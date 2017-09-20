 Порошенко призвал все государства-члены ООН признать Голодомор в Украине актом геноцида

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Организация Объединенных Наций всегда играла ведущую роль в обеспечении того, чтобы преступления прошлого никогда не могли повториться. (…) Я призываю все государства-члены ООН принять собственное историческое решение о признании Голодомора актом геноцида", - сказал П.Порошенко, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке.
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Москалі- нЕлюди!!!
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Хоча б почитайте про той голодомор,тоді вже щось пишіть.
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Скільки років маєш? Ото все життя ми робили будь що,але не нормальне життя для себе та пенсіонерів.
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Сечас нас по оф данным около 40 миллионов.
За годы "независимости" минус 12 000 000...
Как думаете-геноцид?
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Зачем?
Мы(по ихнему разумению) дешевая раб сила, живущая на их земле.
От сюда и законопроэкты о продаже земли.
Лоббируют твари через наших иуд, выгодные для себя законы...
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Но разве это оправдывает то , что творят Петька с Гнойсманом сейчас ???
Почему он не требует у ООН признания в том , что он напрочь разворовал страну ???
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Більше того, як свідчить збірник "В.І.Ленін про Україну, т.ІІ (К., 1969): "Ми дали українським товаришам завдання вивезти в Росію на 1 червня 1919 року 50 мільйонів пудів хліба". От для чого була потрібна Україна "совєтським республікам" П'ятакова і чому територію Української Народної Республіки анексовувала Росія."
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небольшое исследование а ведь известно что при падении доходов населения доля хлеба в съедаемых продуктах растет
так что сколько реально осталось населения это очень серьезный вопрос
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