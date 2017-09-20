 Порошенко: Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины, Украина это никогда не примет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Сегодня Россия - это единственная страна в мире, которая имеет конфликт - горячий, замороженный или потенциальный - почти со всеми своими соседями. Проблема Донбасса в том, что Украина и Россия хотят разных вещей. Украина хочет мира и восстановления суверенитета. Россия хочет контроля над Украиной и делает все, чтобы подрывать все наши усилия, направленные на восстановление нашего суверенитета в рамках границ нашей страны. Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины. Я хочу сделать заявление: Украина никогда не примет такую договоренность, ее не примет международное сообщество", - сказал он.
Напомним, Порошенко находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где 20 сентября выступает на 72-й сессии Генассамблеи ООН.
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Джохар Дудаев.
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