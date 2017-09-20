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 Политика Украины
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 Кремль не выполняет решение Международного суда ООН по Крыму, - Порошенко

порошенко

Российские власти не выполняют предписания Международного суда ООН в отношении оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Кремль не выполняет временные меры, определенные Международным судом ООН", - сказал он. Глава государства напомнил, что суд потребовал от России воздержаться от сохранения или введения новых ограничений на возможность крымскотатарской общины сохранять свои представительные институты, включая Меджлис, и обеспечить право украинских граждан на обучение на украинском языке.

"Такое неуважение России к международным обязательствам должно получить надлежащий ответ со стороны международного сообщества", - добавил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупированный Крым превратился в территорию репрессий, - Порошенко

Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму. 19 апреля суд огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымских татар сохранить свои институты, в том числе Меджлис. Также Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.
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Непогано,тепер потрібно ще давати позови в міжнародні суди
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Подано- і не один. Та швидких результатів там годі чекати.
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Гвіздок за гвіздком вбиває в голови толерастів- так і має бути!
Україна понад усе!
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При Гитлере девиз был тот же-Германия-прежде всего!!!
История повторяетцо...
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А теперь накати за дидов, а то биндеровцы хвашистские окружают!
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бутусову должно быть стыдно за таких как ты дыбилов...
Хотя ему наверное пох.
Быдло хавает- ему хайп капает...
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Ровно 100 лет назад в Российской Империи произошло невиданное событие. В огромной стране, раскинувшейся на два континента, во власть пришло быдло. Причем, чем быдлее это быдло было, тем больше у него имелось шансов стать старшим, главным или даже генеральным быдлом. В отличие от римского пролетариата, в России это было именно быдло, специально и старательно выращиваемое. Оно гордилось тем, что оно - быдло и ненавидело тех, кто быдлом быть не мог или не хотел. Страна победившего быдла не просто зорко следила за чистотой быдла, но принимала все меры для того, чтобы развить новые качества быдлячества.
https://goo.gl/qKG5qE
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что-что капает? Ты уверен что вы там на рососие понимаете правильно "пиндосские" слова?
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Не дай Бог с дураком связаться!

А уж ему что-то обьяснять и подавно...
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Слышь Сергей история повторяется, только не так, за место фашистской Германии РФ, а Украина жертва, особенно после того как отдали ядерное оружие.
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не у нас-а у них.
А у нас-порося пьющее...
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Ойц, та нє нада... от тебя за вєрсту кацапом смердить...😷
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Ні, дурню, німці, рівно як фіни, українці та інші на перше місце расєюшку повинні ставити, а не свою РІДНУ країну. По-твоєму, то навіть осли мали б іржати вслід за лаврівим : "Расєя!, расєя!, расєя - нашє фсьо!"
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Ростик-ты дыбил!
Ты в своёй упоротости уже берегов разума не видишь.
И это печально....
Печально для всех!
Для России в которой педофил рулит и все кричат слава!
И печально для Украины где барыга и все кричат слава...
Хуле-время дыбилов...
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Так ніхто ж не кричить "Слава Порошенку"! А "Слава Україні" - це і є патріотизм. Бо людина, яка не любить свою країну - не піде за неї в бій. Вона взагалі ніде не піде. А захист своєї сім'ї, родини і Батьківщини навіть у Біблії одобрюється.
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Ростик-ты демагог!
Или ты пишешь с окопа?
Если нет-закрой рот и не позорься....
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Дивно, а ми і незнали!. московські свині і міжнародні закони не співставимо.
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Оон это лига наций 2.Надеятся на нее может,только такое брехло как барыга.Ему все равно на Украину.Его цель,подольше со своей сворой продержаться у кормухи.
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да мы в курсе крысенышь что в срасии 50 % живут без канализации. а 30 % без газа, а 20 % без отопления. и что? ты свои тридцать сребренников уже просрал - теперь побираешься тут за 11.80 и смокталку от чечена?
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слухай казламордий ти далеко підеш. і вже сьогодні.
Кремль не выполняет решение Международного суда ООН по Крыму, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5629
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Порошенко так жалуетцо-так жалуетцо!
А до сих пор с рф торгует...
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череж жопу . на бутилку вже сідать навчився рюзьге ?
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кто же ей доктор-сама набрала долгов -голожопия ссср
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мало твоя рассєя від нас по соплям отримала ? ще отримаєте. авган по кількості загиблих-це вже фігня чим вас казламордих бутилочників ми на донбасі нашаткували.
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ну так американцам спасибо скажи-выкормили вас свиней,без их кредитов твоя свиноматка тебя бы не высрала)))
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А потом выйдет какая-нибудь Лошадь и скажет, что в Украине невозможно посмотреть фильм "Танкист"... что является жутким геноцидом. Итак они будут мячик перекидывать, с поля- на поле... И конец этому не увидят даже пра-пра-правнуки моих котов...
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Вот обратите внимание как пиця яростно выступает против мацквы, но что самое интересное мацква тупо молчит о его бизнесе в кацапстане и в Крыму!!!
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ООН это удобный инструмент для постоянных членов совбеза, которые через ООН могут мирно договариваться между собой и вытирать ноги обо всех, кто постоянным членом совбеза не является

потому что альтернативой может быть ядерная война

то что всякие прочие страны недовольны нынешним положением дел - это никого не волнуюет, проблемы индейцев шерифа не е**т
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремль не выполняет решение Международного суда ООН по Крыму, - Порошенко
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