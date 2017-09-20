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 Политика Украины
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Все про:Голодомор (804) Порошенко (13867)

 Порошенко призвал все государства-члены ООН признать Голодомор в Украине актом геноцида

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны-члены ООН признать Голодомор в Украине в 1932-1933 годах актом геноцида.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Организация Объединенных Наций всегда играла ведущую роль в обеспечении того, чтобы преступления прошлого никогда не могли повториться. (…) Я призываю все государства-члены ООН принять собственное историческое решение о признании Голодомора актом геноцида", - сказал П.Порошенко, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке.

Смотрите также: Порошенко призвал Конгресс США признать Голодомор геноцидом украинского народа. ФОТО
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Тільки нЕлюди могли знищити стільки невинних людей!
Москалі- нЕлюди!!!
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Ты либо идиот, либо притворяешься идиотом...
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Олег Пономарь... ну кто ж не знает Олега Пономаря. Это даже не оптимист. Тут- несколько посерьезней диагноз. И его- не вылечат, как бы не старались. Просто нет стока денег. Проще продолжать ему платить... Пусть продолжает заливать... в уши, в глаза... Нельзя не признать: изобретателен.
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Моя бабушка жива на сегодня,ей 95 лет и она помнит 1932-33 годы, что Отче наш.из 11 её братьев и сестер в живых осталось пятеро на 22 июня 1941 года.Хрюкайте дальше.
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А какой Голодомор он имеет ввиду?Первый 32-33 годы,или тот который он делает сейчас?
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Які ж ви люди...
Хоча б почитайте про той голодомор,тоді вже щось пишіть.
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сколько мрази повылазило, прикидываются украинцами, а сами Украину ненавидят, вот по таким новостям хорошо прослеживается.
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Пойди в Супермаркет и посмотри,как пенсионеры покупают одно яйцо и одну луковицу,считая на кассе копейки.
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Спитай себе,чому так.
Скільки років маєш? Ото все життя ми робили будь що,але не нормальне життя для себе та пенсіонерів.
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за это нужно благодарить прокацапских политиков, которые все годы независимости грабили страну и конечно же вонючих кацапов, которые оккупировали наши территории и развязали войну, а вы своими зрадами и поносом только вредите Украине.
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я считаю, что нет. Именно поэтому весь мир жарит кацапов и поддерживает Украину.
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если нет,то почему выпущены сепары? Почему Штепа на воле? Почему у нас АТО,а не война? Почему на президента выделено миллиард,а на тяжелобольных детей - миллиарда не нашлось? Почему не осуждены "бриллиантовые",а бойцы Торнадо - в СИЗО? Так чья это власть? И главное - почему же при такой АБАЛЬДЕННОЙ власти - бабули нищие по цыбулине в АТБ покупают?
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в твоем понимании может быть только черное или белое? ты думаешь, что придет мессия и сразу по волшебству все изменит вокруг себя? Нет, этот процесс вялотекущий, если делать все прямолинейно и махать шашкой на лево и на право, то кроме войны и хаоса ничего не добьешься.
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так у нас и сейчас - война и хаос. Чье ж тогда правительство?
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а кто этот хаос устроил? нынешнее правительство или все же кацапсины?
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В начале 91-92 года была такая социальная реклама-нас 52 миллиона!
Сечас нас по оф данным около 40 миллионов.
За годы "независимости" минус 12 000 000...
Как думаете-геноцид?
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Ще були штучні голодомори 18-21го рр., і 1948-49-рр
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Брехун порошенко тільки красиво базікає, сам же лицемір, злодій та негідник.
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Ты оставь пока свои методички и СВОИМИ словами опровергни факт голодомора. Давай. Или куратор накажет за самовольство?
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Де ти побачило в моєму посту хоч одне слово що голодомору не було? Ти бовдур?
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Ты же написало ,что наш (не твой) президент брехун. А он как раз про голодомор и говорит.
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Він не говорить, а красиво базікає та те, що він озвучив історичний факт, не знімає з нього ярлика брехуна в інших його заявах та обіцянках, а з іншими рисами порошенко, які я озвучив я бачу ти згоден.
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Выходит ,что ты ,дурко ,самое умное ,а в ООН все идиоты. Так ,как ты слово в слово пишут кацапы на всех форумах и бондаренки повторяют это же в шоу соловьевых. Кацапчег ,не пались. Твои выражения в точности ,как с хуйло ТВ.
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Виходить, що ти дурко, найдурніше. Мало того, що до сих пір українську мову не вивчило, ти ще усі кацапські форуми відвідуєш, та пуйло ТВ дивишся.
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Пенсионер ,про ФБ и Твиттер слышало? Не надо ничего посещать,там твои братья кацапы сами лезут без приглашения.
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Я зараз тільки тебе "чую" та те, як ти дурко сам пишеш свої пости, а потім як ужик викручуваешся.
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Мову я знаю лучше тебя. А как я буду писать и говорить решать МНЕ.
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Куда тебе на китайском? Ты элементарного английского не знаешь. Ты совковый ,темный пенсионер.
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Ти на форум прискакало щоб мене обговорювати? Так, про мене на цій гілці нічого не написано. Що ще бовдур про мене нафантазуешь?
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при том что во главе украины стояли украинцы и евреи, а во главе ссср вообще грузин
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Пусть сначала признают , что то , что устроили Петька с Гнойсманом в Украине сейчас - это процветание и возрождение ...
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Зачем им признавать?
Зачем?
Мы(по ихнему разумению) дешевая раб сила, живущая на их земле.
От сюда и законопроэкты о продаже земли.
Лоббируют твари через наших иуд, выгодные для себя законы...
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Что он устроил? Если бы он УСТРОИЛ ,то ты бы не гавкало бы здесь вольготно.
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Тобто, в цьому випадку привільно гавкало тільки ти.
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Голодомор був. Тільки ворог, а бо посібник ворогів України може це заперечувати. ВОРОГІВ ВИДНО ПО РЕПОСТАМ.
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Да , голодомор был , Тут и спорить не о чем .
Но разве это оправдывает то , что творят Петька с Гнойсманом сейчас ???
Почему он не требует у ООН признания в том , что он напрочь разворовал страну ???
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Голод и Голодом разные юридические понятия,это во первых,во вторых голод 1921-22 годов не считается Голодомором ,поскольку в Россию шли из за кордона тысячи тонн хлеба и финансовых средств,под эгидой благотворительных организаций и частных лиц,(американский миллиардер Арманд Гаммер,полярник Фритьоф Нансэн и другие)Голод 1946-48гг,также не считается Голодомором поскольку СССР продал зерна за бугор 6 миллионов тонн.Странный голод в победившей стране еще предстоит изучить.Почему продавая зерно себе не хватило
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в Россию шли из Украины тысячи тонн хлеба... "згідно договору, німецька сторона за 10 місяців закупила в Україні 9 млн. пудів хліба. А російські окупаційні війська лише протягом п'яти місяці реквізували (пограбували) в українських селян 8,5 млн пудів хліба.

Більше того, як свідчить збірник "В.І.Ленін про Україну, т.ІІ (К., 1969): "Ми дали українським товаришам завдання вивезти в Росію на 1 червня 1919 року 50 мільйонів пудів хліба". От для чого була потрібна Україна "совєтським республікам" П'ятакова і чому територію Української Народної Республіки анексовувала Росія."
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Почти никогда не одобрял действия "циничного барыги", как то: торговля с оккупантом, финансирование лугандонии, набор в свое окружение ворюг и оччень подозрительных, с прокацапскими взглядами, лиц. Считал и сейчас считаю: бпп и нф - братья рыгонутых. Но призыв Гаранта ко всем членам ООН признать голодомор 1933-34гг в Украине - Геноцидом Украинского Народа - правильный призыв. Такое нельзя ни забывать ни прощать зверью кацапо-ордынскому, не надо быть тупым стадом животных, мы Украинский Народ и забыть мученическую смерть наших дедов и прадедов - значит предать их память. Слава Нации!
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Ну, Сталин уже за голодомор ответить не сможет, а вот кто ответить за геноцид украинского народа, который происходит тепер? Сколько нас уже осталось с когда-то 52 млн. - 40, 35, 30, кто знает?
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http://agroportal.ua/news/ukraina/ukraintsy-vdvoe-sokratili-potreblenie-khleba/

небольшое исследование а ведь известно что при падении доходов населения доля хлеба в съедаемых продуктах растет

так что сколько реально осталось населения это очень серьезный вопрос
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Русскім гнідам на замєтку - "У національному складі населення України переважна більшість українців, чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8% від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3%, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта." (Перепис 2001 року).
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Прочитайте книгу Владимира Войновича "Москва 2042" ,Многое поймёте.
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Так 3 года назад тоже аплодисменты были.Интересно:аплодирующим по х..боку во сколько раз украинцы стали хуже жить?Или на ветке сплошь удачливые бизнесмены?
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Петре Олексійовичу гарно сказали !!! Пора і в Україні в цьому питанні лад навести і добудувати МЕМОРІАЛ та розповісти про комуністичну заразу .Пора.
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Що, невже зведуть новий меморіал геноциду українців протягом 1990-2017 років? Нинішня влада мабуть займе основні місця в цій споруді пам'яті наруги над простим народом.....
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Уроды кацапские сравнивают Голодомор 1932-1933, когда их деды-прадеды забирали последнее у украинцев и те ели кору с корнями бурьяна (иногда даже себе подобных), с сегодняшним экономическим кризисом, с которого Украина понемногу вылазит благодаря пророссийской власти, которая правила 26 лет в Украине. Вы можете, уроды, уничтожить документы или пропагандировать своих зомбаков с купленными западными политиками, но вы не можете уничтожить память каждого украинца. Мы помним, сцуки, как вы уничтожили свыше 5 миллионов украинцев. Кстати, моя мама с Иркутска говорила, что со слов ее мамы, никакого голода там не было. Рано или поздно мир признает Голодомор ужасной трагедией и преступлением. Будете всю вечность нам платить за все, что нам сделали!!!
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Израиль не признает Голодомор геноцидом. 27 сентября 2008 .-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман./ Кремль-друг нынешнего правителя Израиля- утверждает, что Голодомор не имеет национальной окраски. Это ложь. Честные израильтяне вопреки своему промосковскому правительству подтвердят: Голодомор, в котором мученической смертью погибли до 10 миллионов украинцев, был геноцидом. Как был геноцидом Холокост.
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Наверное, не все из пишущих комменты по этой теме, знают, что такое ГОЛОДОМОР 1933-34 годов. Мои дедушка и бабушка по отцу, а с ними и ПЯТЬ ихних детей умерли в то жуткое время. Чудом выжили только два человека из этой большой трудолюбивой семьи - мой отец и его сестра(моя тетя). Сейчас они тоже на Небесах, отец ушел из жизни в 2014 году. Так от, он мне, я подозреваю, чтобы пощадить мою психику, в подробностях весь ужас пришедшего в то время,не рассказывал. Но и то что он рассказал, для меня было шоком. "Красная метла" - это одурманенная коммуняками молодежь и алкашня, под руководством присланных с кацапии зверей, выгребали с хат все съедобное. Из сел было не вырваться, они были окружены войсками нквд. Голод был УМЫШЛЕННЫЙ, это был явный ГЕНОЦИД и в этой беде виновны кацапо-ордынские звери. Не стоит сравнивать тот голодомор, когда у Людей не было шанса спастись, и нынешнее время. Да сегодня довели Народ до края рыго-барыги, но то, что творилось по селам Украины в те проклятые годы, не дай Бог, чтобы повторилось. Кацапо-ордынцы это ВРАГИ Украинцев из покон веков, нельзя это забывать.
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Окупаційна російська (нехай вони між собою розбираються хто з них русскій, хто єврей і т.д. і т.п...) кидала померлих, а може й ще не померлих від створеного нею штучного голоду у Бабин Яр - отам треба й вивісити прізвища тих, хто коїв цей злочин без строку давності.
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