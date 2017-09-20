 Боевики должны покинуть Дебальцево согласно меморандума 19 сентября 2014 года, - Олифер о переговорах в Минске

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер, говоря о результатах сегодняшних переговоров в Минске участников ТКГ по Донбассу.
Она отметила: "Украинская сторона в очередной раз обозначила принципиальную позицию: решение вопросов безопасности - ключ к имплементации всех составляющих Минских соглашений. Устойчивый режим прекращения огня, в том числе и соблюдение школьного перемирия - основная задача подгруппы по безопасности, работа которой сегодня состоялась на базе Трехсторонней контактной группы.
Кроме того, в контексте безопасности мы поставили вопрос о возвращении к линии, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года. В соответствии с этим документом Дебальцево должно находиться под контролем Украины; вдоль неподконтрольной Украине части украинско-российской границы следует создать зоны безопасности, а на на юге Донецкой области должен быть район, свободный от тяжелого вооружения и военной техники - речь идет о населенных пунктах Кальмиусское (бывшее Комсомольское), Кумачово, Новоазовск, Саханка. Эти договоренности были достигнуты в 2014 - 2015 гг. и их выполнение является обязательным для РФ и ОРДЛО.
На политической подгруппе украинские представители возобновили требование о необходимости отмены указа Президента РФ о признании т.н. "документов ОРДЛО" и других нормативно-правовых актов, принятых в его исполнение; поставили вопрос возврата под юрисдикцию Украины захваченных на территории ОРДЛО предприятий и государственного имущества; а также снова поставили вопрос создания в рамках ТКГ новой рабочей подгруппы по вопросам границы.
На заседании подгруппы по социальным вопросам мы призвали к безотлагательному решению экологических проблем в ОРДЛО: речь идет о скорейшем допуске международной группы экспертов для изучения возможных экологических и других последствий подтопления шахт в ОРДЛО. Договоренность о таком допуске была достигнута еще в прошлом году, однако представители ОРДЛО до сих пор не пустили иностранных специалистов на эти предприятия. В то же время, украинская сторона обеспечила соответствующий допуск экспертов на шахты, находящиеся на подконтрольной Украине части Донбасса.
В рамках гуманитарной подгруппы украинская сторона передала представителям ОРДЛО своё видение условий освобождения украинских заложников. В свою очередь Украина готова к компромиссу для освобождения наших граждан. Ожидаем ответа на это предложение от РФ и ОРДЛО".
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Украина потребовала расследовать каждый случай нарушения перемирия со стороны ОРДЛО, - Олифер о переговорах подгруппы по безопасности(9)
13 сентября состоится видеоконференция участников переговоров в Минске по вопросу соблюдения "школьного перемирия", - Олифер(16)
Участники Трехсторонней контактной группы начали видеоконференцию(8)
Стороны конфликта на Донбассе на переговорах в Минске подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, - Олифер(29)
Состоялась внеплановая видеоконференция трехсторонней контактной группы – Олифер(0)
Пресс-секретарь Кучмы сообщила подробности сегодняшних переговоров ТКГ в Минске(15)
В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - Олифер(16)
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1. Иловайский котел и растрел в упор добробатов.
2. Дебальцевский котел и гениально организованное отступление.
Фсе!
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Парадигма Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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