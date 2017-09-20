 "Луценко сознательно вводит в заблуждение общественность", - в НАБУ отрицают незаконную прослушку чиновников

Об этом говорится в информации, опубликованной на странице НАБУ в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Трудно понять причины, по которым Юрий Луценко сознательно вводит в заблуждение общественность. Не исключаем, что подобные заявления имеют целью заблокировать создание независимого антикоррупционного суда и дискредитировать Национальное антикоррупционное бюро в глазах общественности и иностранных партнеров.
Напоминаем Генпрокурору, что НАБУ не имеет полномочий для осуществления автономного прослушивания и с этой целью пользуется средствами Службы безопасности Украины. Генеральный прокурор должен был знать, что "поставить" на прослушивание один номер на основании судебного решения о разрешении на прослушивание другого технически невозможно", - отметили в НАБУ.
Напоминаем, ранее Луценко сообщил о незаконном прослушивании сотрудниками НАБУ более 140 госслужащих.
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Он алкачь...
зы-понтицо он как-то даже полицайшу в Германии покусал.
12 швов бедной на руки наложили....
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С будуняки ляпонул, надо же свою бездеятельность на кого то свалить!
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переходите на скупой язык фактов задокументированных!
вы же не сплетни-слухи-домыслы распускаете...
или все же... сплетни-слухи-домыслы?
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