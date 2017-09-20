 Россия использует оккупированный Крым для переброски военной силы в Сирию, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
"Мы выражаем наше глубочайшее беспокойство в связи с нынешней ситуацией в Сирии. Считаем, что полное выполнение и соблюдение буквы и духа Женевского коммюнике 2012 года и резолюции Совета Безопасности ООН 2254 является безусловно необходимым для урегулирования конфликта в этой стране. Что привлекает наше особое внимание в контексте этого кровавого конфликта, то это использование Россией оккупированного Крыма как военного форпоста для проектирования военной силы в Сирии", - сказал он.
Глава государства отметил, что в то время как в Сирии идет война, большое количество российского военного оборудования перевозится туда кораблями, базирующимися в портах Крыма.
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он такой ..всегда в курсе...
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А вообще, да. Ох уж этот проклятущий госддеп...
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Жопа России
Ты мазохист - вычитывать посылания нахер? Кацы, вы меня все больше и больше поражаете, реально, неадекватные люди
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https://twitter.com/sayed_ridha/status/910444788754694144
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قسد بمساندة طيران ومدفية التحالف الدولي تعلن السيطرة على 80% من مدينة الرقة بعد سيطرتها على منطقة الصوامع ومقر الفرقة 17 ومعظم حي الرميلة
3:05 - 20 сент. 2017 г.
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По словам младшей сестры погибшего Ольги Долматовой, Владимир погиб при возвращении на базу. Кроме него в засаду к боевикам попали полковник и генерал. Всех расстреляли. Это произошло в 10.30 утра 16 сентября. Владимир получил осколочное ранение в голову, потерял много крови. Вертолет не имел возможности приземлиться и забрать раненых на борт.
Друзья говорили о Владимире, что это был добрый, отзывчивый, готовый всегда прийти на помощь человек. Таким он останется в памяти друзей и близких.
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- Минус два самолета
- 3-200 от огня вертолета
- Командующий ВДВ сломал позвоночник и сдох
Солдаты НАТО попрежнему в казармах
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Генерал ВДВ, который в 2014 руководил "возвращением Крыма", попал в ДТП, сломал позвоночник и сдох
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Командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник Андрей Сердюков, который на днях получил серьезные травмы в ДТП в Мурманской области, умер в больнице.
Отметим, Сердюков "прославился" тем, что в 2014 году принимал активное участие в спецоперации по аннексии Крыма.
Русские высокопоставленные военные продолжают умирать не своей смертью.
Кремлёвскому карлику свидетели для Гааги не нужны
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Туви́нцы (самоназвание - тыва, множ. число - тывалар; устар. названия: сойоны, урянхайцы, танну-тувинцы[6], таннутувинцы) - тюркский народ, коренное население Тывы (Тувы).
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Блицкриг «Запад-2017» позорно провалился: Бесславные ублюдки неся потери и теряя технику бежали назад на восток!
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