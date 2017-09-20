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Все про:оружие (4128) Донецкая область (4672) ГФС (3258)

 Схрон с оружием обнаружен "Фантомом" в Новотроицком Донецкой области. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции “Фантом” совместно со Службой безопасности Украины обнаружили место хранения оружия и взрывоопасных веществ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС,

В сообщении отмечается: "В частности, в одном из домов, расположенном в поселке Новотроицкое, было обнаружено 1,2 килограмма тротила, четыре противотанковые мины, две ручные гранаты, более 200 патронов, 45 запалов, 20 детонаторов, пять РПГ, а также ПТУР.

В настоящее время обнаруженное передано Национальной полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса".

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Схрон с оружием обнаружен Фантомом в Новотроицком Донецкой области 02

Схрон с оружием обнаружен Фантомом в Новотроицком Донецкой области 03

Схрон с оружием обнаружен Фантомом в Новотроицком Донецкой области 04

Схрон с оружием обнаружен Фантомом в Новотроицком Донецкой области 05

Схрон с оружием обнаружен Фантомом в Новотроицком Донецкой области 06

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