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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8907) допрос (1146) Кабмин (10577) Луценко (7123)

 На допросы в ГПУ ходят три действующих министра, - Луценко

луценко

На допросы в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) ходят трое действующих министров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы действительно проверяем несколько десятков народных депутатов на полноту уплаты налогов, определенные финансовые сделки и другие возможные, подчеркиваю, правонарушения. Никакой охоты на депутатов не ведется", - сказал он.

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"Точно так же мы действуем в отношении действующих членов правительства и правительственных структур - я имею в виду министерств и общеукраинских ведомств, служб и так далее. Никакой концентрированной охоты за отдельной ветвью власти или какими-то органами... Сейчас, например, на допросы ходят три действующих министра. Будут доказательства - будем действовать согласно действующему законодательству", - добавил чиновник.
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Вот я тоже не пойму - это хорошо, что 3 министра ходят в прокуратуру, или плохо. И что лучше ни одного или сто. Как то туманно....
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Интересно , а за время потраченное на походах в прокуратуру министрам зарплату тоже платят? Или они ЗА СВОЙ СЧЕТ ходят?
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ЗП плюс командировочные, плюс транспорт в обе стороны..
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Спочатку мають відсторонити від посади, а потім викликати на допити. А в нас викликають, торгуються і приклеюють до посадового місця, щоб не порушити систему цін на посади.
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А Ющенко не хочет пригласить, как минимум за больничку или вопрос закрылся?
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Разводят на троих Ерофеич,слишком крепок для Юры.
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Це, що ходять - не показник. Якщо в якості свідків - то хвалитись нічим, якщо в якості підозрюваних, то... Хоча, чого це мене на фантазії потягнуло.
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.

ну и ты, луцик, туда ходишь. что тут такого ? им надо а тебе нельзя штоли ?
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а раньше это называлось в сауну! (вино плюс русалки)
а теперь - к юре-генпрокуратуре на допрос!
и жена спокойна... о общество не вякает
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Мне, например, намного интересней сколько посажено с конфискацией. А так ходят - не ходят... Что с того?
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Мне, например, намного интересней сколько посажено с конфискацией. А так ходят - не ходят... Что с того?
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так доплату за прогулки получают или отстегивают ?
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А может Авяков за сынковские рюкзачки армянский коньячек носит? Хотя наврядли это не пиво.
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ходять для Поділитись нажитим не посильною працею.
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Юра,Вы хоть на ЯнукОвоща не в обиде за свои походы,наказаны ли ваши обидчики,или всё это Цирк на ДротІ?
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Новінський теж ходив.Навіть зняли з нього депутатську цноту(С)!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа допросы в ГПУ ходят три действующих министра, - Луценко
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