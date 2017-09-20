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 Политика Украины
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 "Луценко сознательно вводит в заблуждение общественность", - в НАБУ отрицают незаконную прослушку чиновников

набу

Информация, озвученная Генеральным прокурором во время брифинга 20 сентября, о том, что НАБУ якобы осуществляло несанкционированное прослушивание более 150 человек, включая охраной Президента, не соответствует действительности.

Об этом говорится в информации, опубликованной на странице НАБУ в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Трудно понять причины, по которым Юрий Луценко сознательно вводит в заблуждение общественность. Не исключаем, что подобные заявления имеют целью заблокировать создание независимого антикоррупционного суда и дискредитировать Национальное антикоррупционное бюро в глазах общественности и иностранных партнеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За год мы задержали в Украине 6931 взяточника", - Луценко

Напоминаем Генпрокурору, что НАБУ не имеет полномочий для осуществления автономного прослушивания и с этой целью пользуется средствами Службы безопасности Украины. Генеральный прокурор должен был знать, что "поставить" на прослушивание один номер на основании судебного решения о разрешении на прослушивание другого технически невозможно", - отметили в НАБУ.

Напоминаем, ранее Луценко сообщил о незаконном прослушивании сотрудниками НАБУ более 140 госслужащих.

Также читайте: НАБУ прослушивает 140 телефонов, хотя суд разрешил прослушку только 18, - Поляков

Луценко сознательно вводит в заблуждение общественность, - в НАБУ отрицают незаконную прослушку чиновников 01

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Югик из генпгокугатугы не провокатор!

Он алкачь...
зы-понтицо он как-то даже полицайшу в Германии покусал.
12 швов бедной на руки наложили....
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Причины ясны!
С будуняки ляпонул, надо же свою бездеятельность на кого то свалить!
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брехун! на пару со своим кумом - оба мега брехуны!
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хватит словесных перепалок!
переходите на скупой язык фактов задокументированных!
вы же не сплетни-слухи-домыслы распускаете...
или все же... сплетни-слухи-домыслы?
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врун или аферист говоря полуправду очень часто добивается своей цели!
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Его туда барыга для развала и дискредитации набу и поставило.То что сепары скоро опять начнут недореспублики лепить ,его не волнует.а ну да и михо еще враг номер один с которым барыга в десна целовался и вся его свора пела дифирамбы.Только тотальная физическая люстрация этих тварей,даст хоть какой то шанс этой стране.Нас впереди ждет много"интерестного".
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нажрался и мелет , он когда трезвый то думает что он прокурор, а когда выпьет мы не знаем кто он
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А от цікаво,якби юрка назначити,ну скажімо,міністром охорони здоров"я,чи міністром освіти,потянув би? Хоча,що за питання,потянуб би грам 300,а тоді ще й як потянув би.Де він взявся на нашу голову...
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короли в Европе аристократы из приличных семей-а у нас шариковы-дети местечкового жлобья
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я б не виправдовувався ... Хай би думали наші можновладці - чи не мене зараз слухають? Може б чеснішими стали чи менше брали?
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Югик не НАБУ прослушивает а СБУ, компромат собирает для себя ,что бы вас в узде держать и валит на НАБУ, мол это не мы, а они. А под кем они ходят? Ну явно не под Югиком.
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Ну это и не удивительно, что НАБУ все отрицает, не могут же они признаться таки в том, что ставили эту прослушку. к тому же эти все скандалы опять НАБУ будут пиарить
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вот смотришь на всю эту сложившуюся ситуацию и понимаешь, что одни и другие просто периодично предъявляют друг другу претензии, имитируя при этом бурную работу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Луценко сознательно вводит в заблуждение общественность", - в НАБУ отрицают незаконную прослушку чиновников
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