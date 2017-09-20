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 Политика Украины, Происшествия
  1985  20
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 Экс-председатель правления банка присвоил $150 тысяч клиента, - Нацполиция

хищение гфс госсредств

Оперативники столичного управления защиты экономики Нацполиции совместно с прокуратурой города и следователями полиции разоблачили бывших чиновников банка в присвоении средств клиента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, бывшие глава правления и исполняющий обязанности начальника одного из управлений банка завладели 150 тысячами долларов США, которые принадлежали клиенту, путем оформления фиктивных документов об открытие на его имя депозитного счета.

"По бумагам деньги находились на счету, а в реальности средства должностные лица разделили между собой. В данное время бывшему главе правления банка сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - рассказала Калиновская.

Она также отметила, что ранее и. о. начальника управления уже было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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Ви хоч узяли цього хапугу?Чи він за кордон утік?
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сразу через 2 секунды после того, как он взял, его и взяли.

но надо было его взять за секунду до преступления
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ні,якщо ти так кажеш,то правильно зробили
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та я ж не саакашвілі або тимошенко.
я в такі казки не вірю і тим більш їх не розповідаю.

то була іронія, якщо дехто не розуміє
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это наверное лучшую пьяную жабу отпускницу так называют.
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а можно также хедранту и Со.:
- "...по бумагам было проведено 144 реформы, а в реальности все деньги должностные лица разделили между собой...."
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Крадут - бо не боятся. Рассчитывают откупиться, шо в большинстве случаев и происходит.
Чем больше украл, тем легче отмазался. Примеров перед глазами - легион...
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да от чего можно отмазаться сперев 150 штук ? )))
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Смотря от чего... Думаю, от многого.
Тем более, шо за некоторые преступления можно "отмазаться" и 500-ми гривен.
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отмазаться можно, но после возврата денег
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лишний раз доказывает и гонтарева подтверждает - деньги нельзя доверять нашим банкам, разве что мелочь (хай вдавится, той хто позарится!)
не даром же все полубоги держат наличку дома
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Непонятно только, на что они рассчитывали? Что клиент забудет про депозит?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-председатель правления банка присвоил $150 тысяч клиента, - Нацполиция
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