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 Политика Украины
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 Оккупированный Крым превратился в территорию репрессий, - Порошенко

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Российские власти намеренно репрессируют украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Трехлетняя война с Россией - это 10 тыс. убитых, 7% оккупированной украинской территории, 20% украинской экономики и промышленного производства захваченной, уничтоженной или просто украденной. Однако наиболее жутким в этой ситуации является то, что Кремль сознательно избрал тактику усиления человеческих страданий. Оккупированный Крымский полуостров, согласно сообщениям активистов по правам человека, превратился в территорию репрессий", - сказал он.

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По его словам, в оккупированном Крыму те, кто "не согласен с Кремлем, теряют свободы и даже жизни". "Украинцы и крымские татары арестовываются, если используют социальные сети, как в отношении фермера Владимира Балуха в декабре 2016 года, который просто украинский национальный флаг повесил на своем жилье", - напомнил глава государства.
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Так росія це тюрма народів,хто проти імперіалізму-той лютий ворог.
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а остановить поезд и набрехать о минировании это образец демократии?
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Їдьте в Крим,там вас в камеру з клопами посадять,нирки відіб'ють...тоді і порівняєте демократії...
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т.е. если в крыму нет закона-давайте и в Украине его не будет,давайте пусть президент нарушает конституцию,останавливает поезда по звонку,минирует КПП,такая у вас логика?
Может лучше вас повесить на столбе?А что,в Северной Корее же еще хуже
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Лично мне пофиг! Крыс там хватает и кто их будет на тушки разделывать разници нету!
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В том и дело, что репрессируют патриотов Украины.
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А Касюку - своему подльнику Порошенко віделил 1 млрд гривен из денег конфескованніх Януковичем. Показать какая яхта у Касюка? Их у ниего две. И будет еще одна. Вот что следует знать о нашей сегоднящней власти
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Однако наиболее жутким в этой ситуации является то, что Кремль сознательно избрал тактику усиления человеческих страданий. Источник: https://censor.net.ua/n456176
Ну вообще-то перекрыв воду, электричество и транспорт в Крым, Петя тоже страдания крысчан не облегчил.
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Не за твоїх крисчан мова- вони хай страждають, заробили! Можуть відразу померти в рашці- як і хотіли.
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А надо было оккупантам бесплатно все давать?
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Это тактика выживания из Крыма сторонников Украины и к сожалению она действенным. Среди украинцев сторонников Украины в Крыму мало, а потом им надо сломать крымских татар. Совок вонючий теперь в Крыму.
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угу...как и сама Украина под репрессиями оккупационного режима рошена...
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та скоро не буде в Криму українських громадян- окупанти всіх виселять на широкі сибірські простори. І замістять ісконно русскімі з Півночі,Кавказу , Бурятії. Поставте себе на місце окупанта : Чи стали б ви довіряти зрадникам і чи тримали б потенційних зрадників буля військової бази? Єдине що поки рятує крисян - відсутність транспортного коридора в великими пропускними можливостями для виселенців. Та й ще зніметься питання про репресії до українських громадян. Це найпростіше що приходить на думку. А ви як гадаєте?
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Циник ё..аный.А Украину вочто ты превратил? Настоящий геноцид по барыжному.
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Особенно смешно смотрится как сепаров всех суды повыпускали,а людей которые законно границу своего государства перешли по сизо запаковали и мусора как загнаные псы с пидозрами бегают,чтоб соевый заказ отработать.
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Если честно , крысчане и должны страдать .
Меня другое интересует - почему Украина превратилась в территорию нищеты ???
Мы же никого не предавали ?
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Умиляет фото к этой статье... щобысдох называется.
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Это такой веселый троллинг??? Что за веселое и гнусное ебало порошка на картинке???совсем озверел модер?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупированный Крым превратился в территорию репрессий, - Порошенко
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