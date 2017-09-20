 Суд заменил экс-меру Славянска Штепе содержание под стражей на круглосуточный домашний арест

Соответствующее решение сегодня, 20 сентября, принял Ленинский райсуд Харькова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По сведениям прокуратуры, суд изменил меру пресечения для Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Обвиняемая должна постоянно находиться по месту жительства в городе Славянске Донецкой области.
"Прокуратура настаивала на продолжении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Уголовный процессуальный кодекс Украины не предусматривает других видов меры пресечения для подозреваемых по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства). Позицию суда прокуратура комментировать не может, к тому же озвучена только резолютивную часть решения", - отметили в прокуратуре.
Напоминаем, экс-мэр Славянска Донецкой области Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
9 августа суд удовлетворил ходатайство стороны защиты по делу Штепы о проведении всех заседаний в режиме онлайн для обеспечения гласности и публичности процесса. Защита хочет допросить 46 свидетелей, прокуратура - девятерых.
26 июля Ленинский райсуд Харькова продлил для Штепы содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 сентября 2017 года.
За время рассмотрения дела Штепы в Харькове по разным причинам дважды изменена подсудность и дважды сменились коллегии судей, из-за чего дело слушается в четвертый по счету раз.
Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".
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№ 1689-VII від 07.10.2014}
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Срать скоро начнут на головы.
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Некрофильство не хорошо.Не стоит любить пожилых женщин
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Над Україною...
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Сегодня, 20 сентября, апелляционный суд Киева выпустил из СИЗО бывшего бойца «Беркута» Сергея Лободу, подозреваемого в избиении 22 активистов Евромайдана в 2014 году.
Об этом сообщила в Facebook адвокат Евгения Закревская.
«Сегодня Апелляционный суд г. Киева (судья Рослик) освободил из-под стражи беркутовца 1-й роты Сергея Лободу (эпизод с нападением на автомайдановцев на Щорса 23.01.2014), того самого, который полтора года был в розыске», - написала она.
По словам юриста, подозреваемому изменили меру пресечения на домашний арест. При этом она указала на ненадежность такого ограничения свободы.
«Мы помним, что браслетов для беркутовцев почему-то никогда нет. А еще помним, что харьковские беркута Мастега и Войлоков сбежали в РФ именно из-под домашнего ареста», - отметила Закревская.
Также адвокат рассказала, что в среду суд в Виннице (судья Клапоущак) отказал в продлении домашнего ареста бывшему заместителю начальника киевской милиции Александру Кравченко.
«Так что после 28.09 еще один подозреваемый может слинять, так и не став обвиняемым…», - предупредила Закревская.
Надо сказать, что данная информация вряд ли кого-то удивит. Наоборот, она является ожидаемой.
Как было ожидаемо и вчерашнее решение суда в Черноморске об оправдании и выпуске на свободу 20 антимайдановцев по делу «2 мая» в Одессе.
Барыжно-олигархический режим Порошенко, похоже, уже решил дальше даже не скрывать тот факт, что он предал Майдан и встал на путь контрреволюции.
Предал же он Майдан и Украину еще в марте 2014 года в Вене, вступив тогда в подлый сговор с бывшим режимом в лице Левочкина и Фирташа (пункт №31 «Списка Порошенко»)…
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Всегда думал, что вектор для политика это позиция, оказывается поза.
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Все сидите? Если нет, то примоститесь.
Так вот, она выбегала с СИЗО со словами "СЛАВА УКРАИНЕ", представляете?
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https://www.youtube.com/watch?v=lC1O6uhF_Yo
https://www.youtube.com/watch?v=TIATfyG28aE
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