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 Политика Украины
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 У Депутатов "Оппоблока" самый большой "индекс коррупционности, - Борислав Береза

коррупция законопроект береза

Народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза сообщил о результатах деятельности антикоррупционного комитета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем блоге на "Обозревателе".

Он отметил, что комитет тщательно анализирует каждый законопроект на наличие коррупционных признаков. Так, по его данным, из 4511 проанализированных законопроектов 362 оказались корупциогенными. Все они были заблокированы.

У Депутатов Оппоблока самый большой индекс коррупционности, - Борислав Береза 01

Береза сообщил, что больше всего таких законопроектов подавали представители БПП (134), "Оппозиционного блока" (90) и "Народного фронта" (70).

У Депутатов Оппоблока самый большой индекс коррупционности, - Борислав Береза 02


"Впрочем, стоит помнить, что "общий зачет" не объективно отражает интенсивность коррупционных устремлений представителей парламентских фракций. Фракции разные по численности, поэтому мы проанализировали соотношение количества законопроектов, которые были признаны коррупционными, к количеству депутатов во фракции. Таким образом, был установлен "Индекс коррупционности" (ИК). И здесь тройка лидеров коренным образом меняется. У "Оппозиционного блока" ИК составил 2,093; в депутатской группе "Возрождение" - 1,412; в депутатской группе "Воля народа" - 1,346 на одного депутата фракции", - написал Береза.

У Депутатов Оппоблока самый большой индекс коррупционности, - Борислав Береза 03




Береза отметил, что в Верховной Раде была создана рабочая группа, которая прорабатывает проект закона "Об антикоррупционной экспертизе", который позволит свести все индикаторы к единому знаменателю. "Этот революционный законопроект позволит прекратить "броуновское движение" в антикоррупционной экспертизе и перекрыть парламентские механизмы узаконивания преступных схем", - резюмировал политик.

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Дл бидлекторату найдостойніші кандидати на посаду Перзидента
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быдлекторат уже одно мурло на трон посадил. И хватает наглости его за фею выдавать.
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молния!!!!! У Харкові суд змінив на домашній арешт міру запобіжного заходу для екс-мера Слов'янська Донецької області Нелі Штепи, яку обвинувачують у сепаратизмі.
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це чергова перемога злодія порошенко та його посіпаки алкаша генпркурора.
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Ну так чего столько держать человека в СИЗО? Есть состав преступления - передавайте обвинение в суд, сколько лет можно расследовать? А Ефремов? Уже и забывать нем стали, а он все сидит без суда. Скоро нынешние керманычи папередниками станут для наступников и все по новому кругу? Новые будут "закрывать" нынешних (надеюсь последние поменяются).
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в том то и дело - штепа, ефремов уже года два должны на ЗОНЕ рукавички шить, а тут ДОМАШНИЙ АРЕСТ!
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А есть вступившие в силу приговоры суда? Сколько лет может длиться досудебное расследование? Или у нас все революции только для превращения Украины в Сомали?
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При эпидемии никто не исследует крысиное гнездо на предмет того, какие крысы более, а какие менее заразны...Igne Natura Renovatur Integra


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ну и ? и шо делать с этим будем ? или это предвыборная антиагитация Березы и Ко?!
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от сладкого говорят кариес мозга..я воздержусь...
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Ну так больше ничего нет.Греча,разве,шо на выборы,а потiм знов шоколад
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я сомневаюсь и в гречке и в шоколаде и что их кто-то выберет..
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Сколько у нас %,за чертой бедности?50 або 60?Вот они то родимые, и проголосуют с голодухи.Справедливые выборы,возможны у свободных та богатых людей,як то кажуть
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да уже и такие сограждане многое поняли и это не будет уже массово...
я больше переживаю за закон о выборах(нужен новый) и нужно новый состав ЦВК
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В нормальной стране за такое сразу сажают, а у нас индексами меряются.
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И сам Береза какой то сомнительный. Лично я ему не верю.
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Они с разной стороны, но у одного корыта и чавкают одинаково
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Обычная быдлота. Вылезшая на идеях майдана и осоловевшая от нуликов на банкнотах.
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самый большой "индекс коррупционности, во все времена был у тех, в чьих руках находилась.находится ,или будет находится государственная казна(карман народа)
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а самый маленький???
(я про индекс коррупции, а вы про что подумали?)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Депутатов "Оппоблока" самый большой "индекс коррупционности, - Борислав Береза
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