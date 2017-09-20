 С начала суток зафиксирован один обстрел украинских позиций, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Единственный обстрел наших позиций зафиксирован ночью вблизи поселка Водяное, что на Приморском направлении. Здесь российские оккупанты около часа били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"В то же время, на временно оккупированных территориях боевики и дальше продолжают тотальную милитаризацию Донбасса. Так, недавно российские наемники начали командно-штабные учения так называемых 1 и 2 армейских корпусов, которые проводятся на едином оперативном фоне, по единому замыслу со стратегическим командно-штабным учением вооруженных сил РФ "Запад-2017", - говорится в сообщении.
В начале этих учений зафиксированы вопиющие факты краж военного имущества боевиками. В частности, по оперативным данным, во время движения колонны техники 2 отдельной мотострелковой бригады внезапно закончилось горючее в большинстве боевых машин. В результате, мероприятия по выдвижению техники бригады на полигон было приостановлено и начато расследование по установлению виновных в хищении горючего.
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с использованием дистанционно-управляемого тарана
типа "Ланос" украинского производства (Запорожье)...
В результате, вражеский военноначальник получил тяжелейшие травмы (включая перелом позвоночника и открытую ЧМТ) мало совместимые с жизнью...
И хотя, вато-лепилы пытаются спасти его...
шансов... избежать справедливого возмездия...
от вейшнорского народа...
у российского генерала - мало
Слава патриотом Вейшнории...
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20.09.2017, 17:33 • 1523 • 7
России не стоит проводить масштабных военных учений, особенно с целью напугать НАТО, погрозить мировому империализму дряблым тельцем. Ведь наличие металла в войсках ещё не означает, что этот металл может полноценно выполнять свои функции. К примеру, вспомнить пресловутый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который отправился в свой первый боевой поход именно с такой целью, а по сути рассмешил потенциальных антагонистов своими возможностями загаживать нижние слои атмосферы и топить свои же боевые самолёты.
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Любая масштабная военная операция или масштабные учения сопровождаются разного рода ЧП, причём тяжесть таких происшествий зависит от степени технической готовности армии, проводящей мероприятия. Следствием отказа техники может быть в равной степени как оказываемая на неё повышенная нагрузка, так и нагрузка, которая до этого либо долгое время или же вовсе не оказывалась и привела к тем или иным неполадкам вследствие некачественного содержания техники и её обслуживания.
И что же мы можем наблюдать? Не успели стартовать учения "Запад-2017", как стало известно о катастрофе на аэродроме Шайковка, Калужской области (РФ), сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3. Не успели российские ура-патриоты поскорбеть о данной потере, как 16 сентября землю решил вспахать учебно-боевой Як-130. И вот 19 сентября становится известно о том, что из-за самопроизвольного пуска боевой вертолёт Ка-52 обстрелял журналистов на полигоне "Лужский". Причем ЧП случилось ещё 16 сентября!
Можно долго шутить о том, что выдуманная Вейшнория героически сопротивляется оккупантам, но на самом деле все эти события ярко демонстрируют, в каком состоянии "вторая армия мира". Причем речь идет не только о старичках Ту-22, разменивающих не первый десяток. Речь идёт и о новых Як-130, а также Ка-52. Причём вскрывается проблематика не только технической исправности, но и неполадки программных и командных модулей.
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Также хотелось бы обратить внимание на то, что МО РФ старается всячески подобные инциденты скрыть, что вполне понятно. Но получается у силовиков это из рук вон плохо. Материалы, пускай и с запозданием, но становятся достоянием общественности, что говорит также о весьма посредственной работе секретных служб. Ведь сложно себе представить, чтобы такие кадры, которые были запечатлены на "Лужском", да ещё из разных ракурсов и тем более из кабины боевого вертолёта, попали в масс-медиа в эпоху СССР.
А потому - позор за позором. Причём в первую же очередь позорятся перед теми, кого хотят пугать. Позор в кубе и никак иначе! zloy_odess
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