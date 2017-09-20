EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Экономика
  175  16
Все про:Укрзализныця (1220) Кравцов Евгений (10)

 "Укрзализныця" будет развивать возможности автоматизированной системы распределения пустых грузовых вагонов, - Кравцов

кравцов

ПАТ Укрзализныця минимизирует человеческий фактор при распределении пустых грузовых вагонов за счет использования специальной автоматизированной системы, поэтому процесс станет более прозрачным и объективным.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время презентации автоматизированной системы "Управление пересылкой пустых вагонов"(АС "УППВ"), которая состоялась в среду, 20 сентября, в столичной филиала "Центра транспортной логистики", передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на пресс-службу "УЗ".

Так, новый руководитель "УЗ" проинспектировал работу автоматизированной системы распределения пустых грузовых вагонов-зерновозов совместно с клиентами госкомпании из аграрного сектора экономики - представителями "Украинский зерновой ассоциации", компаний "Нибулон", Cargill, Glencore и др. Так, железнодорожники продемонстрировали, как выполняются в автоматизированной системе все цепочки операций с грузовыми вагонами, а также обсудили с ними направления совершенствование работы системы и пожелания по сотрудничеству.

Евгений Кравцов рассказал, в частности, о своем видении развития сотрудничества с постоянными клиентами. "Во взаимодействии клиент-железная дорога мы стремимся перейти в формат "партнеры". Именно поэтому мы открыты для обсуждения и поиска эффективной взаимодействия с рынком. Мы открыто демонстрируем логику работы автоматизированной системы распределения вагонов, чтобы клиенты и общество видели, как она работает с реальным парком подвижного состава", - отметил и.о. председателя правления "УЗ".

По его словам, сейчас автоматизировано распределяется весь рабочий парк цементовозов, крытых вагонов и зерновозов, которыми управляет филиал общества "Центр транспортной логистики". Так, за период с 1 сентября в автоматизированной системе осуществлено также более 4 тыс. отправлений цементовозов и 2,2 тыс. отправлений крытых вагонов. "С начала сентября с ее помощью уже осуществлено больше 21000 отправлений зерновозов. Более прозрачной системы распределения вагонов нет на пространстве колеи шириной 1520 мм. Благодаря ей мы получаем полную информацию - от формирования заказа до каждого действия оператора", - подчеркнул Евгений Кравцов.

По его словам, ранее все операции невозможно было отследить, что приводило к злоупотреблениям. "Мы усиливаем контроль и имеем четкие и прозрачные критерии распределения вагонов. Мы устраняем ручные рычаги влияния на распределение вагонов и рассчитываем на поддержку транспортного рынка", - отметил и.о. главы "УЗ".

Евгений Кравцов добавил, что сегодня IT-специалисты"Укрзализныци" работают над тем, чтобы до конца текущего года автоматизировано распределять весь парк полувагонов (вагоны с высокими бортами без крыши, предназначенные для перевозки навалочных грузов. - ред.). "Первая очередь запланирована на ноябрь", - подчеркнул руководитель "УЗ".

Отмечается, что "функционал системы будет расширяться, чтобы уменьшить оборот вагонов и порожний пробег, усовершенствовать критерии распределения вагонов и ускорить время выполнения операций". В частности, по желанию зернотрейдеров руководитель "Укрзализныци" поручил предусмотреть в автоматизированной системе возможность формировать маршрутные отправки.

Также Евгений Кравцов призвал клиентов совершенствовать логистику и инвестировать в развитие собственной инфраструктуры: строить перегрузочные комплексы, элеваторы те др.

Напомним, с 15 сентября "Укрзализныця" перевела автоматизированную систему"Управление пересылкой пустых вагонов" из тестовой в опытную эксплуатацию".
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXMTBSMEV3VEVSUmMzUkhSekJNTjFGemFVUlJiR1JEZVRCTVVGRjBaRU01TUV4cVVYVlRPSFl3UzFCUmRYUkhRVEJNWmxGelRrTTNNRXhxVVhRNVF6a3dXWFpTYUhSSFVBPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
..."и первый в истории мироздания Межпланетный шахматный турнир закончится убедительной победой васюкинцев! ура,таварищи!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Литва і Даля Грибаускайте--агресор?Тепер ясно,амедов,за кого ти
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ні про який бізнес у рашці в статті не уточнюється.А в Литві точно бізнес є.Доречі,Ротшильдам належить,а не Порошенку.Ну навіть якщо й Порошенку--де тут компромат?Хай собі й Клайпеду розвиває
Ну а про рашку,схоже,брехня,бо ніяких фактів не наводить.Висновок--лайновкид
 показать весь комментарий
Ответить
 
О, голожопый кацап в промежутке между приёмом стекломоя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та , канєшна, да... Новая сістєма напёрстков...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вагони порожні, а не пусті. Залізничники так говорять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это типа автоматизированной системы распределения дел в судах ?

ну-ну...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И снова автоматизированная система распределения пустых вагонов отдала их Ренату Ахметову! Удивительной удачи человечище!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укрзализныця" будет развивать возможности автоматизированной системы распределения пустых грузовых вагонов, - Кравцов
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти