 Схрон с оружием обнаружен "Фантомом" в Новотроицком Донецкой области. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС,
В сообщении отмечается: "В частности, в одном из домов, расположенном в поселке Новотроицкое, было обнаружено 1,2 килограмма тротила, четыре противотанковые мины, две ручные гранаты, более 200 патронов, 45 запалов, 20 детонаторов, пять РПГ, а также ПТУР.
В настоящее время обнаруженное передано Национальной полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса".
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