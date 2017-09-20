 Внедрение корпоративного управления, деполитизация цены на газ и новый прозрачный конкурс в наблюдательный совет, - Коболев о первоочередных шагах "Нафтогаза"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".
В сообщении отмечается: "Руководитель "Нафтогаза" высказал обеспокоенность тем, что прекращение работы наблюдательного совета может осложнить привлечение кредитов на закупку газа и финансирования инвестиционных проектов группы, а также повлиять на позиции компании в международных судах. Он обратил внимание на многочисленные предупреждения от международных партнеров Украины, которые выражают обеспокоенность по продвижению реформы рынка газа, выполнения Украиной плана реформы корпоративного управления в "Нафтогазе", и обязательств по программе МВФ. Эта ситуация может повредить интересам Украины не только в вопросе энергетики, а и в более широком контексте.
Андрей Коболев призвал как можно скорее принять меры для исправления ситуации.
"Во-первых, необходимо в полном соответствии с рекомендациями МВФ, ЕБРР и других наших западных партнеров завершить внедрение плана корпоративного управления "Нафтогаза" в полном объеме. Результатом этого должно стать передача определенных планом управленческих полномочий от правительства к органам управления компании", - отметил Андрей Коболев.
Вторым важным шагом, по мнению председателя правления компании, является деполитизация цены на газ. "Нафтогаз" готов поддержать обнародованные предложения МВФ, Секретариата энергетического сообщества и Всемирного банка, или Антимонопольного комитета Украины относительно установления объективных рыночных ориентиров для определения регулируемой цены.
В-третьих, Андрей Коболев считает необходимым как можно скорее провести прозрачный конкурс для формирования нового состава наблюдательного совета Нафтогаза.
Еще одним неотложным заданием глава "Нафтогаза" назвал утверждения правительством стратегии развития компании, которая даст конечном акционеру компании - народу Украины - ответы относительно целей и функций обновленного "Нафтогаза".
За последние пять месяцев о прекращении своих полномочий объявили четыре члена наблюдательного совета "Нафтогаза". Юлия Кузнецова, представлявшая в наблюдательном совете государство, ушла с должности председателя наблюдательного совета в апреле 2017 года. Независимый директор Чарльз Проктор заявил о решении завершить работу в конце сентября. Согласно действующему уставу Нафтогаза, наблюдательный совет предприятия состоит из 7 членов, 4 из которых должны отвечать критериям независимости, а 3 назначаются государством".
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роттердамские вы наши с плюсом...
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Судячи з діючих газових тарифів настав час міняти літеру Д на літеру Й.
😀😀
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Таке враження, що Коболєв нарешті прокинувся і визирнув у вікно.
А де ви раніше були ? Про що, крім ГРАБУВАННЯ України у власних інтересах, думали ?
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В частности, АМКУ считает необходимым вмешаться в вопрос формирования цены на газ для населения и предоставить чиновникам свое видение методики ее расчета.
В своем обращении к Кабинету министров глава АМКУ Юрий Терентьев указывает на «признаки монопольного положения» НАК «Нафтогаз Украины» на рынке реализации природного газа, напоминая, что именно на госкомпанию возложены специальные обязательства по обеспечению газом населения и теплоэнергетические предприятия, использующие топливо для производства тепла для нужд бытовых потребителей.
Таким образом, по мнению АМКУ, положение о спецобязательствах НАКа «предполагают существенные ограничения по возможности свободного выбора поставщика (продавца) природного газа».
Для того, чтобы исправить ситуацию АМКУ рекомендует правительству изменить постановление правительства №187 от 22 марта.
В первую очередь, Комитет предлагает разрешить поставщикам и теплоэнергетическим предприятиям покупать газ непосредственно у ПАО «Укргаздобыча» и у ПАО «Черноморнафтогаз», а также у оптовых импортеров, для того, чтобы исключить монопольное положение НАК «Нафтогаз» на рынке.
Не согласны в АМКУ и с методикой расчета стоимости газа, закрепленной тем же постановлением Кабмина.
Комитет рекомендует отказаться от привязки цены к импортному паритету, а именно - к учету средневзвешенной цены на немецком хабе (NCG) с учетом транспортировки и тарифов на вход-выход на западной границе страны. Комитет считает, что применение этой схемы привело к росту стоимости украинского газа почти втрое - с 1590 до 4849 гривен за тыс. кубометров.
«Предложенная методика расчета на уровне импортного паритета может иметь негативное влияние на развитие конкуренции и привести к необоснованному росту стоимости газ для бытовых абонентов», - говорится в письме АМКУ.
Поэтому Комитет предлагает правительству рассчитывать цену на газ «с учетом стоимости газа, приобретенного «Нафтогазом» у газодобывающий предприятий Украины», без дополнительных транспортных затрат. То есть, без учета паритета импорта.
Надо сказать, что письмом с этими рекомендациями АМКУ наносит удар по президенту Порошенко и премьер-министру Гройсману.
Поскольку, напомню, повышение цены на газ для населения с апреля 2015 года было введено решением НКРЭКУ под руководством юного балбеса Вовка, которого на эту высокую должность незадолго перед тем своим указом назначил Порошенко (до того этот Вовк был менеджером корпорации Roshen в России).
Ну а Гройсман, как известно, в апреле прошлого года - сразу после его назначения премьер-министром - принял решение, что цена на газ для населения с мая станет единой и будет составлять 6879 грн за тысячу кубометров. Я в тот же день показал, что данная цена на 60% выше даже импортной цены!
Теперь, как видим, АМКУ против всех этих решений власти. А представьте себе, что он докажет свою правоту! Что тогда будет? Украинцы справедливо потребуют вернуть им разницу в цене на газ и в тарифах на ЖКУ за последние два с половиной года?..
Также хочу отметить, что этому письму АМКУ несказанно обрадуется Юлия Тимошенко, которая давно и активно добивается снижения цены на газ и тарифов для украинцев, называя действующие цены преступлением власти против народа…
https://goo.gl/i1rga5
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Кто, кому и чего даст??? Кило вафель? Зачем пиар-менеджеры компании перегружают психику этого рыжего мальчика? Он же, бедный, думает что тиснули его "интервью" - и опять можно по ночным клубам тусоваться, потом ставить свои подписи на докУментах и т.д. Но сигнал тревожный: если уже наблюдатели разбегаются - то скоро придется воду сливать.)))
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