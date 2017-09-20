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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3478) Минск (1149) Донбасс (16135) минские соглашения (2309) Олифер (174)

 Боевики должны покинуть Дебальцево согласно меморандума 19 сентября 2014 года, - Олифер о переговорах в Минске

олифер

Сегодня во время переговоров в Минске Трехсторонняя контактная группа в контексте безопасности поставила вопрос о возвращении к линии, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер, говоря о результатах сегодняшних переговоров в Минске участников ТКГ по Донбассу.

Она отметила: "Украинская сторона в очередной раз обозначила принципиальную позицию: решение вопросов безопасности - ключ к имплементации всех составляющих Минских соглашений. Устойчивый режим прекращения огня, в том числе и соблюдение школьного перемирия - основная задача подгруппы по безопасности, работа которой сегодня состоялась на базе Трехсторонней контактной группы.

Также читайте: Украина потребовала расследовать каждый случай нарушения перемирия со стороны ОРДЛО, - Олифер о переговорах подгруппы по безопасности

Кроме того, в контексте безопасности мы поставили вопрос о возвращении к линии, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года. В соответствии с этим документом Дебальцево должно находиться под контролем Украины; вдоль неподконтрольной Украине части украинско-российской границы следует создать зоны безопасности, а на на юге Донецкой области должен быть район, свободный от тяжелого вооружения и военной техники - речь идет о населенных пунктах Кальмиусское (бывшее Комсомольское), Кумачово, Новоазовск, Саханка. Эти договоренности были достигнуты в 2014 - 2015 гг. и их выполнение является обязательным для РФ и ОРДЛО.

На политической подгруппе украинские представители возобновили требование о необходимости отмены указа Президента РФ о признании т.н. "документов ОРДЛО" и других нормативно-правовых актов, принятых в его исполнение; поставили вопрос возврата под юрисдикцию Украины захваченных на территории ОРДЛО предприятий и государственного имущества; а также снова поставили вопрос создания в рамках ТКГ новой рабочей подгруппы по вопросам границы.

Также читайте: Киев призвал Россию и донецких террористов к максимальному соблюдению "школьного перемирия", - Олифер по итогам переговоров ТКГ

На заседании подгруппы по социальным вопросам мы призвали к безотлагательному решению экологических проблем в ОРДЛО: речь идет о скорейшем допуске международной группы экспертов для изучения возможных экологических и других последствий подтопления шахт в ОРДЛО. Договоренность о таком допуске была достигнута еще в прошлом году, однако представители ОРДЛО до сих пор не пустили иностранных специалистов на эти предприятия. В то же время, украинская сторона обеспечила соответствующий допуск экспертов на шахты, находящиеся на подконтрольной Украине части Донбасса.

В рамках гуманитарной подгруппы украинская сторона передала представителям ОРДЛО своё видение условий освобождения украинских заложников. В свою очередь Украина готова к компромиссу для освобождения наших граждан. Ожидаем ответа на это предложение от РФ и ОРДЛО".

Также читайте: В Минске обсуждались вопросы расследования гибели "Боинга", доступа СММ ОБСЕ и псевдодокументов ОРДЛО, - Олифер
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Че - типичное выражение кацапни. Из какой области ,тролль? Воронеж ,рязань , курск.......?
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У Педра, как выдающегося полководца, есть две победы.
1. Иловайский котел и растрел в упор добробатов.
2. Дебальцевский котел и гениально организованное отступление.
Фсе!
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Рішення за москвою,а з ними нема про що домовлятися.
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Боевики откажутся, через полгода эта группа соберется опять с теми же требованиями. И так дальше по кругу.
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а какже национальный этнос думбаситы куда их девать????
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Да плевать они хотели на эти меморандумы, как и на будапештский! эти твари понимают только СИЛУ, а демонстрировать ее перед торговыми партнерами никто не собирается. Вот и купаемся в дерьме.
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Вонни повинні покинути Дебальцево ... в трунах !!! А це в наших руках !
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Та нічого не вдастся вирішити в цьому грьобаному мінську,поки #уйла остаточно не доконають західними санкціями.
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Нам показывают шоу--Тупой,еще тупее.Кто все эти люди,где Барыга их нашел?
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Да хер они ложили на всех.Знают,что нихера не будет.Кстати алкаша и порохоботов поздравляю с очередной "перемогой"" суд "штепу выпустил из сизо))).Новость на сайте 24.
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Болтовней мы освободим оккупированные территории. Это и на сайте СНБО прописано, наша стратегия победы. Заболтать до смерти.
Парадигма Турчинова.

"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики должны покинуть Дебальцево согласно меморандума 19 сентября 2014 года, - Олифер о переговорах в Минске
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