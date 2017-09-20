 Порошенко и Пенс вышли из зала заседаний Совбеза ООН перед выступлением Лаврова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "РИА Новости".
"Пенс и Порошенко выступили на заседании, затем президент Украины покинул зал. Пенс вышел спустя несколько минут", - говорится в сообщении.
Во время выступлении Порошенко российская делегация присутствовала, однако Лаврова в это время в зале не было.
"Во время своего выступления глава российского МИД заявил о возможности взаимодействия между ЕС и ОБСЕ в рамках инициативы по размещению в Донбассе миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Он также заявил, что Россия поддерживает дискуссию по реформированию миротворческих миссий ООН с учетом современных реалий. При этом он призвал с осторожностью относиться к усилению мандата миротворцев и подчеркнул, что они могут применять силу только для самообороны и защиты мандата", - отмечает издание.
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Знатоки классики знают откуда это.
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произвести только сверх наглостью».
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Не повинно все бути сконцентроване в руках однієї людини.
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