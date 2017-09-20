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 Политика Украины
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Все про:конкурс (750) наблюдательный совет (29) Нафтогаз (2321)

 Заседание конкурсной комиссии по отбору независимого члена НС "Нафтогаза" не состоялось из-за отсутствия кворума

нафтогаз

Запланированное на среду заседание комиссии по конкурсному отбору независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" не состоялось из-за отсутствия коврума.

Об этом сообщил член органа Андрей Бойцун,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Заседание номинационного комитета, запланированное на сегодня, перенесено из-за отсутствия кворума", - сказал он в ходе заседания Комитета по вопросам экономической политики.

Как сообщалось, комиссия по конкурсному отбору независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в сентябре отобрала на эту должность пять кандидатов: экс-министра финансов, экс-главу представительства Morgan Stanley в Украине, главу НС "Национальный депозитарий Украины" Игоря Митюкова; генерального директора "Майкрософт Украина" Надежду Васильеву; экс-директора департамента консолидированной продажи и управления активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Юлию Берещенко; партнера Ernst&Young Дмитрия Литвака; экс-главу правления словацкого оператора ГТС Gaz-System S.A. Яна Чадама.

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"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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"Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны." кроме этого холдинг является не нужным народу посредником,куда стекаются субсидии и уходят по карманам власти и их олигархов в оффшоры.
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Заседание конкурсной комиссии по отбору независимого члена НС "Нафтогаза" не состоялось из-за отсутствия независимого члена
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Независимый член никому не нужен. Будет некрасиво торчать из штанов.
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запланированный барыгами срыв заседания, успешно состоялся ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаседание конкурсной комиссии по отбору независимого члена НС "Нафтогаза" не состоялось из-за отсутствия кворума
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