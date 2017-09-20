 "Вопрос освобождения заложников в рамках минского процесса зашел в тупик", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Вопрос освобождения заложников в рамках минского процесса зашел в тупик. Список украинских заложников постоянно растет. Людей постоянно захватывают. Единственной их виной является проукраинская позиция", - сказал он.
Глава государства напомнил, что Россия все еще удерживает 16 украинских политзаключенных на своей территории, наиболее известными из которых являются режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.
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Напомним, 18 сентября советник главы СБУ Юрий Тандит проинформировал, что в заложниках у террористов на Донбассе находятся 144 человека, еще 410 считаются без вести пропавшими.
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Браво, Далия Грибаускайте! http://qha.com.ua/ru/politika/delegatsiya-rf-boikotirovala-vistuplenie-gribauskaite-v-oon/178847/ (видео).
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https://utro.ru/articles/2017/09/13/1339870.shtml
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