 "Смерть жертв рейса МН17 на совести России", - Порошенко в ООН

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Три года назад мир был потрясен сбиванием в небе над Донбассом рейса Малайзийских авиалиний MH17 с 298 людьми на борту. Украина решительно настроена сделать все возможное для привлечения к ответственности всех причастных к этому массовому убийству", - сказал он.
"Продолжаются два расследования - техническое и уголовное. Оба выявили конкретные детали. Те, кто стоял за этим ужасным преступлением, прибыли из России. Ракета была доставлена из России. Смерть жертв рейса МН17 на совести России", - подчеркнул глава государства.
"Пять стран, составляющих Совместную следственную группу, решили привлечь к ответственности виновных за сбивание МН17 в рамках нидерландской правовой системы", - напомнил Президент.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Бывший мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в пособничестве террористам "ДНР", вышла из Харьковского следственного изолятора после трех лет заключения.
Об этом сообщила в своем Facebook журналистка Ирма Крат.
"Нелю Штепу, героя Украины, на мои поруки отпустили под домашний арест с браслетом на ноге! Правда сильнее лжи! Слава Украине! Спасибо адвокатам, судьям, прокуратуре и СБУ!", - написала Крат.
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Еще бы всё так делал как говорит!
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Во сколько смену кончаешь?
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Так і нема офіційного винуватся трагедії...
Тільки бла-бла-бла... чи бе-бе-бе....
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У нас метрическая система. Мили тама - за Ла-Маншем. Значит "километр прощения".
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Наш Президент закончил свою речь на Генассамблее ООН.
Это была лучшая речь Президента за его карьеру.
С огромной душой и сердцем.
С харизмой.
С любовью к Украине. С болью за страдания, которые принесла агрессия России.
С искренней ненавистью к России.
Логично. Уверенно. С примерами.
С достоинством. С силой.
С верой в победу.
И со 100% уверенностью, что Украина победит.
Аплодисменты в Нью-Йорке - редкость, кстати.
Олег Пономарь .
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