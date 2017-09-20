 Совбез ООН должен выяснить, помогают ли Северной Корее в ракетно-ядерной программе, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Позвольте мне подтвердить призыв Совету Безопасности ООН провести подробное расследование разработки ядерных и ракетных программ Северной Кореи с целью выявления любой возможной внешней помощи Пхеньяну в этой сфере", - сказал он.
Порошенко подчеркнул, что Украина решительно осуждает ядерные испытания и неоднократные пуски баллистических ракет, осуществленные КНДР. "Мы также глубоко обеспокоены постоянным изъятием ресурсов за счет первоочередных человеческих потребностей для подпитки ядерного арсенала Пхеньяна в сочетании с серьезными нарушениями прав человека", - добавил глава государства.
В этой связи он заявил, что Украина решительно выступает за усиление мер, направленных на пресечение незаконной деятельности Пхеньяна и возвращение Северной Кореи в международное правовое поле.
11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.
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