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 Политика Украины, Общество
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Все про:Transparency International (81) коррупция (7462) суд (21593) судебная реформа (620)

 Создание антикоррупционной палаты при нынешней системе не даст результата, - Transparency International

суд

Международная антикоррупционная организация Transparency International призвала украинскую власть создать независимый Антикоррупционный суд в рамках юридических обязательств Украины перед ЕС и Международным валютным фондом.

Об этом говорится в заявлении организации, сообщает Цензор.НЕТ.

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По мнению Transparency International, только создание независимого Антикоррупционного суда способно укрепить усилия страны по борьбе с коррупцией.

В организации отмечают, что предложение Президента Порошенко о создании палаты по борьбе с коррупцией в рамках нынешней судебной системы не решит проблему с текущими накопившимися делами и не восстановит доверие украинцев.

"Украина должна создать независимый антикоррупционный суд, чтобы не допустить влияние кумовства на то, как в Украине осуществляется правосудие. Президент Порошенко понимает актуальность ситуации, однако его предложение касательно (антикоррупционной) палаты при нынешней судебной системе не сработает. Люди не верят, что судебная система привлечет чиновников к ответственности, поскольку в прошлом суды избегали этого", - заявил председатель Transparency International Хосе Угас.

Отмечается, что на сегодняшний день суды даже не приступили к слушаниям по 26 из 86 дел, по которым следователи Национального антикоррупционного бюро завершили досудебные расследования.

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Организация подчеркивает, что в отличие от многих европейских стран, в Украине нет судебной системы, которая бы обеспечивала независимое и справедливое правосудие, основанное на верховенстве закона.

"Нет ни одной приемлемой альтернативы антикоррупционному суду. При соответствующей политической воле Президента и Парламента суд можно запустить в разумные сроки", - считает Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Украина.

Transparency International призывает создать независимый суд, чтобы установить сильный основополагающий судебный элемент, который не смогут разрушить влиятельные группы. Чтобы это произошло, судьи специализированного суда должны избираться на открытом конкурсе с привлечением международных партнеров к процессу отбора.

Сильная судебная система также должна получать надлежащие ресурсы и защиту. Все антикоррупционные судьи должны получать приемлемую зарплату, а также гарантии надлежащего уровня безопасности для них самих и их семей.

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А я думаю, что при нынешней ситуации (когда барыги при власти) уже ничего не даст эффекта.
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Ты, ватный мудак, не думаешь, а занимаешься говнометством.
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Ты к кому обращаешься ? Про знаки препинания слышал что нибудь, ватный мудак ?
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так этого и добивается шоколадный "гарант" со своей бандой!
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У нас борьба с коррупцией как спортивная рыбалка, поймал, сфотографиорвал и отпустил. Петю это утраивает. Зачем ему суды, да еще независимые?
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А что, всех посалдить? А охранять кто будет?
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та да. Они ж оружием не торгуют, контробанду не крышуют и трупов у них по пьяни не больше чем боевых.
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Кто вас спрашивал???
Идите сначала в США создайте.
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в США суды с самого начала были независимы. А у нас Петя ходит с Гройсманом в кабак, что вообще дико для всего мира.
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Так пусть и у нас ВСЕ будут независимы - делов то.
Петя и Гройсман - ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСМКОЙ СИЛЫ.
Что значит не допустимо?
В США так же назначают знакомых на должности, а кое-кто даже родственников.
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Это называется КОНФЛИКТ интеросов, когда руководство одной ветви влатси бухает с другой. в США за это импичментом по лбу.
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Примеры можно?
Это чтобы ты не трындел по пусту.
Трамп РОДСТВЕННИКОВ назначает.
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Для начала почитай что такое НЕЗАВИСИМЫЕ ветви власти в демокртических странах, потом расскажешь куда Трамп назнает родствникв. Он за снятие с работы диреткора ФБР до сих пор трусится от импичмета, хотя это его право.
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Ну-ну и что там за ветви власти то?
- исполнительная
- законоддательная
- судебная.

Президент и премьер министр - оба испеолнительная ветвь власти. Может хватит бредить???
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Скажи это Меркель когда будет бухать с президентом Штанмайером.
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они из соперничающих поллитических сил.
Че им бухать то?
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а у нас есть соперничающие политическе силы при валсти?
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может именно это называется РАЗДЕЛЕНИЕ власти!?
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Ну вот Порошенко с Юлькой не бухал, с Садовым, а они все входили в коалицию.
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я тебя спросил о власти, а не о липовой коалиции
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для прикола, поищи где ни будь, что бы все руководсво страны входило в одну партию им Перзидента! Рашу, Белорусь и Сев Корею не предлагать.
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Сенея только попытался отмежеваться своей партией, так его сразу сожрали.
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Англия?
Польша?

Дальше сам смотри. Лень искать.
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Теперь уточни где в этих странах назанчают прокуроров, судей и глав муниципалитета из одной пртии?
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Каких судей назначают из партиии? Каких прокуроров?
Ты больной псих, реально
Какого судью назначил Порпошенко?
Каких прокуроров???

Глав муниципалитетов - это мэров что ли?
И их Порошенко выбирает???
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Что мимо?
Где там демиократы правят - расскажи.
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Кстати это ж какихразных ветвей власти они представители?
И тоти тот относятся к исполнительной.
Короче ты несешь БРЕД.
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так бы и сказал что не знаешь про Демократию ничего. Исполнительня, Законодательная, Судебныя, плюс СМИ это незваисимые ветви власти. Иначе это диктатура как в паРаше.
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ну. Ты сказал разные ветви власти.
Изволь мне рассказать в чер разница ветвей власти президента и премьер министра если и то и то исполнительная власть?

Короче, затрынделся ты.
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Д.Керри - Порошенко - "У нас все суды антикоррупционные".И Петя скис.
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Кстати насчет всех судов.
У них есть суды, в которые обращаются все патентные тролли и выигрывают иски.
Там и адвокаты - дети судей и так далее.
Такие вот у них все суды антикоррупционные.
А Керри - трындит выходит.
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отож! Нечего тыкть всем, когда у самого бревно в глазу.
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бля.... Тебе тыкнули хериом в глах вместе с твоим Керри а ты мнре про бревно..
Трындец.
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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Каждый день
правления однотурово-оффшорной власти - приближение Украины к
катастрофе...
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Тоже самое, шо было бы хряку предложить создать независимую судебную систему!
Оно ему нада? Во-во... Так-же и потрох: волает, требует, а сам втихушу за горло душит всякую независимость.
Не, при нынешнем президенте и такой говняной(!) ВР ничего у нас не будет. А где других найти - я не знаю.
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Ах-ха-ха ))). После заявления "Transparency International" о значительном прогрессе в борьбе с коррупцией на Московии, веры этому агентству нет.
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При нынешних законах никакого толку от самого золотого суда не будет.
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Цікаво, а за якими законами судді АКСУ будуть розглядати справи та виносити вироки з покаранням?
Чи не за тими ж, за якими зараз взискують десятину від вкраденого та звільняють під умовне навіть без конфіскації, чи жирного хреста на кар'єрі?
Ні, я теж за незалежний суд та розгляд справ на умовах рівності усіх перед законом. АЛЕ...!!!
Наша методика покарання за такі злочини не може бути настільки появою до злочинців і ні про яку рівність перед законом взагалі мови не може бути! Бо красти мільйонами можуть тільки найвищі посадовці, наділені особливими повноваженнями. Тож і відповідальність перед суспільством і Законом має бути особливою.
А інакше ця спортивна рибалка буде нескінченною за любого Суду.
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Эта та Transparency International, которая считает, что во всех странах с коррупцией всё очень плохо, а козломордия в переди планеты всей по борьбе с ней?

P.S. да, это риторический вопрос.
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Порошенко получил звонкую оплеуху от Transparency International Сентябрь 20, 2017Комментарии: 0Метки: Transparency International, антикоррупционный суд

Создание антикоррупционной палаты при нынешней системе не даст результата, - Transparency International - Цензор.НЕТ 7474В недавней статье «Позорный коррупционер Порошенко творит «адские» манипуляции и тотальную ложь - нардепы» уже рассказывалось, что президент прибегает к откровенным манипуляциям с целью саботажа создания в Украине антикоррупционного суда. Сегодня уже не выдержала по этому поводу авторитетная антикоррупционная международная организация Transparency International и четко разъяснила весь низкопробный дебилизм его аргументов.
Об этом говорится в заявлении на сайте TI.
В частности, в организации напомнили, что создание соответствующего органа является обязательством Украины перед ЕС и МВФ.
«Только это усилит усилия страны в борьбе с коррупцией», - подчеркивается в заявлении.
В Transparency International отметили, что создание антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы Украины, которую предложил на днях президент Порошенко, не принесет никакой пользы, поскольку люди не доверяют нынешней судебной власти, не верят в ее способность справиться с этой задачей, ведь существующие судьи разочаровали их.
«Украина должна создать независимый антикоррупционный суд, который бы гарантировал, что кумовство и коррупция не играть никакой роли в обеспечении справедливости в Украине», - говорится в заявлении.
По информации TI, на сегодняшний день украинские суды не начали слушания по 26 из 86 дел, по которым детективы НАБУ завершили следствие. А от тех дел, которые все же слушаются, люди не ждут впечатляющих результатов.
«В отличие от многих европейских государств, украинская судебная система имеет репутацию зависимой и несправедливой», - говорится в заявлении антикоррупционной организации.
«Нет достойной альтернативы для антикоррупционного суда. При наличии надлежащей политической воли со стороны президента и парламента суд может быть создан достаточно быстро. Политическая воля является ключевым ингредиентом, и именно его нам не хватает сейчас», - цитируются слова исполнительного директора Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина.
Transparency International убеждена, что для создания действительно независимого антикоррупционного суда в Украине, судьи должны быть избраны путем открытого конкурса, а в процессе отбора должны участвовать международные партнеры.
Понятно, Петр Алексеевич? И прекращай косить под дурачка!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоздание антикоррупционной палаты при нынешней системе не даст результата, - Transparency International
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