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Все про:ГПУ (8909) Запорожье (1600) Луценко (7126) мэр (1456)

 Экс-мэр Запорожья подозревается в злоупотреблении служебным положением и хулиганстве, - Луценко

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20 сентября 2017 года, во время брифинга в прокуратуре Запорожской области Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о подписании уведомления о подозрении бывшему мэру Запорожья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Бывший председатель Запорожского городского совета подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Генеральный прокурор отметил, что подозреваемый, находясь на должности Запорожского городского головы, в нарушение распоряжения Кабмина, умышленно, в интересах третьих лиц подписал решение Запорожского горсовета о передаче в аренду физическому лицу - предпринимателю земельного участка, который согласно материалам лесоустройства принадлежит к лесному фонду.

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Кроме того, указанное лицо, действуя в интересах 26 граждан, умышленно подписал решение Запорожского горсовета, в результате чего были выданы государственные акты о передаче земельных участков, в результате чего из собственности территориальной общины города в частную собственность были незаконно переданы земли общей площадью более 2,5 га стоимостью 3,5 млн грн.

"Также во время проведения 12 сентября 2014 года "Марша мира" возле здания Запорожской ОГА Запорожской городской голова, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, грубо нарушил общественный порядок, что сопровождалось причинением участнику митинга физической боли", - говорится в сообщении.

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Указанные противоправные действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.296 УК Украины.

"Сейчас мы сообщили о подозрении родным подозреваемого, в ЖЭК, как говорит закон, также подали уведомление и пытаемся найти его, если он меня слышит, просьба прибыть в ближайшей отдел полиции", - сказал Луценко.
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