки гавкать. Вам там кроме бояры ничего не светит.
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теза из методички, что все противники пороха то кацапы с раши уже устарела..давай что то новое из твоей методички...или ты ее не обновлял давно?
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Тема из методички, где все, кто против тупого невтемного спама, порохоботы.
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палиш воду-то пали,але будку поросенка-не смій-йому дозволив сам х"ло так казати,бо інакше прийде Міхо та насправді буде воювати-методича твоя тут https://www.youtube.com/watch?v=O--f6SpR-60
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Попробуй себя в интернет-продажах удлиннителей членов. Тоже не в тему, но наверняка лучше платят.
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по чем пальмовое масло для народа?
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Для себя своей банды,вообще идеальный.Воруй и басни рассказывай.Идеал .
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И чего ты не генсек ООН? Такое вумное ,а ООН дураки.
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почему только сейчас? что-то вдруг изменилось за 3 года? и да - это внешняя политика. во внутренней и дальше полная ж..., а ведь гораздо легче что-то сделать там, где жил и работал много лет, получив новые полномочия и доверие более 50% населения, чем на новом месте биться в новые ворота. а как показала оккупация Крыма и Донбасса, во внешней политике Украина - объект, от которого практически ничего не зависит.
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Кацапи провели більше 100 війн, і лише в чотирьох вели обороний характер.
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может ссылка есть - поделись, не жадничай. что это за загодочное число 4 - ни одной не могу вспомнить. хоть в столбик перечисли - это открытие надо осмыслить.
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В принципе, выступает он не плохо...
Еще бы всё так делал как говорит!
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Да и вообще. Агрессивная политика россии первопричина многих преступлений и значительного числа смертей,исчисляемых десятками тысяч.
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А за погибших ребят, что в АТО, хоть словечко промолвит, или это для него ниже достоинства.
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Тебя ждут на трибуне ООН. Своим усердием на цензоре ты заслужило высраться там на трибуне большой кучей ЗРАДЫ.
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Можно туда ПАПа отправить. Пустые речи произносить= это самое то что он умеет и делает мастерски. В ООн он будет незаменим.
Во сколько смену кончаешь?
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тобі під двері собака наклала?понюхай-може свої з "рашен"
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Пішов четвертий рік...
Так і нема офіційного винуватся трагедії...
Тільки бла-бла-бла... чи бе-бе-бе....
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Виновник трагедии сидит в Кремле , но скоро эвакуируют в Гаагу !
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а точнее на ботаксном педофильном Задроте вове, больном шизофренией!!!
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Который год одна и та же песня....Ты хоть подсчет ведешь ,скока раз ты их уже убило с дивана?
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Завтра будет еще хуже. Оно с Трампом встречается. В прошлый раз столько трындел о полноценной тридцатиминутной встрече! Если в этот раз будет 35 минут, он нас заколебает своими дипломатическими успехами.
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Почему Порошенко не привез жестянку с дырками ?
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ты очень умён, не порохобот, не зрадофил, а просто- балбес!
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Потому, что жестянку с дырками Роися почему-то не отдает Голландии.
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Вот пусть приедет и исправится,говорун мля...
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Значицца так. Докладываю. По долгу службы, и по работе, часто бываю в Голландии. На политтемы беседовать не принято. Но дважды, как-то получилось, коснулись этой темы, а мои коллеги, оказывается непосредственно имеют к этому отношение. У одного сосед(был его и другом) с женой и сыном(12лет) погибли на этом рейсе...У другого, из маленькой деревни, под Утрехтом друзья погибли. Когда слушаешь слезы на глазах, но я не об этом, о том, что сколько бы не пыжилась соловьиная пропаганда, меня радует, что простые голландцы нас ни в чем не обвиняют и прекрасно знают откуда растут ноги, или уши кому как угодно....
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Как-то без задора и заезжено. Чет иссяк у вас креатив.
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А что не видно кому? Если ты Микола Янович, то тебе.
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Ничего. Бывает.

У нас метрическая система. Мили тама - за Ла-Маншем. Значит "километр прощения".
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Наш Президент закончил свою речь на Генассамблее ООН.

Это была лучшая речь Президента за его карьеру.
С огромной душой и сердцем.
С харизмой.

С любовью к Украине. С болью за страдания, которые принесла агрессия России.
С искренней ненавистью к России.
Логично. Уверенно. С примерами.
С достоинством. С силой.
С верой в победу.
И со 100% уверенностью, что Украина победит.
Аплодисменты в Нью-Йорке - редкость, кстати.
Олег Пономарь .
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пономарь мп пеціного приходу?https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
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Не поспоришь. Путин зря сбил этот боинг. Дорого ему такой финт выйдет. Интуристов убивать нельзя.
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Что-то непонятно ...ответственна Россия , а родственники погибших подают иски в суд , где ответчиком - Украина ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Смерть жертв рейса МН17 на совести России", - Порошенко в ООН
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