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 Политика Украины
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 "Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма", - Порошенко в ООН

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны - участницы ООН создать международную группу в поддержку оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы должны усилить международный режим деоккупации Крыма. Тот факт, что на самом высоком международном уровне Генеральная Ассамблея ООН признала Россию оккупационным государством, доказывает, что мы на правильном пути. Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма для содействия координации наших совместных шагов и действий", - сказал он.

"Я рассчитываю на поддержку вашими делегациями инициатив Украины по обеспечению соблюдения прав человека во временно оккупированном Крыму, в частности, в отношении соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН", - добавил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль не выполняет решение Международного суда ООН по Крыму, - Порошенко

Напомним, 15 ноября 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму, назвав Россию "страной-оккупантом".
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Слова Порошенко правильные , никто и не спорит.Но вот дела его........ну прямо "самодержец всея украины", всё себе и для себя.
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Филин Донбасс-Украина
7 мин. ·

После выхода из СИЗО Штепа седьмой час поет гимн Украины. Иногда танцует гопак.
Успокоить не могут.
Слава Украине!
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Видать штепа пете кругленькую сумму на офшоры перевела
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Думаю вот вот ыйдет Топаз...
На выходе будет читать стихи Шевченко,
а в руках флаг правого сектора...
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Друзей Крыма??? - нужно создавать группу ВРАГОВ Крыма.., потому что оккупанты там... и ДРГ украинские чтобы в Крыму работали.... Не президент.., а тряпка половая....
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Пришло время создать международную группу друзей импичмента Президента
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А может лучше таки визовый режим с кацапней и блокаду крыма? А то вдруг клуб окажется бесполезным и будет только выражать всяческие озабоченности?
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Ради красного словца не пожалеет и отца.... Понты пустые, звонкое пустословие.
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Пётр Алексеевич, пускать пыль в глаза у вас получается не очень убедительно. Угомонитесь. В партере скоро не останется зрителей. Оваций не будет.
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Своєму хУЙЛУ це скажи. Якщо рота встигнеш відкрити.
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Не согласен с тобою. поРОШЕНко -это брехун и сволочь редкостная.
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Вся справа в тому, що мені не потрібна нічия згода на те, що я кажу- бо я Вільна людина.
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Ничего против не имею. Но порохатого ненавижу и презираю.
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Це твоя справа. Він для мене- просто найнятий мною менеджер. Більш-менш підходяший з тих, з кого можна було обрати.
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Можливо і не було з кого обирати. Обрали виходячи, що проти Януковича.
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Хренового ты работника нанял.Пустит под откос твою фирму.
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...петя наверное сам уже не понимает , что мелет.Уже так забрехался что мама не горюй.
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тут ужо пришла пора реформировать как-то саму ООН, а то канет в лету, как Лига Наций ввиду малодееспособности...
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Вот кто нам пробил 500 миллионов$ для уничтожения кацапов. Настоящий герой Украины."Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма", - Порошенко в ООН - Цензор.НЕТ 6803
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Если бы не было интереса Штатов в обуздании Путина........Уймись и заберись обратно в шоколадное дерьмо.
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Международная группа друзей украинского Крыма(с). Крыма украинского друзей группа международная. Друзей группа международная украинского Крыма. Украинского Крыма друзей группа международная.... Ну и так далее. Уважаемых посетителей Цензора- просьба не беспокоится. Это я- шоб не сойти с ума... комбинации шлифую. Когда друзья международные... Крыма украинского группой... ну... вы поняли...
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Надоело. Завтра попробую завязать, после очередного кресла у стоматолога... Но! Вопрос остался: ты вот это веришь: Международная группа друзей украинского Крыма(с). А я - нисколечко. Нас сдают. При этом- как-то быстро. Мы стали разменной монетой. Не вовремя ЕС завязалась с Америкой, прямо скажу.
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Нас не сдают, ведь мы пока на правах бедных родстаенников.
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дюша шевченка -это от скрепного боярышника ты в деменции?
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Ни разу не пробовал. С 1987-го года. Тока тогда он был не скрепным. А общепринятым, морским напитком. Это потом стали выдавать ветками: пустырник, боярышник, календулу... И должность судового врача сразу пришла к логическому концу. И его пришлось- убрать. А ранее- уважали.
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и начните с тех друзей-кто сдал Крым русне, не за дорого, а теперь осуществляет звуковое сопровождение.
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Аггга, турков подключим, греков, генуэзцев...готы кажись там были...
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"Он стал быстро и неразборчиво писать на листке: «Группа Искоренения леса, группа Изучения леса, группа Вооруженной охраны леса, группа Помощи местному населению леса…» Что там еще? Да! «Группа Инженерного проникновения в л.». И еще… «Группа Научной охраны л.». Все, кажется. Так. А чем они занимаются? Странно, мне никогда не приходило в голову, чем же они здесь занимаются. Более того, мне как-то не приходило в голову узнать, чем занимается Управление вообще. Как это можно совмещать искоренение леса с охраной леса, да при этом еще помогать местному населению…"

Бр. Стругацкие "Улитка на склоне"
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Петя!! Хрен с ним пока с Крымом....
Ты хотя бы для начала с Донбассом разберись...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма", - Порошенко в ООН
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