 На допросы в ГПУ ходят три действующих министра, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко.
"Мы действительно проверяем несколько десятков народных депутатов на полноту уплаты налогов, определенные финансовые сделки и другие возможные, подчеркиваю, правонарушения. Никакой охоты на депутатов не ведется", - сказал он.
"Точно так же мы действуем в отношении действующих членов правительства и правительственных структур - я имею в виду министерств и общеукраинских ведомств, служб и так далее. Никакой концентрированной охоты за отдельной ветвью власти или какими-то органами... Сейчас, например, на допросы ходят три действующих министра. Будут доказательства - будем действовать согласно действующему законодательству", - добавил чиновник.
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ну и ты, луцик, туда ходишь. что тут такого ? им надо а тебе нельзя штоли ?
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а теперь - к юре-генпрокуратуре на допрос!
и жена спокойна... о общество не вякает
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