 "Укрзализныця" будет развивать возможности автоматизированной системы распределения пустых грузовых вагонов, - Кравцов

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время презентации автоматизированной системы "Управление пересылкой пустых вагонов"(АС "УППВ"), которая состоялась в среду, 20 сентября, в столичной филиала "Центра транспортной логистики", передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на пресс-службу "УЗ".
Так, новый руководитель "УЗ" проинспектировал работу автоматизированной системы распределения пустых грузовых вагонов-зерновозов совместно с клиентами госкомпании из аграрного сектора экономики - представителями "Украинский зерновой ассоциации", компаний "Нибулон", Cargill, Glencore и др. Так, железнодорожники продемонстрировали, как выполняются в автоматизированной системе все цепочки операций с грузовыми вагонами, а также обсудили с ними направления совершенствование работы системы и пожелания по сотрудничеству.
Евгений Кравцов рассказал, в частности, о своем видении развития сотрудничества с постоянными клиентами. "Во взаимодействии клиент-железная дорога мы стремимся перейти в формат "партнеры". Именно поэтому мы открыты для обсуждения и поиска эффективной взаимодействия с рынком. Мы открыто демонстрируем логику работы автоматизированной системы распределения вагонов, чтобы клиенты и общество видели, как она работает с реальным парком подвижного состава", - отметил и.о. председателя правления "УЗ".
По его словам, сейчас автоматизировано распределяется весь рабочий парк цементовозов, крытых вагонов и зерновозов, которыми управляет филиал общества "Центр транспортной логистики". Так, за период с 1 сентября в автоматизированной системе осуществлено также более 4 тыс. отправлений цементовозов и 2,2 тыс. отправлений крытых вагонов. "С начала сентября с ее помощью уже осуществлено больше 21000 отправлений зерновозов. Более прозрачной системы распределения вагонов нет на пространстве колеи шириной 1520 мм. Благодаря ей мы получаем полную информацию - от формирования заказа до каждого действия оператора", - подчеркнул Евгений Кравцов.
По его словам, ранее все операции невозможно было отследить, что приводило к злоупотреблениям. "Мы усиливаем контроль и имеем четкие и прозрачные критерии распределения вагонов. Мы устраняем ручные рычаги влияния на распределение вагонов и рассчитываем на поддержку транспортного рынка", - отметил и.о. главы "УЗ".
Евгений Кравцов добавил, что сегодня IT-специалисты"Укрзализныци" работают над тем, чтобы до конца текущего года автоматизировано распределять весь парк полувагонов (вагоны с высокими бортами без крыши, предназначенные для перевозки навалочных грузов. - ред.). "Первая очередь запланирована на ноябрь", - подчеркнул руководитель "УЗ".
Отмечается, что "функционал системы будет расширяться, чтобы уменьшить оборот вагонов и порожний пробег, усовершенствовать критерии распределения вагонов и ускорить время выполнения операций". В частности, по желанию зернотрейдеров руководитель "Укрзализныци" поручил предусмотреть в автоматизированной системе возможность формировать маршрутные отправки.
Также Евгений Кравцов призвал клиентов совершенствовать логистику и инвестировать в развитие собственной инфраструктуры: строить перегрузочные комплексы, элеваторы те др.
Напомним, с 15 сентября "Укрзализныця" перевела автоматизированную систему"Управление пересылкой пустых вагонов" из тестовой в опытную эксплуатацию".
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Ну а про рашку,схоже,брехня,бо ніяких фактів не наводить.Висновок--лайновкид
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ну-ну...
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