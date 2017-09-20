 В боях за Иловайск участвовали наемники из РФ в возрасте от 16 лет, - террорист Дубовой

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом заявил террорист "ДНР" Геннадий Дубовой, присутствовавший с боевиками при захвате города в августе 2014 года.
По его словам, он находился среди наемников батальона "Спарта" под руководством ныне покойного боевика из России Арсения Павлова с позывным Моторола.
"Там в небольшом количестве были добровольцы - российские и чеченские. Сражались они отчаянно и хорошо. Все были очень юными: с 16 до 20 лет максимум", - рассказала Дубовой.
Протокол к Конвенции о правах ребенка от 25 мая 2000 года запрещает участие детей (лиц, не достигших 18 лет) в вооруженных конфликтах, их принудительную или обязательную вербовку. Государства-участники, допускающие добровольный призыв несовершеннолетних в национальные вооруженные силы, должны призывать их только с осознанного согласия родителей или законных опекунов детей, информировать их об обязанностях несения военной службы и требовать достоверных данных о возрасте до принятия на военную службу.
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https://www.youtube.com/watch?v=4QRYCXm42Wg
В секторе угля
https://www.youtube.com/watch?v=-D98sSq65yg
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(местные же , за дом родной за язык
спевучиймогучий сражались! да?)
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Никого не жалко.
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Проект Путина в Украине сворачивается, а значит, зачищать будут всех. Поэтому у нас впереди еще много несчастных случаев
Для обозначения ситуации, когда обстоятельства делают тебя совершенно лишним среди живых, придумано много формулировок. Например - трагический и нелепый несчастный случай. Она практически универсальная - даже если в жертву всадили рожок из автомата - счастливым случаем это назвать трудно. Значит, несчастный.
Еще, говорят, что хуже всего оказаться под рукой, когда позарез нужен наглядный пример. Но самым опасным для жизни и здоровья вирусом остается классическое - «Он слишком много знал». Так вот, дорогие товарищи. Вы, наверное, будете смеяться, но великую российскую дипломатию опять постигла тяжкая утрата. Восьмой труп в МИДе РФ за последний год, если я не ошибаюсь.
Итак, на днях скончался торговый представитель России в Нидерландах Александр Черевко. Говорят, болел в последнее время, а тут стало совсем плохо и от систем жизнеобеспечения его отключили. Умер он, правда, уже в Москве, но это уже детали. Восемь дипломатов и все на интересных должностях - в такие совпадения давно никто не верит.
Возможно, кому-то покажется что торговый представитель России в Нидерландах слишком мелкая сошка, чтобы попадать в список зачистки «первой очереди», но это именно так. Именно Нидерланды имеют в процентном соотношении самый мощный экспортный товарооборот с Россией среди государств Евросоюза.
Доля Нидерландов в экспорте России в 2016 году составила 10,2471%. По доле в российском экспорте в 2016 году Нидерланды заняли 1 место. И в 2015 году - также 1 место. При этом экспортируют из Голландии в РФ далеко не только тюльпаны или сыр, совсем нет.
Впрочем, об этом очень интересном аспекте поговорим чуть ниже, а пока общий момент. Нидерланды имеют серьезные экономические связи с Россией, ежегодный товарооборот более 32 миллиардов долларов. Так что «друзей России» там хватает по определению. У кого-то чистый бизнес-интерес, а кого-то подкупают выгодными контрактами в обмен на небольшие услуги в политике или общественной работе.
Помните, сколько проблем при подписании Ассоциации Украины и ЕС возникло именно из-за позиции Нидерландов? Референдум, отрицательная позиция населения деревень, которые часто вообще не знали, где находится Украина и что такое ассоциация. То есть была проведена хорошая работа пропагандистов. Из местных. На российские деньги.
И кто-кто, а торгпред должен прекрасно знать все явки, пароли, схемы, суммы и фамилии получателей конвертов со скромной благодарностью. Что автоматически подразумевает его работу на другое ведомство в России. Таких совместителей у них хватает - еще с советских времен. Так что знал он действительно очень много. И в какой-то момент это «очень» превратилось в «слишком». Ну а дальше несчастный случай или другое отключение от систем жизнеобеспечения.
Перейдем к самому интересному - что именно покупает Россия в Нидерландах. Там хватает на самом деле интересных вещей, но нас больше всего интересует одна большая сделка из последних. Итак, две компании, зарегистрированные именно в Нидерландах оказались замешаны в скандал с санкциями против России. Фактически их обвиняют в поставках оборудования для строительства Керченского моста.
Это фирмы Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek. То есть тут не просто нарушение санкций, а еще и участие в проекте на оккупированных территориях - так просто не отмоешься. Плюс, специфика поставленных изделий работает против участников сделки. Оборудование для монтажа 35-метровых мостовых ферм, спецификация и характеристики при его изготовлении фактически стопроцентно указывают на место предстоящего использования. Слишком много нюансов нужно учесть при выполнении такого заказа, чтобы делать универсальные характеристики.
Вот она - важнейшая для России сделка, потому что пропагандистское значение Крымского моста переоценить невозможно.
А сами россияне ничего подобного давно не производят. Склонить к сотрудничеству нужные компании, заинтересовать нужных людей, разработать всю схему обхода санкций - вот важнейшая задача для торговорого представителя РФ в Нидерландах. Суммы фигурируют громадные даже в официальных бумагах. Но и штрафы в случае разоблачения заоблачные.
В общем, игра с высокими ставками. И вдруг министр внешней торговли и развития Нидерландов Лилианне Плаумен объявляет о начале расследования по этой сделке с участием Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek. Вот тут российский торгпред и умер.
Смерть Александра Черевко вполне логичный финал для многих высокопоставленных участников оккупации Крыма и Донбасса. И не только для них - ключевые и знающие лишнее персонажи любого уровня будут убирать с доски без церемоний и вариантов. Мертвые не болтают, в суде показаний не дают - такое решение гораздо надежнее, чем заткнуть рот деньгами и запретить выезжать из страны. А часто и дешевле.
Российскими дипломатами дело не ограничится. Участники операции, в результате которой сбили над Донбассом «Боинг» в большинстве наверняка уже мертвы. Или станут таковыми, в случае интереса к ним европейских следователей. Пропагандисты, спонсоры, курьеры - зачищать будут всех.
Проект сворачивают, время убирать мусор. Так что у нас впереди еще много несчастных случаев - и среди руководства ДНР и ЛНР, и среди их подельников в Украине. Когда следы заметают всем наплевать на верность и обещание «я вам еще пригожусь…»
Кирилл Сазонов
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https://www.youtube.com/watch?v=1VTyNthky_A
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