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Все про:Николаевская область (879) ОПГ (175)

 Все члены николаевской преступной группировки Титова (Мультика) оставлены под стражей без права внесения залога, - прокуратура

мультик

Апелляционный суд Донецкой области, поддержав позицию процессуальных прокуроров, оставил под стражей без права внесения залога пятерых членов преступной группировки, которые подозреваются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области

В сообщении отмечается: "Так, суд апелляционной инстанции, заслушав доводы прокуроров и защитников подозреваемых, отказал стороне защиты в удовлетворении апелляционных жалоб об изменении меры пресечения четырем лицам на более мягкое.

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Кроме того, прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции об избрании в отношении еще одного члена группировки меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и избрал злоумышленнику исключительную меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в конце августа этого года указанных граждане задержаны в ходе совместной операции прокуратуры Николаевской области, следственных и процессуальных руководителей военной прокуратуры Южного региона, Службы безопасности Украины с привлечением спецподразделения "Альфа".

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Членам преступной группировки инкриминируется ряд тяжких преступлений, а именно: незаконное завладение транспортным средством, незаконное лишение свободы, вымогательство, незаконное обращение с оружием, незаконная перевозка и сбыт наркотических средств, завладение имуществом предприятий мошенническим путем в особо крупных размерах, подделка документов и использование заведомо поддельных документов, завладение частью учредителей предприятий мошенническим путем, мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.

Следствие продолжается".

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вот в какой суд надо подавать дела сепаратистов и прочих говнюков
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А нехрен тут пэпе конкуренцию создавать всяким там мультикам!
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зато штемпу как невиноватую выпустили. слава шыкаладному суду, самому сладкому суду в мыре.
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