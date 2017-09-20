 Все члены николаевской преступной группировки Титова (Мультика) оставлены под стражей без права внесения залога, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области
В сообщении отмечается: "Так, суд апелляционной инстанции, заслушав доводы прокуроров и защитников подозреваемых, отказал стороне защиты в удовлетворении апелляционных жалоб об изменении меры пресечения четырем лицам на более мягкое.
Кроме того, прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции об избрании в отношении еще одного члена группировки меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и избрал злоумышленнику исключительную меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Напомним, в конце августа этого года указанных граждане задержаны в ходе совместной операции прокуратуры Николаевской области, следственных и процессуальных руководителей военной прокуратуры Южного региона, Службы безопасности Украины с привлечением спецподразделения "Альфа".
Членам преступной группировки инкриминируется ряд тяжких преступлений, а именно: незаконное завладение транспортным средством, незаконное лишение свободы, вымогательство, незаконное обращение с оружием, незаконная перевозка и сбыт наркотических средств, завладение имуществом предприятий мошенническим путем в особо крупных размерах, подделка документов и использование заведомо поддельных документов, завладение частью учредителей предприятий мошенническим путем, мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.
Следствие продолжается".
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