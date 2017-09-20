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Все про:Лавров (1497) ООН (2262) Порошенко (13870)

 Порошенко и Пенс вышли из зала заседаний Совбеза ООН перед выступлением Лаврова

порошенко хейли пенс

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс покинули зал министерского заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением главы российского министра иностранных дел Сергея Лаврова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "РИА Новости".

"Пенс и Порошенко выступили на заседании, затем президент Украины покинул зал. Пенс вышел спустя несколько минут", - говорится в сообщении.

Во время выступлении Порошенко российская делегация присутствовала, однако Лаврова в это время в зале не было.

"Во время своего выступления глава российского МИД заявил о возможности взаимодействия между ЕС и ОБСЕ в рамках инициативы по размещению в Донбассе миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Он также заявил, что Россия поддерживает дискуссию по реформированию миротворческих миссий ООН с учетом современных реалий. При этом он призвал с осторожностью относиться к усилению мандата миротворцев и подчеркнул, что они могут применять силу только для самообороны и защиты мандата", - отмечает издание.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Сегодня нам нужно миротворческое плечо ООН", - Порошенко на Совбезе ООН заявил о введении "голубых касок" на Донбасс. ВИДЕО
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послав петюню в буфет накрити стіл до його приходу?
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Розумні йдуть до розумних, а ватники до ватників.
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лавруше все прививки сделали от бешенства итд ?
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Лошади, такие грациозные создания. Ну почему эта тварина их так позорит.
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"На заре с барского конного двора выгоняют на луг лошадей. Из всего табуна выделяется , задумчивым видом старый пегий мерин. Он не выказывает нетерпения, как все остальные лошади, покорно ждёт, пока его оседлают, и с грустью наблюдает происходящее, зная наперёд каждую минуту"

Знатоки классики знают откуда это.
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Можно найти в Инете прекрасный спектакль БДТ им. Товстоногова "История лошади" по этому произведению.
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Ленин, определил программу действий советской дипломатии на долгие годы: «Очевидно, что действительно впечатление можно
произвести только сверх наглостью».
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Спостерігаючи, в ході розслідування втручань в американські вибори, за еволюцією Трампа можна знайти ключ для розуміння антиросійської риторики Порошенка.
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Порошенком на международной арене можно гордится конечно, но то, что творится дома - это беспредел! Почему он не занимается внутренними проблемами??? Что творится с ценами, "реформами", выпусканием сепаров из тюрьм и т.д.! На что он надеется- мне непонятно, само ведь не рассосется!
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Тому, що якщо всім буде займатися Порошенко, то парламент, кабінети міністрів, різні гілки влади, суди тощо стануть непотрібними. Все будет зав"язано на одну людину, я така людина стане або Лукашенком, або Путіним, або Ким Чен Уном, або Башаром Асадом.
Не повинно все бути сконцентроване в руках однієї людини.
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У мерина есть сейчас шанс, попросить убежище в штатах и остаться с дочуркой.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПорошенко и Пенс вышли из зала заседаний Совбеза ООН перед выступлением Лаврова
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