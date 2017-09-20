 Саакашвили должен обжаловать лишение гражданства в админсуде, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Луценко заявил на брифинге в среду.
"Саакашвили, он считает, что его украинское гражданство было забрано неправильным способом. В мире, если гражданин имеет другое виденье относительно действий государства, он идет в суд, и этот суд называется административный суд, где гражданин обжалует действия или бездействие государства. Нужно прийти в административный суд, и я уже который день пытаюсь помочь Михеилу сходить в суд и, по крайней мере, сдать заявление о необходимости рассмотрения законности указа Президента о лишении Саакашвили украинского гражданства", - cкaзал он.
По его словам, Саакашвили сейчас является нелегальным мигрантом в Украине. "Меня много лет связывали дружеские отношения с Саакашвили... Но работа Генпрокурора заключается в том, что закон должен быть один для всех. Очевидно, с моей точки зрения, господин Саакашвили пересек украинскую границу как нелегал, его паспорт был аннулирован, тем более что физически он свой паспорт оставил в автобусе и ушел без паспорта в направлении Украины. Теперь он человек, не имеющий де-юре украинского гражданства: оно отменено установленным законом способом, и поэтому он является нелегальным мигрантом", - добавил Луценко.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Вечером в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
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Это в суде Ахметова или в твоем ручном суде, Юрик? За лохов народ держишь?
Ну и ханжа ты, Юрик, не лучше Рината. Как говорил Ахметов: "Наша сила - в сплоченности бизнеса, власти и общества." (см. цитату ниже от 02.03.2014). Боится Ринат народа и сказал "общества", где надо было сказать "народа".
Вопрос к тебе, Юрик. Почему? Почему ты, Юрик ничего не сделал, чтобы "воры сидели в тюрьме"? Почему у тебя, Юрик, воры в "сплоченном бизнесе и во власти"? Почему ты не следуешь завету Рината и не "сплотил бизнес, власть и
общество" народ, но без воров?
Ответ прост, Юрик, ты ханжа. И это самая легкая форма обвинения тебе.
Так о каком суде ханжа говорит?
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Что-то припоминаю: Ринат Ахметов 02.03.2014. еще до растрела людей на Майдане призывает украинцев к объединению ради целостной и неделимой Украины:
"Дорогие украинцы!
Будущее нашей страны поставлено под угрозу. Внутренняя политическая напряженность может перерасти в затяжной конфликт и разрушить целостность Украины.
Применение силы и неправомерные действия извне недопустимы.
"Я убежден, у кризиса может быть только одно решение - мирное.
Призываю всех сограждан к объединению ради целостной и неделимой Украины. Сегодня это - самое главное. Важно сохранять холодную голову, не поддаваться на провокации и принимать обдуманные, взвешенные решения.
Наша сила - в сплоченности бизнеса, власти и общества.
Сегодня экономика - реальная политическая сила. Наша задача- обеспечить безопасность людей, их семей, стабильность работы всех предприятий страны.
Мы будем работать 24 часа в сутки, чтобы поддерживать жизнедеятельность инфраструктуры Украины. Это - наш главный вклад в целостность страны.
Обращаюсь к политикам и украинской власти - необходимо сделать все для обеспечения территориального суверенитета, восстановления демократии и неотъемлемых прав и свобод граждан.
Обращаюсь к предпринимательским кругам в Украине и деловым партнерам украинского бизнеса с призывом объединить усилия и содействовать мирному урегулированию, не жалея никаких материальных ресурсов.
Уверен, что совместными усилиями мы отстоим наше будущее - сильную, единую и независимую Украину.
Я ответственно заявляю, что группа СКМ, которая сегодня насчитывает 300 тысяч человек и представляет Украину от запада до востока, от севера и до юга, сделает все возможное для сохранения целостности нашей страны".
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Не знал бы Югик кто поддерживает Михо в Госдепе -не стелил бы так мягко
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Та ну нах....а кто?...я никому не расскажу..,
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