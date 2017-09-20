 Оккупированный Крым превратился в территорию репрессий, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Трехлетняя война с Россией - это 10 тыс. убитых, 7% оккупированной украинской территории, 20% украинской экономики и промышленного производства захваченной, уничтоженной или просто украденной. Однако наиболее жутким в этой ситуации является то, что Кремль сознательно избрал тактику усиления человеческих страданий. Оккупированный Крымский полуостров, согласно сообщениям активистов по правам человека, превратился в территорию репрессий", - сказал он.
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По его словам, в оккупированном Крыму те, кто "не согласен с Кремлем, теряют свободы и даже жизни". "Украинцы и крымские татары арестовываются, если используют социальные сети, как в отношении фермера Владимира Балуха в декабре 2016 года, который просто украинский национальный флаг повесил на своем жилье", - напомнил глава государства.
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Может лучше вас повесить на столбе?А что,в Северной Корее же еще хуже
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Ну вообще-то перекрыв воду, электричество и транспорт в Крым, Петя тоже страдания крысчан не облегчил.
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Меня другое интересует - почему Украина превратилась в территорию нищеты ???
Мы же никого не предавали ?
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