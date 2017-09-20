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 Политика Украины
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Все про:Злочевский (100) Холодницкий (367)

 Холодницкий считает обвинения в бездействии по делу экс-министра Злочевского необоснованными

холодницкий

Срок обжалования выдачи разрешений на пользование недрами компании Burisma Group экс-министра экологии Николая Злочевского истек еще в 2011 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, комментируя возбуждение квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров (КДКП) в отношении него производства за просрочку представления админиска в Минэкологии и Госгеонедра.

"САП не просрочила подачу иска. В решении Высший административный суд указал, что срок обжалования истек еще в 2011 году", - отметил он.

По словам Холодницкого, по мнению суда, основанием для обжалования предоставления разрешений на пользование недрами является "факт нарушения, совершенный в определенное время, а не факт, когда стало известно об этом прокурору".

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Руководитель САП рассказал, что спецразрешения компании Злочевского были выданы в январе 2011 года, а прокурор обратился с иском о признании их недействительными в 2016 году. В ходе рассмотрения дела, отмечает Холодницкий, суд пришел к выводу, что шестимесячный срок для обжалования решений о выдаче специальных разрешений должен учитываться с даты их заключения, то есть с января 2011 года.

Холодницкий считает, что Центр противодействия коррупции, когда жаловался в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров на него за просрочку подачи исков, исказил содержание решения Высшего административного суда и содержание судебного иска.

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Терминология у Холодницкого...Как у обмороженного. Где накал ? Где страсть ? Где непримеримое непризнание происходящего ? !!!
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Зарплату ( и нехилую) получает исправно... Куда спешить...
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только ставка 164 тыс...а ещё там надбавки и на оздоровление...
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Ему сказали Кононенко и Луценко что Злочевский не финофат! Он его и не трогал.
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о да кАнечно , расскажи нам расскажи, как это государственные" - тобишь наши надра "сосет" рЫг , и его компании..., да впрочем как и ВСЕ остальное ...- что те , что эти ....шоблы стоящие одна одной....
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Когда
слышишь, какие зарплаты и премии назначают себе государственные чиновники и те
кого ставят управлять государственными монопольными предприятиями,напрашивается
мера:зарплата
любого чиновника, министра, судьи, менеджера любой государственной компании не
должна превышать во всем известное число раз среднюю (не минимальную!) зарплату
по стране...Без этого
вакханалия грабежа страны чиновниками будет продолжаться и нарастать...
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Сегодня в зале ВР практически ни одного панамского патриота, радианала и пожирателя морковки.. а рассматривают судебную реформу..этих, когда выгонят за нарушение трудового законодательства?
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да добейте уже этого злочевского, бойко и прочих.... Ну пожалуйста
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХолодницкий считает обвинения в бездействии по делу экс-министра Злочевского необоснованными
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