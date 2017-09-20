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Все про:горсовет (406) Днепр_город (2871) оппозиционный блок (345)

 В горсовете Днепра появилась новая фракция "За життя". У "Оппоблока" из 26 избранных осталось всего 14 депутатов

оппоблок

В Днепре в городском совете 20 сентября появилась новая фракция "За життя", в которую вошли пятеро депутатов.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет 49000.com.ua.

Ранее в горсовете была депутатская группа с таким же названием.

Членами фракции "За життя" стали пятеро депутатов, которые до этого представляли "Оппозиционный блок".

Отмечается, что это второй случай, когда члены "Оппозиционного блока" создают новые объединения в горсовете.


В частности, кроме фракции "За життя", также есть группа "За Днепропетровск", состоящая из 9 депутатов - выходцев из "Оппозиционного блока".

Оппозиционную фракцию, курируемую нардепом Александром Вилкулом, покинули 14 из 26 депутатов.

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В Днепре в городском совете 20 сентября появилась новая фракция "За життя"

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Ригі таким чином борються "за життя" якого вже їм не бачити? :D
Виживають падли як можуть
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Пусть грызется между собой электорат синежопых, нам только лучше от этого.
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Врядли. Личинки делятся. Чтобы обмануть и попасть внутрь организма.Для паразитирования и его полной гибели.
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Рокировочка к выборам. Гниди мостяться поближче до народної крові.
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я правильно понимаю, что по этой схеме шоколадники рыгыоналов обогнали? :D
охереть досягнення за 3.5 года.
какой тогда был смысл 3го майдана, если новые стали коррумпированей тех старых с батонами и шапками?
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Если гемарой Украины Охуйдовский будет считать-прокатят в новую раду аж бегом!
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Хрен редьки не слаще. Рыгов назвали оппоблоком, а теперь оппоблок частично переименовали в зажиття
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Оплата в биткоинах, или можно по старинке - карточкой?
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Такое же ублюдочное название как и "партия регионов". Ни о чем.
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В горсовете Днепра появилась новая фракция "За життя". У "Оппоблока" из 26 избранных осталось всего 14 депутатов - Цензор.НЕТ 5156

малаЙнці мутировали с дАнпасятами и получилось..."За жизь"))
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Не просто жизнь, а жизнь с Вадимом Рабиновичем.
Прямо, супружество...
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как только амеба делится-это уже две амебы,а не одна...и масса у каждой как минимум в два раза меньше прародительницы
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Полюбому будет реванш оппы,соя все усилия к этому приложила.Кстати поздравляю порохоботов и алкаша с еще одной "перемогой" штепу из сизо выпустили.Новость на 24 канале сайте.Пора востанавливаться в должности через"суд")))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ горсовете Днепра появилась новая фракция "За життя". У "Оппоблока" из 26 избранных осталось всего 14 депутатов
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