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 Политика Украины
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 Россия использует оккупированный Крым для переброски военной силы в Сирию, - Порошенко

порошенко

Россия поставляет военную силу в Сирию из оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Мы выражаем наше глубочайшее беспокойство в связи с нынешней ситуацией в Сирии. Считаем, что полное выполнение и соблюдение буквы и духа Женевского коммюнике 2012 года и резолюции Совета Безопасности ООН 2254 является безусловно необходимым для урегулирования конфликта в этой стране. Что привлекает наше особое внимание в контексте этого кровавого конфликта, то это использование Россией оккупированного Крыма как военного форпоста для проектирования военной силы в Сирии", - сказал он.

Глава государства отметил, что в то время как в Сирии идет война, большое количество российского военного оборудования перевозится туда кораблями, базирующимися в портах Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия препятствует созданию трибунала ООН по Сирии и привлечению Асада к ответственности, - экс-член комиссии ООН дель Понте
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Главкомстерх, він же - ходяча реклама ботоксних ін'єкцій, він же старий Кабаєв, він же - персонаж футбольно-фанатської пісні х*йло ніколи стратегом не був. Багато ходів очником був, а стратегом - ні. Главстєрх і стратег - це різні поняття. Це, як Карл Маркс і Августо Піночет.
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Лето в крыму еще не начиналось

А вообще, да. Ох уж этот проклятущий госддеп...
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Читать сру-сенмент - дурной тон. Это ваш зазаборный удел.
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так он и переведет. Руководство по эксплуатации телевизора Филипс...
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скромно так отвечу (разговор их слышал) - все через тоже место...
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а вот и нет. Не прибит. Они в них рождаются. Больно, конечно, но вляние лишней хромосомы пока медицинскиви методами нивелировать не удаётся. Некоторые даже рождаются сразу с балалайкой в руках, некоторые - с иконой какого-нибудь царя - сталина, николая, ленина . а последнее время даже неудобно сказать... Обезболить такие роды можно только боярышником.
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ну ты прямо фошызд какой-то, аж до неприличия
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жидофожиздские окушеры самые лучшие специалисты по рождению кацапов взад.
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Ващето с Хезболлой и ИГИЛ сотрудничает Роися. Только с Хезболлой официально, а с ИГИЛ втихую, оставляя им при "отступлении" оружие и, поставляя боевиков.
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Так я тебе, свинья, об этом и толкую. Не встряхтвай винегрет в своей голове.
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че развизжалась русишшвайнен, как скрЕпанутая? Вали блинчики с лопаты жрать, вЯликий
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Будет Летом
Жопа России

Ты мазохист - вычитывать посылания нахер? Кацы, вы меня все больше и больше поражаете, реально, неадекватные люди
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та не, лоботомия там ни к чему, просто точку потваить на лбу зеленкой..
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Лоботомия тебе может и поможет а может и не...
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Герхард зачем же так жестоко!? Эта падла до утра не уснет, роясь в инете для "опровержения"... Или семяизвержения? Хрен этих русских поймешь..
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А лишнехромосомные - индоевропейцы, т.к. пять пальцев на правой руке...
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Хай роется. Его очень удивит выступление Хуйла про 5 тысяч роисян в ИГИЛ.
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Дык и отлично, в Сирии вся эта военная сила+миллиарды баксов благополучно зарываются в песок. А песка там много... На всю рашу хватит.
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Сирия. На 106 день битвы за Ракку, бойцы SDF, при поддержке американцев, взяли под контроль 80% бывшей столицы ИГИЛ.

https://twitter.com/sayed_ridha/status/910444788754694144

Россия использует оккупированный Крым для переброски военной силы в Сирию, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3673
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Россия использует оккупированный Крым для переброски военной силы в Сирию, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7031Hassan Ridha‏ @sayed_ridha

قسد بمساندة طيران ومدفية التحالف الدولي تعلن السيطرة على 80% من مدينة الرقة بعد سيطرتها على منطقة الصوامع ومقر الفرقة 17 ومعظم حي الرميلة

3:05 - 20 сент. 2017 г.
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Ляпнул новость, это и дурак знает, что рашка Сирию военной силой снабжает
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В Сирии, выполняя воинский долг, при исполнении боевого задания погиб житель Братска Владимир Тарасюк. Друзья погибшего вспоминают, что эта поездка в горячую точку была для него не первой. В 2000-ых он дважды воевал в Чечне. За боевые заслуги братчанин был представлен к наградам. В Сирию он отправился контрактником.
По словам младшей сестры погибшего Ольги Долматовой, Владимир погиб при возвращении на базу. Кроме него в засаду к боевикам попали полковник и генерал. Всех расстреляли. Это произошло в 10.30 утра 16 сентября. Владимир получил осколочное ранение в голову, потерял много крови. Вертолет не имел возможности приземлиться и забрать раненых на борт.
Друзья говорили о Владимире, что это был добрый, отзывчивый, готовый всегда прийти на помощь человек. Таким он останется в памяти друзей и близких.
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И почему это сирийцы не поверили, что он добряк и отзывчивый человек?
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Языковой барьер. Ну, такая же проблема, как сейчас на востоке Украины. Не говорим мы ни на мокша, ни на вижанском, ни на кингитском, ни даже на бурятском....
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Так за что же его тогда сирийцы грохнули? Не понятно. Парень же ДОБРЯК на все 100.
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Тут он прав на все 200%. Из Крыма, в Сирию прут много. Тока- не вижу изюма. Ну... прут. А шо тут такого? И будут переть. Это- удобно. Реально- не вижу изюма.
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Изюм - верните Крым и лишите Роисю и ИГИЛ удобного плацдарма для переброски сил.
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А-а-а-а... Если так, тогда раздел фантастики- где-то рядом. Но, не на трибуне ООН. Хотя... наверное- я ошибаюсь.
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Вьетнам, Корея, Югославия, Панама, Гренада... Еще перечислять фантастику, когда США и НАТО несколько изменили ход событий?
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Учения «Запад-2017»:
- Минус два самолета
- 3-200 от огня вертолета
- Командующий ВДВ сломал позвоночник и сдох
Солдаты НАТО попрежнему в казармах


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Солдаты НАТО попрежнему в казармах,с надорванными от смеха животами!

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Позвольте полюбопытствовать, а что значит "сянные разводы на стене"? Это какой язык? Отлично владею русским, украинский - родной, неплохо понимаю беларуский, хуже польский... Тюркские - не в счёт... Ни в одном языке слова "сянный" нет... Попробую угадать... "мокшанский" диалект? Так на форуме им не владеют, брезгуют.... Переведите, хотя-бы, на "русский литературный"...
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Это пиздоглазый выблядок от мокшанской шлюхи, которую поимел твой прадед.
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да только было это в 2009 году. а вы дебилы до сих пор говно коромье метаете на расстояние...
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вам цапам европа не светит как бы не хотелось. ваше дело телячье - обоссался и стой
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Шизу лечи! Базы НАТО в в Крыму? Там Уже Искандеры! Легко уничтожить "Базу Крым" отовсюду!
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Про Украину сказать нечего... А вот в Крыму.. А в Сирии.. А в Корее... Бардак в голове. А мы будем пилить гири.
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Ну высказал обеспокоенность, и что дальше, как поставляли, так и будут поставлять, надо было Крым не сдавать, а сейчас он сильно обеспокоен.
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Цинічні бандери... бандити в мілітарній формі зі зброєю в руках
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К - Карма
Генерал ВДВ, который в 2014 руководил "возвращением Крыма", попал в ДТП, сломал позвоночник и сдох

Россия использует оккупированный Крым для переброски военной силы в Сирию, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1126
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Шо то сегодня Петра в ленте много - " порошенко..заявил, сказал, показал, вышел, осудил..." , но он все никак не может понять что в западном мире имеет значение ни то что ты говоришь - а только то что политик делает, поступки! ...и для тебя Петро выйти на этот уровень на жаль - не суждено..
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http://www.sobytiya.info/news/odin-iz-zahvatchikov-kryma-travmirovavshiysya-v-dtp-umer-v-bol-nice-istochnik-video

Командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник Андрей Сердюков, который на днях получил серьезные травмы в ДТП в Мурманской области, умер в больнице.
Отметим, Сердюков "прославился" тем, что в 2014 году принимал активное участие в спецоперации по аннексии Крыма.

Русские высокопоставленные военные продолжают умирать не своей смертью.
Кремлёвскому карлику свидетели для Гааги не нужны
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Он же не якут, а какой-то исчезающий индеец.
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ты бурята с индейцем не путай - я вомущен до глубины души))
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Ой простите. :D
Туви́нцы (самоназвание - тыва, множ. число - тывалар; устар. названия: сойоны, урянхайцы, танну-тувинцы[6], таннутувинцы) - тюркский народ, коренное население Тывы (Тувы).
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а чего юкагир без камуфлированного ударного бубна?
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" Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
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меня какая-то.... нехороший модер, заблокировал(а)...неделю не мог пообщаться с паронормальными бэндэровцами...и все из-за чего, из-за безобидного Путин-хуйло! и где, я вас спрашиваю, справедливость?!
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Имя‏ @Nick4Nemo 5 ч.5 часов назад

Блицкриг «Запад-2017» позорно провалился: Бесславные ублюдки неся потери и теряя технику бежали назад на восток!

Россия использует оккупированный Крым для переброски военной силы в Сирию, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5419
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не все бежали. Некоторые еще ныкают технику по лесам и ангарам.
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Молодец Порох! Вот не отнимешь у него ораторский талант. Знает шо казать міжнародній спільноті - очень правильные месседжи про Крым и Сирию, и про МН-17. После такого выступления в ООН сложней будет выеб..ваться всяким путинским запроданцам в ЕС, да и условным негрикам из Латинской Америки тяжелей теперь будет Хуйло возвеличивать. Это выступление меняющее реальность, и как говорят лучше поздно чем никогда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия использует оккупированный Крым для переброски военной силы в Сирию, - Порошенко
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