 У Депутатов "Оппоблока" самый большой "индекс коррупционности, - Борислав Береза

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем блоге на "Обозревателе". Он отметил, что комитет тщательно анализирует каждый законопроект на наличие коррупционных признаков. Так, по его данным, из 4511 проанализированных законопроектов 362 оказались корупциогенными. Все они были заблокированы.

Береза сообщил, что больше всего таких законопроектов подавали представители БПП (134), "Оппозиционного блока" (90) и "Народного фронта" (70).

"Впрочем, стоит помнить, что "общий зачет" не объективно отражает интенсивность коррупционных устремлений представителей парламентских фракций. Фракции разные по численности, поэтому мы проанализировали соотношение количества законопроектов, которые были признаны коррупционными, к количеству депутатов во фракции. Таким образом, был установлен "Индекс коррупционности" (ИК). И здесь тройка лидеров коренным образом меняется. У "Оппозиционного блока" ИК составил 2,093; в депутатской группе "Возрождение" - 1,412; в депутатской группе "Воля народа" - 1,346 на одного депутата фракции", - написал Береза.

Береза отметил, что в Верховной Раде была создана рабочая группа, которая прорабатывает проект закона "Об антикоррупционной экспертизе", который позволит свести все индикаторы к единому знаменателю. "Этот революционный законопроект позволит прекратить "броуновское движение" в антикоррупционной экспертизе и перекрыть парламентские механизмы узаконивания преступных схем", - резюмировал политик.