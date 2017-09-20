 В горсовете Днепра появилась новая фракция "За життя". У "Оппоблока" из 26 избранных осталось всего 14 депутатов

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет 49000.com.ua.
Ранее в горсовете была депутатская группа с таким же названием.
Членами фракции "За життя" стали пятеро депутатов, которые до этого представляли "Оппозиционный блок".
Отмечается, что это второй случай, когда члены "Оппозиционного блока" создают новые объединения в горсовете.
В частности, кроме фракции "За життя", также есть группа "За Днепропетровск", состоящая из 9 депутатов - выходцев из "Оппозиционного блока".
Оппозиционную фракцию, курируемую нардепом Александром Вилкулом, покинули 14 из 26 депутатов.
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кандидаты 3.14доры...
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Ригі таким чином борються "за життя" якого вже їм не бачити? :D
Виживають падли як можуть
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ГЫЫ...
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У депутатів "Оппоблока" найбільший "індекс корумпованості, після БПП і НФ https://www.obozrevatel.com/politics/chempionat-z-parlamentskoi-koruptsii-spisok-laureativ.htm …
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охереть досягнення за 3.5 года.
какой тогда был смысл 3го майдана, если новые стали коррумпированей тех старых с батонами и шапками?
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малаЙнці мутировали с дАнпасятами и получилось..."За жизь"))
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Прямо, супружество...
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