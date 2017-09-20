 Порошенко в ООН о последствиях агрессии РФ: 10 тыс. человек убиты, 25 тыс. ранены, 1,8 млн стали вынужденными переселенцами

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
"Трехлетняя российская агрессия стоила Украине более 10 тысяч человек убитыми, около 25 тысяч ранеными и около 1,8 миллиона внутренне перемещенных лиц", - сказал он.
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Порошенко не мешали эти 10 тысяч жертв получать доход из Липецка и платить налоги в РФ
Ему в Украине и сказать уже нечего-может только пиариться за границей
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Про Сирию.
Еще одним "неуязвимым" танком Т-90 стало меньше.
Ну да туда ему и дорога.
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