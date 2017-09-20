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 Политика Украины
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 "Вопрос освобождения заложников в рамках минского процесса зашел в тупик", - Порошенко

порошенко оон совбез

Процесс освобождения заложников в рамках минских переговоров зашел в тупик.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Вопрос освобождения заложников в рамках минского процесса зашел в тупик. Список украинских заложников постоянно растет. Людей постоянно захватывают. Единственной их виной является проукраинская позиция", - сказал он.

Глава государства напомнил, что Россия все еще удерживает 16 украинских политзаключенных на своей территории, наиболее известными из которых являются режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.

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Напомним, 18 сентября советник главы СБУ Юрий Тандит проинформировал, что в заложниках у террористов на Донбассе находятся 144 человека, еще 410 считаются без вести пропавшими.
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В ДТП в Мурманской области попал командующий ВДВ россии Андрей Сердюков, который руководил захватом Крыма в 2014 году. Оккупант сломал позвоночник и повредил череп. Сегодня появилась информация, что оккупант стал двухсотым. Официального подтверждения о смерти нет! http://www.sobytiya.info/news/odin-iz-zahvatchikov-kryma-travmirovavshiysya-v-dtp-umer-v-bol-nice-istochnik-video (видео ДТП).
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Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.
Браво, Далия Грибаускайте! http://qha.com.ua/ru/politika/delegatsiya-rf-boikotirovala-vistuplenie-gribauskaite-v-oon/178847/ (видео).
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так самий головний "блокіратор" це порошенко . що скажете ? чи це може неправда ?
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Брате , привіт ! Зараз тебе порошенківці агентом москалів назовуть.Це їхній хіт такий.Хто проти кучерявого хряка , той і агент
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Привіт БРАТЕ !!! та явже давно ахєнт хвеесбе. нічого вони нового мені не розкажуть. бо розумово обмежені.
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По любому. Крок в ліво , чи в право...без чоколяток залишуть.А це є крах
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Нафига обдроченцам заложников отдавать? как тогда манипулировать биндеровцами и хунтой? Они ради этого или какой другой выгоды их и держат.
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Похоже, что в тупик вообще уже зашло все, что только можно.
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А кто представляет Украину в этом процессе ? Кого Петр Алексеевич назначил главным ?
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ага, кормил до этого овсом лошадь кремблядскую, лавров захрапел - Климкин и прикорнул
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переговорный процесс между Украиной и козломордией по освобождению заложников, что не так?
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гарна парочка - на память о подвиге в "спецоперации" по освобождению "героини", которую держать и судить устали
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Реформа ООН по предложению Дональда Тампа и которую поддержали более 140 стран мира.для нас не приемлима,заявил представитель России в ООН Игорь Слуцкий. и кто фашист?
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не стыдись, давай уже ссылку за звезда.сру
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Іще одна нулівка , хоча ні .... Вже єфрейтор.
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а визит мамашки А.Геева - это был не тупик?
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Гм, так Минский процесс - уголовщина и измена Родине. Поэтому Петя в рамках "процесса" ничего не подписывает. Прост стоит, типа не при чем, и удивляется.
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По официальной информации бизнесом Кондитера во всех странах мира управляет Барон Ротшильд,на основании официально подписанных документов,заявил доверительный директор компании "Rothshild&Cie" Джованни Сальветти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вопрос освобождения заложников в рамках минского процесса зашел в тупик", - Порошенко
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