 "Я считаю себя только гражданином Украины!", - Умеров на оккупационном "суде"

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь политика приводит его дочь Айше Умерова на Facebook.
"Я считаю себя только гражданином Украины!" - подчеркнул он.
"В 2014 году открыто выступил против так называемого референдума, так называемого присоединения, и всего, что происходило в дальнейшем. Аннексию называю аннексией, а установленную власть - оккупационной. Считаю, что необходимо вернуться к границам 1991 г., установившимся при развале СССР. Эти границы признаны в мире и подтверждены соответствующими документами между Украиной и Российской Федерацией", - добавил Умеров.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Умерова уголовное дело. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса вызвало сильный общественный и международный резонанс.
7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова.
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