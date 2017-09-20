 Кремль не выполняет решение Международного суда ООН по Крыму, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Кремль не выполняет временные меры, определенные Международным судом ООН", - сказал он. Глава государства напомнил, что суд потребовал от России воздержаться от сохранения или введения новых ограничений на возможность крымскотатарской общины сохранять свои представительные институты, включая Меджлис, и обеспечить право украинских граждан на обучение на украинском языке.
"Такое неуважение России к международным обязательствам должно получить надлежащий ответ со стороны международного сообщества", - добавил Порошенко.
Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму. 19 апреля суд огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымских татар сохранить свои институты, в том числе Меджлис. Также Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.
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Україна понад усе!
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История повторяетцо...
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Хотя ему наверное пох.
Быдло хавает- ему хайп капает...
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https://goo.gl/qKG5qE
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А уж ему что-то обьяснять и подавно...
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А у нас-порося пьющее...
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Ты в своёй упоротости уже берегов разума не видишь.
И это печально....
Печально для всех!
Для России в которой педофил рулит и все кричат слава!
И печально для Украины где барыга и все кричат слава...
Хуле-время дыбилов...
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Или ты пишешь с окопа?
Если нет-закрой рот и не позорься....
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А до сих пор с рф торгует...
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потому что альтернативой может быть ядерная война
то что всякие прочие страны недовольны нынешним положением дел - это никого не волнуюет, проблемы индейцев шерифа не е**т
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https://www.facebook.com/openrussia.org/videos/2004054246535545/
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