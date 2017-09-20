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 Политика Украины
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 Порошенко в ООН о последствиях агрессии РФ: 10 тыс. человек убиты, 25 тыс. ранены, 1,8 млн стали вынужденными переселенцами

порошенко

За время агрессии РФ в Украине убито 10 тыс. человек, 25 тыс. ранены, 1,8 млн стали внутренне перемещенными лицами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Трехлетняя российская агрессия стоила Украине более 10 тысяч человек убитыми, около 25 тысяч ранеными и около 1,8 миллиона внутренне перемещенных лиц", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонительное оружие США позволит сохранить жизни украинских бойцов на Донбассе, - Порошенко
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И Барыга стал самым богатым в Украине,вот результаты "агрессии".
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Надоело это лицемерие
Порошенко не мешали эти 10 тысяч жертв получать доход из Липецка и платить налоги в РФ
Ему в Украине и сказать уже нечего-может только пиариться за границей
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Послушай , бот ! Попроси куратора обновить методички. Липецк уже не в теме. Ты что стажер в ольгино и тебе дали тренироваться по старым лубянским темникам? Скока стажерам у вас положено бояры ,если не секрет? На пол литры хоть нагавкиваешь за смену?
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Так ты про россию спроси у своего порошеко-он же в липецке бизнес ведет с кацапами,а не я,сколько порошенко налогов заплатил в бюджет россии и на ее армию
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Ахметку уже переплюнул? Тот жеж вроде был самым богатым.
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Барыга со своим кооперативом Озеро отимел всех рабсисян и став презиком заработал миллиарды слив их по офшорам.
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Путя ,то понятно. А как насчет вопросов к тебе,ханурик ? Гиркин Славянск - Донецк,Иловайск,Дебальцево,Аэропорт,Сашко Билый,Лисовик и т.д.
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Оффтоп))
Про Сирию.
Еще одним "неуязвимым" танком Т-90 стало меньше.
Ну да туда ему и дорога.
Порошенко о последствиях агрессии РФ: 10 тыс. человек убиты, 25 тыс. ранены, 1,8 млн стали вынужденными переселенцами - Цензор.НЕТ 629
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Вот интересное у вас пенсов представление о президенте. Он у вас должен следить за ВСЕМ. Ты сначала ВНИМАТЕЛЬНО изучи его обязанности ,а потом коси под умного. Он что судья?
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Забыл наверное, добавить во сколько раз вырос товарооборот с агрессором,и банки страны агрессора не упомянул,и российские культурные центры,и мать убийцы наемника ради которой похерили закон Украины.
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Конечного результата не видно,один порожняк словесный.
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Петро, скажи честно, сколько террористов уничтожено, если операция АТО?
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Так, збитки великі Росія нам наносить, але ж цим не можна пояснити людям, що під час війни одні "щирі українці" як жирували, так і жирують далі, а простий народ в раціоні на капусту та картоплю перейшов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в ООН о последствиях агрессии РФ: 10 тыс. человек убиты, 25 тыс. ранены, 1,8 млн стали вынужденными переселенцами
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