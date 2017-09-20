 Экс-председатель правления банка присвоил $150 тысяч клиента, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, бывшие глава правления и исполняющий обязанности начальника одного из управлений банка завладели 150 тысячами долларов США, которые принадлежали клиенту, путем оформления фиктивных документов об открытие на его имя депозитного счета.
"По бумагам деньги находились на счету, а в реальности средства должностные лица разделили между собой. В данное время бывшему главе правления банка сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - рассказала Калиновская.
Она также отметила, что ранее и. о. начальника управления уже было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
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но надо было его взять за секунду до преступления
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я в такі казки не вірю і тим більш їх не розповідаю.
то була іронія, якщо дехто не розуміє
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- "...по бумагам было проведено 144 реформы, а в реальности все деньги должностные лица разделили между собой...."
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Чем больше украл, тем легче отмазался. Примеров перед глазами - легион...
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Тем более, шо за некоторые преступления можно "отмазаться" и 500-ми гривен.
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https://www.youtube.com/watch?v=6qOMDqgruoc
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не даром же все полубоги держат наличку дома
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