 "Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма", - Порошенко в ООН

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Мы должны усилить международный режим деоккупации Крыма. Тот факт, что на самом высоком международном уровне Генеральная Ассамблея ООН признала Россию оккупационным государством, доказывает, что мы на правильном пути. Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма для содействия координации наших совместных шагов и действий", - сказал он.
"Я рассчитываю на поддержку вашими делегациями инициатив Украины по обеспечению соблюдения прав человека во временно оккупированном Крыму, в частности, в отношении соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН", - добавил Порошенко.
Напомним, 15 ноября 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму, назвав Россию "страной-оккупантом".
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После выхода из СИЗО Штепа седьмой час поет гимн Украины. Иногда танцует гопак.
Успокоить не могут.
Слава Украине!
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На выходе будет читать стихи Шевченко,
а в руках флаг правого сектора...
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Stay tuned!
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Бр. Стругацкие "Улитка на склоне"
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Ты хотя бы для начала с Донбассом разберись...
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