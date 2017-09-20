 Холодницкий считает обвинения в бездействии по делу экс-министра Злочевского необоснованными

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, комментируя возбуждение квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров (КДКП) в отношении него производства за просрочку представления админиска в Минэкологии и Госгеонедра.
"САП не просрочила подачу иска. В решении Высший административный суд указал, что срок обжалования истек еще в 2011 году", - отметил он.
По словам Холодницкого, по мнению суда, основанием для обжалования предоставления разрешений на пользование недрами является "факт нарушения, совершенный в определенное время, а не факт, когда стало известно об этом прокурору".
Руководитель САП рассказал, что спецразрешения компании Злочевского были выданы в январе 2011 года, а прокурор обратился с иском о признании их недействительными в 2016 году. В ходе рассмотрения дела, отмечает Холодницкий, суд пришел к выводу, что шестимесячный срок для обжалования решений о выдаче специальных разрешений должен учитываться с даты их заключения, то есть с января 2011 года.
Холодницкий считает, что Центр противодействия коррупции, когда жаловался в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров на него за просрочку подачи исков, исказил содержание решения Высшего административного суда и содержание судебного иска.
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слышишь, какие зарплаты и премии назначают себе государственные чиновники и те
кого ставят управлять государственными монопольными предприятиями,напрашивается
мера:зарплата
любого чиновника, министра, судьи, менеджера любой государственной компании не
должна превышать во всем известное число раз среднюю (не минимальную!) зарплату
по стране...Без этого
вакханалия грабежа страны чиновниками будет продолжаться и нарастать...
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