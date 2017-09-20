 Порошенко и Пенс вышли из зала перед выступлением Лаврова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "РИА Новости".
"Пенс и Порошенко выступили на заседании, затем президент Украины покинул зал. Пенс вышел спустя несколько минут", - говорится в сообщении.
Во время выступлении Порошенко российская делегация присутствовала, однако Лаврова в это время в зале не было.
"Во время своего выступления глава российского МИД заявил о возможности взаимодействия между ЕС и ОБСЕ в рамках инициативы по размещению в Донбассе миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Он также заявил, что Россия поддерживает дискуссию по реформированию миротворческих миссий ООН с учетом современных реалий. При этом он призвал с осторожностью относиться к усилению мандата миротворцев и подчеркнул, что они могут применять силу только для самообороны и защиты мандата", - отмечает издание.
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Как это не удивительно, но крайне жесткая речь Трампа на Генассамлее ООН в отношении Ирана, Сирии, а особенно КНДР, могла быть еще жестче. Зная то, что делается за спиной президента США, от него можно было ожидать, что прямо с трибуны ООН, он мог бы послать приказ главе Пентагона «Бешенному Псу Меттису» в классическом стиле: «Генерал, разбомбите ее нафиг!». До этого не дошло, но и пассаж о том, что «не останется другого выхода, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», стены зала заседаний Генассамблеи еще не слышали. С другой стороны, Трамп сейчас на взводе и может сделать настолько резкие движения, что даже в Кремле могут не успеть добежать до сортира.
Итак, пока в ООН разворачиваются свои баталии, за спиной Трампа идет мощное расследование вмешательства России в предвыборную кампанию США. Важно понимать, что весь политический бомонд Штатов воспринял саму попытку такого вмешательства не просто как личное оскорбление, а как акт агрессии, который ни в коем случае нельзя оставить без ответа. В принципе, обе партии едины в том, что всю эту дрянь надо вывернуть наружу, а потом - решить, что с этим делать. Расчет Кремля на то, что, став президентом, Трамп успешно придушит само расследование, не оправдался, ибо там такие номера не проходят.
Как отмечает местная и зарубежная пресса, расследование идет все набирая обороты. Уже отмечается, что аналогичные расследования, проводимые в отношение деятельности президентов США и их близкого окружения, никогда не заходили так далеко и не велись такими жесткими методами.
Отмечается, что фигуранты расследования подвергаются тотальной прослушке, у них изымаются телефоны и компьютеры, проводятся обыски их жилищ и рабочих мест. В расследовании, где фигурантом может стать и сам президент, это - неслыханная жесткость. Наблюдатели утверждают, что такое может быть только в одном случае. Судьям, выдающим ордеры на обыск, предоставляются достаточные основания для санкционирования подобных процессуальных действий. Это значит, что следствие уже располагает достаточным массивом доказательств и теперь закрепляет их другими способами, в частности - дают фигурантам шанс пойти на сотрудничество со следствием, в обмен на иммунитет.
Насколько можно понять, ключевой фигурой, которая замыкает цепь связи людей предвыборного штаба Трампа и российских спецслужб, являете Пол Манафорт. Все известные места его пребывания подверглись самому тщательному обыску и есть мнение, что, если он не пойдет на сделку со следствием, перспективы у него совсем печальные.
Интересно, что в прессе выстраивают цепь связи Манафорта с Путиным и российскими спецслужбами через бывшего президента Украины Януковича. В общем, овоща можно поздравить с тем, что он уже зачислен в перечень фигурантов расследования и теперь он сам, и его бабло, находящееся вне пределов РФ - утратили безопаснось. Наверняка, Виктор Федорович даже не допускал возможности сесть в цугундер в третий раз и не в Украине, а в Штатах. Теперь у него такая возможность появилась. Кстати, она появилась и у Путина, кроме всех тех подвигов, которые числятся за ним по другим делам. Теперь его лысую голову хранит исключительно дипломатический иммунитет. Но тут - особое дело. Это не Фирташа из Австрии выколупывать. В таком случае Штаты могут сработать очень жестко, а любая страна пойдет навстречу Вашингтону и экстрадирует любое тело, проходящее по этому делу.
Для нас интересно то, что некоторые документальные подтверждения сотрудничества Манафорта с Януковичем имелись и имеются в Украине. Как мы помним, некто Серлещ стал обладателем части таких документов и попытался кого-то в Штатах поставить на деньги за них. Как оказалось, этот мокрый поц в пенсне взялся не за те бумаги, которые способен удержать в своих грязных ручках. Не стоит удивляться, если Сирожа тоже окажется в одном их федеральных пенитенциарных учреждений просто потому, что влез в это дело, не понимая его масштаба. А вместе с ним могут присесть и те люди, которые передали ему эти документы.
Дело обрело уже такой статус, что все так или иначе, причастные к его ходу, попадают в поле зрения прессы. Скажем так, пресса в США и пресса в Украине - два разных явления. У нас нет журналистики как таковой. Достаточно посмотреть на того же Серлеща или Пуштуна, чтобы понять то дно, которое журналистика успешно пробила и ушла под него в полном составе. В Штатах этот институт работает как положено, а потому всплывают очень неприятные подробности того, как адвокаты пытаются вывести из-под удара близких Трампу людей. Журналисты фиксируют их откровенные разговоры, как это случилось в стейк хаусе BLT Steak, в центре Вашингтона, где произошла встреча Тая Кобба и Джона Дауда, юристов Трампа, курирующих различные аспекты защиты по делу. Журналист The New York Times Кеннет Фогель оказался за соседним столиком и законспектировал довольно интересный разговор, касательно защиты, что стало основанием для материала в ближайшем номере газеты.
В общем, следствие все жестче закручивает гайки, а люди Трампа делают все больше ошибок. В таком случае, ему остается один выход - максимально ужесточить свою позицию по России и ее марионеткам, ибо любая слабость станет подтверждением его игры на Москву. Что характерно, у Кремля в Штатах не осталось хороших вариантов. Либо Трамп даст добро Пентагону душить всю путинскую заразу по миру, либо, в случае импичмента или отставки, любой преемник власти будет иметь настолько мощный иммунитет от всего русского, и опыт Джосефа Маккарти будет востребован в полной мере и одобрен современными техническими возможностями. В общем, борьба курятника, где живет двуглавый петух за Штаты - проиграна. Путин десять лет рассказывал о его борьбе с Америкой и наконец, таки, получил эту борьбу. Мечта идиота сбылась. ,
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