 Порошенко обсудил с Макроном ситуацию на Донбассе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Отдельное внимание было уделено ситуации на Донбассе и состоянию реализации Минских договоренностей. Лидеры двух государств скоординировали позиции относительно дальнейшей работы в рамках Нормандского формата и подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН в Донбассе.
Главы государств подчеркнули важность обеспечения соблюдения устойчивого и полного прекращения огня, а также достижение прогресса в вопросе освобождения заложников", - говорится в сообщении.
Президент Украины поблагодарил жену Президента Франции за поддержку семьи украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России.
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Sep. 20th, 2017
России не стоит проводить масштабных военных учений, особенно с целью напугать НАТО, погрозить мировому империализму дряблым тельцем. Ведь наличие металла в войсках ещё не означает, что этот металл может полноценно выполнять свои функции. К примеру, вспомнить пресловутый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который отправился в свой первый боевой поход именно с такой целью, а по сути, рассмешил потенциальных антагонистов своими возможностями загаживать нижние слои атмосферы и топить свои же боевые самолёты.
Любая масштабная военная операция или масштабные учения сопровождаются разного рода ЧП, причём тяжесть таких происшествий зависит от степени технической готовности армии проводящей мероприятия. Следствием отказа техники может быть в равной степени как оказываемая на неё повышенная нагрузка, так и нагрузка, которая до этого либо долгое время, или же вовсе не оказывалась и привела к тем или иным неполадкам вследствие некачественного содержания техники и её обслуживания.
И что же мы можем наблюдать? Не успели стартовать учения «Запад-2017» как стало известно о катастрофе на аэродроме Шайковка, Калужской области (РФ), сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3. Не успели российские ура-патриоты поскорбеть о данной потере, как 16 сентября землю решил вспахать учебно-боевой Як-130. И вот, 19 сентября становится известно о том, что из-за самопроизвольного пуска, боевой вертолёт Ка-52 обстрелял журналистов на полигоне «Лужский». Причем ЧП случилось ещё 16 сентября!
Можно долго шутить о том, что выдуманная Вейшнория героически сопротивляется оккупантам, но на самом деле, все эти события ярко демонстрируют в каком состоянии "вторая армия мира". Причем речь идет не только о старичках Ту-22, разменивающих не первый десяток. Речь идёт и о новых Як-130, а также Ка-52. Причём, вскрывается проблематика не только технической исправности, но и неполадки программных и командных модулей.
Так же, хотелось бы обратить внимание на то, что МО РФ старается всячески подобные инциденты скрыть, что вполне понятно. Но получается у силовиков это из рук вон как плохо. Материалы, пускай и с запозданием, но становятся достоянием общественности, что говорит так же о весьма посредственной работе секретных служб. Ведь сложно себе представить, чтобы такие кадры, которые были запечатлены на «Лужском», да ещё из разных ракурсов и тем более из кабины боевого вертолёта, попали в масс-медиа в эпоху СССР.
А потому, позор за позором. Причём, в первую же очередь, позорятся перед теми, кого хотят пугать. Позор в кубе и никак иначе!
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".. В первой половине 2018 года власти Болгарии намерены поднять вопрос об отмене антироссийских санкций. Об этом заявил болгарский премьер-министр Бойко Борисов после встречи с польской коллегой Беатой Шидло.
"Спокойно и прагматично должно быть найдено решение… Если мы найдем достаточно аргументов, объединим свои усилия ради достижения компромисса, будет хорошо. Но необходимо сохранить единство", - цитирует радио БНР(http://bnr.bg/) слова премьера Болгарии".
Порошенко в курсе, что происходит в Европе?
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Sep. 20th, 2017 at 3:41 PM
Как известно Сенат США утвердил размеры бюджета Пентагона на следующий год и многие уже говорят о его небывалых объемах. Как никак, а не каждая страна в мире способна выделить $700 млрд на свою армию. Единственный кому дается хоть как-то конкурировать с США в этой области - Китай и то, даже его $146 млрд смотрятся весьма скромно.
Но, одно дело обсуждать общую сумму, а совсем другое обратить внимание, куда будут направлены финансовые потоки Пентагона и вот здесь возникают интересные нюансы, наталкивающие на недвусмысленные раздумья.
Прежде всего, почти 10% от бюджета Пентагон направит на финансирование операций за пределами США. Речь идёт о $60 млрд которые будут распределены между Афганистаном, Сирией и Ираком, где проводятся спецоперации с участием военнослужащих Армии США, а так же направлены на поддержание союзников в таких странах как Йемен, Пакистан… Украина.
А теперь самое интересное, а именно - нынешний бюджет грубо и бескомпромиссно пренебрегает ограничением на финансирование Пентагона, введённое Бараком Обамой. И это демонстративное пренебрежение размером в $83 млрд. Цифра, многим ни о чем не говорящая, но, конечно, не хотелось бы впадать в конспирологическую эйфории, однако, эти $83 млрд говорят о многом.
Дело в том, что я неоднократно писал о затратах Россией на вооруженные силы, в частности, упоминал исследование «Института Гайдара» о том, что Кремль скрывает значительную часть своих затрат. В частности, в 2016 году на военщину РФ потратила не $51 млрд, а $83,3 млрд! Это ей стоило значительных усилий по сокращению благосостояния населения и кардинального урезания бюджетной сферы. И, уверен, в Вашингтоне прекрасно известно о тех потугах, которые прилагает Кремль, дабы реанимировать свою военную машину, а потому…
А потому, это превышение ограничений на $83 млрд для меня весьма символично. Сенат словно плюёт в лицо имперским амбициям гибридной сверхдержавы - ваш бюджет для нас не более чем цифра на бумаге, при этом траву есть американцы не будут. Переиграли?
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Так понимаю, шо этот разгул военно-французского бизнеса может остановить только американская пи*здюлина, грубо озвученная Брутальным Дональдом.
Простите за мой французский - слегка расстроен
лягфранцузами.
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