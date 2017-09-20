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 Политика Украины
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 Порошенко: Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины, Украина это никогда не примет

порошенко оон совбез

Россия готова обеспечить в Украине мир ценой ее свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Сегодня Россия - это единственная страна в мире, которая имеет конфликт - горячий, замороженный или потенциальный - почти со всеми своими соседями. Проблема Донбасса в том, что Украина и Россия хотят разных вещей. Украина хочет мира и восстановления суверенитета. Россия хочет контроля над Украиной и делает все, чтобы подрывать все наши усилия, направленные на восстановление нашего суверенитета в рамках границ нашей страны. Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины. Я хочу сделать заявление: Украина никогда не примет такую ​​договоренность, ее не примет международное сообщество", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в ООН о последствиях агрессии РФ: 10 тыс. человек убиты, 25 тыс. ранены, 1,8 млн стали вынужденными переселенцами

Напомним, Порошенко находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где 20 сентября выступает на 72-й сессии Генассамблеи ООН.
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Свобода очень роскошная вещь, не каждому по карману…Раб не стремящейся выйти из рабства,заслуживает двойного рабства.

Джохар Дудаев.
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Попрошу уточнить какую уздечку, а то у Поклонской в последнее время ничего не мироточит?
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Порошенко на международной арене хоть чего-нибудь стОит.
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но часто нагибают его с разных сторон - то с запада, то с востока . Ему не привыкать, главное "делай деньги"!
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Редакторы с админами все в Польшу на заработки слиняли?
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ты бы кабысдох слинял на выгребную яму рамблера ... там тебе место... опарыш
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ты русский витязь уже все туалеты в дании вымыл?
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"Россия стремится обменять мир в Украине на свободу, Украины, Украина это никогда не примет"- кто эту галиматью пропустил? На этом сайте есть редакторы хоть какие?
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лишняя запятая режет глаз? Это цензор...
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Не бойся- свободу торговать у тебя никто не отнимет !
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Цікаво, скільки він платить росіянам за вбивства?
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Лайк йому хто поставив.Я навіть не сумнівався
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Короче морозишься, ведь сам торгуешь убеждениями. Чего тебе израильтянину нужно?
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И почему моя родня в Украине так люто ненавидит Барыгу. А Хасан ?
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мы не вместе, вы с кацапами, поэтому давай досвиданья
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При мизерном рейтинге говорить от имени Украины как то непристойно.
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А ти знайди хоч одного українця,який заперечить його словам.
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против правильных вещей никто возражать и не будет. кроме кровного кацапа
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Он говорит то, что ты хочешь услышать, а не то что может сделать. Играет на массовку.
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Це ми ще побачимо.Бажання мільйонів обов'язково здійсниться.
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Рейтинг маленький, але під цими словами підпишеться більшість, ну крім покидькив звичайно .
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Микола Янович-бимба вот этот на мові излагал!!!! Ему бы к Петросяну!!!!


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верно! а он уже как может, благодарит - шоколад roshen дешевле конкурентов
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Це писали Ющенку. Не вистачає хисту новеньке придумати
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етро Олексійович-гарні думки несете в ООН. Поа потроху і в Україні слова в діло переводити. Удачі.
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я считаю пэтро у нас был бы министр иностранных дел идеальный , но к баблу его подпускать нельзя , правильно всё сказал
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А лучше отправить Петю представителем в ООН,подальше от бюджета Украины
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"Росія не окупант і не агресор!" Віщає дружина генерального прокурора!
http://www.replika.in.ua/…/rossiya-ne-okkupant-i-ne-agress…/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины, Украина это никогда не примет
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