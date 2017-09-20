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 Политика Украины
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Все про:сепаратизм (12826) суд (21593) Харьков (4420) Штепа (91)

 Суд заменил экс-меру Славянска Штепе содержание под стражей на круглосуточный домашний арест

штепа

В Харькове суд изменил на домашний арест меру пресечения для экс-мэра Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме.

Соответствующее решение сегодня, 20 сентября, принял Ленинский райсуд Харькова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По сведениям прокуратуры, суд изменил меру пресечения для Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Обвиняемая должна постоянно находиться по месту жительства в городе Славянске Донецкой области.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Прокуратура настаивала на продолжении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Уголовный процессуальный кодекс Украины не предусматривает других видов меры пресечения для подозреваемых по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства). Позицию суда прокуратура комментировать не может, к тому же озвучена только резолютивную часть решения", - отметили в прокуратуре.

Напоминаем, экс-мэр Славянска Донецкой области Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

9 августа суд удовлетворил ходатайство стороны защиты по делу Штепы о проведении всех заседаний в режиме онлайн для обеспечения гласности и публичности процесса. Защита хочет допросить 46 свидетелей, прокуратура - девятерых.

26 июля Ленинский райсуд Харькова продлил для Штепы содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 сентября 2017 года.

Смотрите также: "Посиди вместо меня ни за что. Кобыла", - экс-мэр Славянска Штепа в суде общается с прокурором. ВИДЕО

За время рассмотрения дела Штепы в Харькове по разным причинам дважды изменена подсудность и дважды сменились коллегии судей, из-за чего дело слушается в четвертый по счету раз.

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".
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Ее ведь только до суда выпустили и под домашний арест.
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Надо искать пути примирения а вражда никогда к добру не привела никого.
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вас сук всех перебить, а потом можно и "искать пути примирения"!
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а это мы еще посмотрим - все к этому идет...
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Частина 5 ст. 176 КПК УКРАЇНИ Запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Кримінального кодексу України.
№ 1689-VII від 07.10.2014}
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Значит ее здоровье позволило применить домашний арест. Но вы не волнуйтесь. Вы же призываете к политическим убийствам. Наверное, ее скоро убьют в ее доме и вы обрадуетесь. Вот уже проломили голову одному оправданному по делу 2 мая. Для вас ведь в Украине нет законов а смерти - в радость.
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я ще раз звертаю увагу КПК України ІМПЕРАТИВНО не передбачає можливості домашнього арешту для обвинуваченого чи підозрюваного за статтями від 258 до -258-5 КК ...якщо навіть вона навіть дубу дасть...її просто можуть пееревести на "больнічку" в СІЗО, а якщо там не має, то покласти в інший лікувальний заклад, пристібнувши кайданками до ліжка, повісив грати на вікна та виставивши цілодобовий конвой....Іншого закон не передбачає....Я не хвилююсь. А ще раз наголошую ЗАКОН УКРАЇНИ не дає права судді обрати домашній арешт обвинуваченому за ст. 258-3 КК, навіть якщо він хворий на СПІД та сухоту
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Так тут же тролли работают. Кто нормальный будет призывать к убийствам политических оппонентов?
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"политических оппонентов" - прикольное название для тех, кто призвал оккупантов в Украину. А беркут который людей убивал - тоже "политический оппонент"?
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Так вона ж Шегині не перетинала? навіщо її тримати на нарах? Нехай патріоти сидять. Для сепарів не вистачає камер.
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Смачно так плюнули в морды всем гражданам Украины.
Срать скоро начнут на головы.
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Наоборот, удивление вызывало сколько можно мучить пожилую женщину.
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Шо в натуре?
Некрофильство не хорошо.Не стоит любить пожилых женщин
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это не некрофильство,это - только геронтофилия. Вот когда Штепа сдохнет и слегка полежит в теплом безветренном месте - у него некрофилия и начнется)))
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кто бы сомневался.. "Нулевки" обычно такие непереборчивые)))))
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до обвинуваченого за ст. 258-3 КК не можуть бути застосовані ніяки інші запобіжні окрім...лише тримання під вартою
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КАКАО-БАОБАБ памперсы не снимет до конца президенства!
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Наперед перепрошую. Пливли-пливли і на березі всралися!!!
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Румыны,вводите войска смело.Вам за это ничего не будет
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Да и Турчинова заодно наградить медалью "За сдачу Крыма". Чего Турчинова то не судят? Грех намного больший чем у Штепы. Ее еще можно понять -- задурили голову пропагандой. А как понять Главнокомандующего, драправшего всей украинской армией от 300 зеленых человечков, что захватили Верховный Совет Крыма???
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Это не ей задурили голову,а она дурила другим.Таких на пожизненный надо.
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В Одессе помнят как румыны ввели туда войска... Только за первые дни тысячи повешанных и расстрелянных, а также сожженных в ангарах.
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"Только за первые дни тысячи повешанных и расстрелянных, а также сожженных в ангарах." - такое только НКВД со Смершем могли организовать, ну и гестапо.
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идет подготовка барыжной властью к созданию хнр- практика и опыт ужо отпущен..украинским беззаконием...
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Ладно вам. Хватит уже зверств. Вместо настоящих мошенников и предателей осуждаете что суд гуманно отпустил под домашний арест пожилую женщину что уже так много времени провела в тюрьме до решения суда.
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"Вместо настоящих мошенников и предателей" - и Петина очередь придет.
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Режим сбросил маску: cуд отпустил из-под стражи очередного беркутовца с Майдана Сентябрь 20, 2017Комментарии: 0Метки: Евгения Закревская, Порошенко предатель, суд отпустил беркутовца

Суд заменил экс-меру Славянска Штепе содержание под стражей на круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 8928Сегодня, 20 сентября, апелляционный суд Киева выпустил из СИЗО бывшего бойца «Беркута» Сергея Лободу, подозреваемого в избиении 22 активистов Евромайдана в 2014 году.
Об этом сообщила в Facebook адвокат Евгения Закревская.
«Сегодня Апелляционный суд г. Киева (судья Рослик) освободил из-под стражи беркутовца 1-й роты Сергея Лободу (эпизод с нападением на автомайдановцев на Щорса 23.01.2014), того самого, который полтора года был в розыске», - написала она.
По словам юриста, подозреваемому изменили меру пресечения на домашний арест. При этом она указала на ненадежность такого ограничения свободы.
«Мы помним, что браслетов для беркутовцев почему-то никогда нет. А еще помним, что харьковские беркута Мастега и Войлоков сбежали в РФ именно из-под домашнего ареста», - отметила Закревская.
Также адвокат рассказала, что в среду суд в Виннице (судья Клапоущак) отказал в продлении домашнего ареста бывшему заместителю начальника киевской милиции Александру Кравченко.
«Так что после 28.09 еще один подозреваемый может слинять, так и не став обвиняемым…», - предупредила Закревская.
Надо сказать, что данная информация вряд ли кого-то удивит. Наоборот, она является ожидаемой.
Как было ожидаемо и вчерашнее решение суда в Черноморске об оправдании и выпуске на свободу 20 антимайдановцев по делу «2 мая» в Одессе.
Барыжно-олигархический режим Порошенко, похоже, уже решил дальше даже не скрывать тот факт, что он предал Майдан и встал на путь контрреволюции.
Предал же он Майдан и Украину еще в марте 2014 года в Вене, вступив тогда в подлый сговор с бывшим режимом в лице Левочкина и Фирташа (пункт №31 «Списка Порошенко»)…
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Судя по тенденциям охватившим судебно-правовые учреждения, сквозняк свободы скоро овеет и ефремова, по всему порошенко будет собирать свой электорат на юго-востоке, придется потолкаться локтями в компании мураев-рабинович, бойко-рабинович, богословская-рабинович, рабиновича много, потому шо он везде...
Всегда думал, что вектор для политика это позиция, оказывается поза.
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потужно рэформовани суды рулят. охереть, хотя вполне ожидаемо от этой барыжной власти
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Ну наконец то Ымпэратриця прибудет во дворец!А Бойко с Шуфричем и мертветчуком лучше?
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Домашний арест, потом личное обязательство, затем признают святой и вернут на должность мэра... Странно, порохоботы даже не пискнут не пукнут, видимо у них всё слиплось!!
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дрысчатик, гыгун, мент-стрелок, шо молчим? Пэрэмога?
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вместо них сегодня на смене паливода. И пара кацапских подстилок.
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это пи"дец-дальше ехать некуда, если подонков-предателей,явных сепаратюг на волю выпускают. какое будущее у страны с такими судами-в Украине во всех властных структурах( во главе их) находятся предатели и сторонники кацапстана-никакого прогресса в развитии страны нет и близко-обидно и горько это сознавать,но это ,очевидно, сознает и видит большинство населения страны.
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судді вирішили саботувати і забули що в Україні живуть. Чи домовились між собою або консерви ФСБ ...
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Ща показали, как штэпа выходила с СИЗО!
Все сидите? Если нет, то примоститесь.
Так вот, она выбегала с СИЗО со словами "СЛАВА УКРАИНЕ", представляете?
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Штепу отпустили под домашний арест.Теперь можно смело говорить, что никто ни за что не ответит.Всё прогнило насквозь
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Думаю, Штепа долго не протянет на этом свете - радиоактивный браслет на ноге...
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невиноватая она! Правильно шыкаладные?

https://www.youtube.com/watch?v=lC1O6uhF_Yo
https://www.youtube.com/watch?v=TIATfyG28aE
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Короче, вы все погняли, да, куда мы движемся?... Когда я говорил, что незачем олигарха-еврея-регионала в президенты выбирать, меня чуть ли не обвиняли в предательстве идеалов Майдана... Людец жалко, тех кто легли на войне и тех, что на Майдане. Я после первого при юще еще понял, что, хоть и мы опережаем все постслвковые республики по мышлению, ментальности, уровню развития, но все равно являемся потомками бывшего соцлагеря с ватно-воровской психологией и предательскими замашками, готовые предать и продать все на свете. Как там говорят, каждый народ заслуживает своего правителя? Люди, хоть десятый Майдан, все равно ничего неизменитмся здесь.Как ющ рыгам власть слил, так и этот кучерявый туда же, пригрывает рыгов, имеет с них, и на связи с хуйлом.100% они с хуйлов в деле. На экраны нам бздят про войну и орашистскую агрессию, а сами карманы набивают и типа "воюют на Дамбасе" по сговору. Короче, всех рыгов в итоге оправдают и ордена вручат, а с кацапней начнут брататься втихаря, а территории и куча смертей героев а топку. Янек был козломордой тупицей, а это хитрож.я "с#к@ православная" - более изощренный вариант. Я не видел еврея в Украине, который бы уступил что-либо украинцу. Такие дела...
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чечетов дурак, сидел бы ща в зраде и в ус не дул. Та и шапкотыр может смело ехать назад, ему вернут межигорье, еще и восстановят за нас счет
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Весь образ жизни и методы руководства этой гниды ДО войны дает яркое представление о ее позиции в ходе войны. Если она выходила нарядная перед толпой и рьяно агитировала за путина, то о каком "избивали" и "под дулом автомата" речь?!
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Делем ставки:- Через сколько дней мадам Штепа случайно из Харькова всплывет в Ростове?
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Хуйло прекрасно знало, что делало. А теперь наши уроды делают остальную часть недоделанную хуйлом, причем, за дешево.
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Делаем ставки:- Через сколько дней мадам Штепа случайно из Харькова всплывет в Ростове?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд заменил экс-меру Славянска Штепе содержание под стражей на круглосуточный домашний арест
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