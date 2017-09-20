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 Политика Украины, Общество
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 "Я считаю себя только гражданином Украины!", - Умеров на оккупационном "суде"

умеров

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров на заседании "Симферопольского районного суда" оккупированного Крыма заявил, что считает себя гражданином Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь политика приводит его дочь Айше Умерова на Facebook.

"Я считаю себя только гражданином Украины!" - подчеркнул он.

"В 2014 году открыто выступил против так называемого референдума, так называемого присоединения, и всего, что происходило в дальнейшем. Аннексию называю аннексией, а установленную власть - оккупационной. Считаю, что необходимо вернуться к границам 1991 г., установившимся при развале СССР. Эти границы признаны в мире и подтверждены соответствующими документами между Украиной и Российской Федерацией", - добавил Умеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотят приговорить Умерова к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Умерова уголовное дело. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса вызвало сильный общественный и международный резонанс.

7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова.
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Умеров как и большинство крымских татар считает себя гражданином Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я считаю себя только гражданином Украины!", - Умеров на оккупационном "суде"
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