 Создание антикоррупционной палаты при нынешней системе не даст результата, - Transparency International

Об этом говорится в заявлении организации, сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению Transparency International, только создание независимого Антикоррупционного суда способно укрепить усилия страны по борьбе с коррупцией.
В организации отмечают, что предложение Президента Порошенко о создании палаты по борьбе с коррупцией в рамках нынешней судебной системы не решит проблему с текущими накопившимися делами и не восстановит доверие украинцев.
"Украина должна создать независимый антикоррупционный суд, чтобы не допустить влияние кумовства на то, как в Украине осуществляется правосудие. Президент Порошенко понимает актуальность ситуации, однако его предложение касательно (антикоррупционной) палаты при нынешней судебной системе не сработает. Люди не верят, что судебная система привлечет чиновников к ответственности, поскольку в прошлом суды избегали этого", - заявил председатель Transparency International Хосе Угас.
Отмечается, что на сегодняшний день суды даже не приступили к слушаниям по 26 из 86 дел, по которым следователи Национального антикоррупционного бюро завершили досудебные расследования.
Организация подчеркивает, что в отличие от многих европейских стран, в Украине нет судебной системы, которая бы обеспечивала независимое и справедливое правосудие, основанное на верховенстве закона.
"Нет ни одной приемлемой альтернативы антикоррупционному суду. При соответствующей политической воле Президента и Парламента суд можно запустить в разумные сроки", - считает Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Украина.
Transparency International призывает создать независимый суд, чтобы установить сильный основополагающий судебный элемент, который не смогут разрушить влиятельные группы. Чтобы это произошло, судьи специализированного суда должны избираться на открытом конкурсе с привлечением международных партнеров к процессу отбора.
Сильная судебная система также должна получать надлежащие ресурсы и защиту. Все антикоррупционные судьи должны получать приемлемую зарплату, а также гарантии надлежащего уровня безопасности для них самих и их семей.
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Идите сначала в США создайте.
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Петя и Гройсман - ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСМКОЙ СИЛЫ.
Что значит не допустимо?
В США так же назначают знакомых на должности, а кое-кто даже родственников.
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Это чтобы ты не трындел по пусту.
Трамп РОДСТВЕННИКОВ назначает.
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- исполнительная
- законоддательная
- судебная.
Президент и премьер министр - оба испеолнительная ветвь власти. Может хватит бредить???
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Че им бухать то?
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Польша?
Дальше сам смотри. Лень искать.
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Ты больной псих, реально
Какого судью назначил Порпошенко?
Каких прокуроров???
Глав муниципалитетов - это мэров что ли?
И их Порошенко выбирает???
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Где там демиократы правят - расскажи.
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И тоти тот относятся к исполнительной.
Короче ты несешь БРЕД.
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Изволь мне рассказать в чер разница ветвей власти президента и премьер министра если и то и то исполнительная власть?
Короче, затрынделся ты.
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И у нас будут ВСЕ.
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У них есть суды, в которые обращаются все патентные тролли и выигрывают иски.
Там и адвокаты - дети судей и так далее.
Такие вот у них все суды антикоррупционные.
А Керри - трындит выходит.
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А хрен с тобой.
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Трындец.
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коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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правления однотурово-оффшорной власти - приближение Украины к
катастрофе...
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Оно ему нада? Во-во... Так-же и потрох: волает, требует, а сам втихушу за горло душит всякую независимость.
Не, при нынешнем президенте и такой говняной(!) ВР ничего у нас не будет. А где других найти - я не знаю.
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Чи не за тими ж, за якими зараз взискують десятину від вкраденого та звільняють під умовне навіть без конфіскації, чи жирного хреста на кар'єрі?
Ні, я теж за незалежний суд та розгляд справ на умовах рівності усіх перед законом. АЛЕ...!!!
Наша методика покарання за такі злочини не може бути настільки появою до злочинців і ні про яку рівність перед законом взагалі мови не може бути! Бо красти мільйонами можуть тільки найвищі посадовці, наділені особливими повноваженнями. Тож і відповідальність перед суспільством і Законом має бути особливою.
А інакше ця спортивна рибалка буде нескінченною за любого Суду.
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"не може бути настільки м'якою до злочинців "
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P.S. да, это риторический вопрос.
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В недавней статье «Позорный коррупционер Порошенко творит «адские» манипуляции и тотальную ложь - нардепы» уже рассказывалось, что президент прибегает к откровенным манипуляциям с целью саботажа создания в Украине антикоррупционного суда. Сегодня уже не выдержала по этому поводу авторитетная антикоррупционная международная организация Transparency International и четко разъяснила весь низкопробный дебилизм его аргументов.
Об этом говорится в заявлении на сайте TI.
В частности, в организации напомнили, что создание соответствующего органа является обязательством Украины перед ЕС и МВФ.
«Только это усилит усилия страны в борьбе с коррупцией», - подчеркивается в заявлении.
В Transparency International отметили, что создание антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы Украины, которую предложил на днях президент Порошенко, не принесет никакой пользы, поскольку люди не доверяют нынешней судебной власти, не верят в ее способность справиться с этой задачей, ведь существующие судьи разочаровали их.
«Украина должна создать независимый антикоррупционный суд, который бы гарантировал, что кумовство и коррупция не играть никакой роли в обеспечении справедливости в Украине», - говорится в заявлении.
По информации TI, на сегодняшний день украинские суды не начали слушания по 26 из 86 дел, по которым детективы НАБУ завершили следствие. А от тех дел, которые все же слушаются, люди не ждут впечатляющих результатов.
«В отличие от многих европейских государств, украинская судебная система имеет репутацию зависимой и несправедливой», - говорится в заявлении антикоррупционной организации.
«Нет достойной альтернативы для антикоррупционного суда. При наличии надлежащей политической воли со стороны президента и парламента суд может быть создан достаточно быстро. Политическая воля является ключевым ингредиентом, и именно его нам не хватает сейчас», - цитируются слова исполнительного директора Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина.
Transparency International убеждена, что для создания действительно независимого антикоррупционного суда в Украине, судьи должны быть избраны путем открытого конкурса, а в процессе отбора должны участвовать международные партнеры.
Понятно, Петр Алексеевич? И прекращай косить под дурачка!
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